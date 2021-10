NBA News: Dallas Mavericks entlassen 2020er Zweitrundenpick Tyrell Terry

Die Dallas Mavericks haben nach dem Abschluss der Preseason ihren Kader finalisiert und drei junge Talente entlassen. Sowohl der ehemalige Zweitrundenpick Tyrell Terry als auch Carlik Jones und Feron Hunt schaffen es nicht in den Regular-Season-Kader.

Das gaben die Mavs in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Terry ging im Draft 2020 als 31. Pick über die Theke, in seiner Rookie-Saison kam er allerdings nur auf elf Kurzeinsätze. Der Guard verpasste einen Teil der Saison aus persönlichen Gründen und war aufgrund von Familienangelegenheiten auch in der Vorbereitung nicht anwesend.

Im Draft 2020 galt Terry als einer der besten Shooter des Jahrgangs, in Stanford legte er in seinem Freshman-Jahr im Schnitt 14,4 Punkte bei Splits von 44/41/89 auf. Sein eigentlicher Vertrag in Dallas lief noch zwei weitere Jahre, sein Gehalt über 3,3 Millionen Dollar ist garantiert. Sollte ihn kein Team von der Waiver Liste nehmen, müssen die Mavs dafür aufkommen.

Neben Terry schafften es auch Jones und Hunt nicht in den finalen Kader der Mavs. Die beiden Undrafted Rookies wollten sich auf einem Exhibit 10-Vertrag im Training Camp zu beweisen. Gut möglich, dass sie künftig für das G-League-Team der Mavs, die Texas Legends, auflaufen werden

Nach den drei Entlassungen ist der 15-Mann-Kader der Mavs komplett, somit haben Frank Ntilikina und Moses Brown den Sprung ins Regular-Season-Team geschafft. Zudem nahmen die Mavs am späten Freitagabend Ortszeit Rückkehrer Justin Jackson und E.J. Onu unter Vertrag, beide sind aber wahrscheinlich für die G-League vorgesehen. Eugene Omoruyi und JaQuori McLaughlin sind unter einem Two-Way-Vertrag sowohl in der G-League als auch in der NBA spielberechtigt.

NBA: Der Kader der Dallas Mavericks in der Saison 2021/22