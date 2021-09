NBA News: Monta Ellis peilt Comeback an - weiteres Workout für Ex-Mavs-Star

Monta Ellis hat ein weiteres Workout bei einem NBA-Team absolviert und peilt offenbar ein Comeback in der besten Basketballliga der Welt an. Der 35-Jährige stand zuletzt in der Saison 2016/17 auf einem NBA-Parkett.

Wie Alykhan Bijani und Kelly Iko von The Athletic berichten, habe Ellis am Wochenende ein Workout bei den Houston Rockets absolviert. Zuletzt soll der Guard auch bei den Dallas Mavericks vorgespielt haben, gemeinsam mit Isaiah Thomas und Lance Stephenson.

"Ich glaube, ich habe noch einiges im Tank. Ich kann noch fünf Jahre spielen", hatte Ellis zuletzt gegenüber Empire Sports Media betont. Letztmals lief er in der Saison 2016/17 in der Association auf, damals kam er in 74 Einsätzen für die Indiana Pacers auf 8,5 Punkte und 3,2 Assists im Schnitt in 27 Minuten Einsatzzeit.

Zuvor war Ellis zwei Jahre lang für die Dallas Mavericks an der Seite von Dirk Nowitzki aktiv, in seiner zweiten Spielzeit avancierte er sogar zum Topscorer der Mavs. Der Zweitrundenpick von 2005 (Nr.40) begann seine Karriere bei den Golden State Warriors, wo er sich als starker Scorer etablierte. Die Dubs mussten sich allerdings zwischen ihm und Stephen Curry entscheiden und tradeten Ellis 2012 zu den Bucks. Nach nur eineinhalb Jahren in Milwaukee schloss er sich Dallas an.

Über seine komplette NBA-Karriere legte Ellis im Schnitt 17,8 Punkte bei 45,1 Prozent aus dem Feld auf. Im Sommer 2017 wurde er von den Pacers entlassen, aufgrund der Stretch Provision muss Indiana dem ehemaligen Guard in der kommenden Saison noch 2,3 Millionen Dollar überweisen.

Ob Ellis bei den Rockets in deren bereits gut gefüllten Backcourt um Nr.2-Pick Jalen Green, John Wall, Eric Gordon oder auch Kevin Porter Jr. einen Platz findet, ist derzeit noch offen. Neben Ellis ließ Houston auch den Ex-Rocket Gerald Green vorspielen, der verletzungsbedingt seit 2019 kein Spiel mehr in der NBA absolviert hat.