NBA News: Toronto Raptors wohl nicht an Trade von Pascal Siakam interessiert

Die Toronto Raptors sind offenbar nicht an einem Trade von Pascal Siakam interessiert. Zuletzt kursierten Spekulationen, dass der Big Man zu haben sei. Das ist wohl nicht der Fall - auch wenn sich die Raptors weiterhin Angebote anhören werden.

Das geht aus einem Bericht von Sam Amick (The Athletic) hervor. Demnach bieten die Raptors den 27-Jährigen nicht aktiv auf dem Trade-Markt an, das Teampräsident Masai Ujiri und General Manager Bobby Webster sich aber weiter Angebote anhören werden, ist nichts Ungewöhnliches.

Zudem berichtet Amick, dass Siakam selbst die Franchise, mit der er 2019 den Titel gewann, nicht verlassen möchte. Unstimmigkeiten mit Head Coach Nick Nurse, die dazu führten, dass Siakam vergangene Saison für ein Spiel suspendiert wurden, wurden demnach bereits aus der Welt geschafft.

Die Raptors verpassten in der vergangenen Saison die Playoffs, aufgrund der Coronavirus-Pandemie mussten sie ihre Heimspiele in Tampa austragen. Siakam selbst legte als Topscorer seines Teams im Schnitt 21,4 Punkte, 7,2 Rebounds und 4,5 Assists auf, im Juni ließ er sich an der Schulter operieren, ein Comeback wird für November angepeilt. Er steht in Toronto noch drei Jahre für 106 Millionen Dollar unter Vertrag.

Nachdem die Raptors im Draft 2021 an Position 4 Scottie Barnes auswählten, kochten die Spekulationen hoch, dies könnte auf einen Trade von Siakam hindeuten. Unter anderem den Sacramento Kings, Golden State Warriors und L.A. Clippers wurde Interesse nachgesagt.