NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Das große Warten auf Schröder - Bulls-Big wechselt in die BBL

Eine Woche ist die Free Agency mittlerweile alt und Dennis Schröder wartet weiter auf seinen neuen Vertrag. Findet der Point Guard heute einen neuen Arbeitgeber? Bei Rund um die NBA verpasst Ihr keine News und Gerüchte aus der besten Basketballliga der Welt.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA Trades und Gerüchte: Die wichtigsten News im Überblick

16.04 Uhr: Ulm holt Bulls-Big

NBA Free Agency: Ratiopharm Ulm verpflichtet Cristiano Felicio

16.42 Uhr: News aus Boston! Naja, fast - die L.A. Clippers haben Rookie Brandon Boston Jr. laut Shams Charania (The Athletic) mit einem Vertrag über zwei garantierte Jahre mit einer Teamoption für Jahr 3 ausgestatte. Die 2,5 Millionen Dollar sind laut Keith Smith von Spotrac die höchste garantierte Summe, die ein Draftpick in den 50ern jemals bekommen hat. Boston Jr. wurde von den Grizzlies an 51. Stelle gedraftet und dann über die Pelicans zu den Clippers getradet.

16.24 Uhr: Auch Panathinaikos BC will offenbar auf ihren großen Positionen mit einem NBA-Veteranen aufrüsten und hat dort offenbar Patrick Patterson im Visier, wie George Zakkas von SDNA berichtet. Patterson greift auf die Erfahrung von insgesamt 719 NBA-Spielen zurück, für die L.A. Clippers legte er zuletzt 5,2 Punkte in 15,3 Minuten pro Spiel auf.

16.04 Uhr: Währenddessen wechselt ein Big Man der Chicago Bulls offenbar zu Daniel Theis' altem Team in Deutschland, Ratiopharm Ulm. Cristiano Felicio wurde in Chicago mit einem Vierjahresvertrag über insgesamt 32 Millionen Dollar sehr ordentlich bezahlt, war aber mit 1,3 Punkten und 1,4 Rebounds pro Spiel in der vergangenen Saison kaum mehr ein Rotationsspieler. Zur nächsten Saison verstärkt er Ulm, wie der Klub heute verkündete.

16.02 Uhr: Boston könnte Schröder wegen des Salary Caps aktuell auch nur 5,9 Millionen Dollar anbieten. Die Möglichkeit besteht natürlich noch, dass die Los Angeles Lakers Schröder und sich selbst mithilfe eines Sign-and-Trades helfen, was zumindest weitere Optionen offenlegen würde.

16.00 Uhr: Die Boston Celtics gelten laut übereinstimmenden Berichten weiterhin als Favorit für eine Verpflichtung von Schröder, wollen und können ihm aber wohl keinen langfristigen Vertrag bieten. Aktuell wird eher von einem Vertrag über ein oder zwei Jahre ausgegangen, nach dem Schröder sein Glück auf dem Markt im guten Basketballalter von 28 oder 29 noch einmal versuchen könnte.

15.58 Uhr: Herzlich willkommen zu Tag 8 der NBA Free Agency und Rund um die NBA! Nicht nur aus deutscher Sicht sind alle Augen mittlerweile auf Dennis Schröder gerichtet, der Guard ist zu diesem Zeitpunkt schlicht der beste Spieler ohne Vertrag. Doch welches Team kann und will ihn sich leisten?

