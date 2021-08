NBA Free Agency - Die Miami Heat gehen All-In: Offseason-Gewinner mit problematischer Zukunft?

Die Heat gehören zu den Gewinnern der Free Agency. Bereits an Tag 1 machte der Finalist von 2020 mit den Deals für Kyle Lowry und P.J. Tucker sowie den neuen Verträgen für bereits vorhandene Eckpfeiler Ernst. Doch der Favoritenstatus im Osten gehört trotzdem anderen - und auf lange Sicht birgt dieser Sommer eine Menge Risiken.

Die Namen sind am Ende nicht ganz so klangvoll, wie es der Masterplan von Heat-Architekt Pat Riley ursprünglich vorgesehen hatte. Insbesondere Giannis Antetokounmpo stand vor gut einem Jahr ganz oben auf der Liste von Miamis Teampräsidenten, der finanziellen Spielraum für den Sommer 2021 freischaufelte, in der Hoffnung, die Talente des Greek Freak an den South Beach locken zu können.

Daraus wurde bekanntermaßen nichts. Giannis verlängerte seinen Vertrag in Milwaukee und nahm seinen Namen damit automatisch aus der Free-Agency-Verlosung. Von der heiß ersehnten Klasse 2021 blieb am Ende nicht viel übrig, viele Stars fielen durch vorzeitige Vertragsverlängerungen weg oder waren wie in Person von Kawhi Leonard und Chris Paul für rivalisierende Teams ohnehin kaum realistisch.

Und doch stehen die Heat gut eine Woche nach Beginn der Free Agency als einer der großen Gewinner des Sommers da. In Person von Kyle Lowry schnappte sich der Finalist von 2020 den besten tatsächlich verfügbaren Spieler. Mit wichtigen Eckpfeilern der Heat-Zukunft wie Jimmy Butler und Duncan Robinson konnte verlängert werden, zusätzliche Neuverpflichtungen hören auf die Namen P.J. Tucker und Markieff Morris. Nicht klangvoll, aber effektiv.

Doch reicht das wirklich, um die Big Three der Eastern Conference - die Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets und Philadelphia 76ers - in der kommenden Saison anzugreifen oder gar zu sprengen?

Miami Heat: Bangen um den Lowry-Deal?

Schon wenige Minuten nach dem offiziellen Beginn des Verhandlungsfensters wurde deutlich, dass Miami in diesem Sommer Ernst macht. Zunächst sickerte die Einigung mit Lowry und den Toronto Raptors über einen Sign-and-Trade-Deal durch, kurz darauf wurde eine Maximal-Verlängerung für Butler vermeldet. Auch die Deals um Tucker und Robinson gingen bereits am einem sehr aktiven ersten Tag über die Bühne.

Das ließ nicht nur einige Beobachter und rivalisierende Fans, sondern schließlich auch die NBA die Augenbrauen hochziehen. Die Liga leitete eine Untersuchung ein, um zu prüfen, ob bei dem Deal mit Lowry (und dem Sign-and-Trade der Chicago Bulls für Lonzo Ball) alles mit rechten Dingen zuging.

Dabei geht es vor allem um das Timing. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie sich die Teams innerhalb von wenigen Sekunden auf einen Sign-and-Trade einigen können, wo sie doch vor dem Start des Moratoriums gar nicht miteinander verhandeln dürfen. Als um Punkt 18 Uhr Ortszeit das Verhandlungsfenster öffnete, hatte Vincent Goodwill von Yahoo Sports die grundsätzliche Einigung zwischen Lowry und den Heat bereits in die Twittersphäre hinausgeschossen.

Dass dieser Deal nach den Ermittlungen der NBA womöglich für ungültig erklärt wird, gilt in Liga-Kreisen als unwahrscheinlich. Laut Ira Winderman (Sun-Sentinel) könnte Miami zugutegehalten werden, dass die Heat bereits zur Trade Deadline in Gespräche mit den Raptors verwickelt waren und Parameter für einen Deal abgesteckt haben könnten. Dennoch könnte der Verlust von zukünftigen Draft-Picks oder eine Geldstrafe auf die Franchise aus dem Süden Floridas zukommen.

Alle NBA-Deals: Clippers verstärken Flügel weiter - Bucks fädeln Trade ein © getty 1/119 Tag 5 der Free Agency brachte endlich Klarheit bei der Personalie Kawhi Leonard, der Superstar bleibt bei den Clippers. Doch nicht nur die Klaue verlängerte, L.A. verstärkte sich noch einmal auf dem Flügel. Hier gibt es alle Deals. © getty 2/119 Zunächst blicken wir auf alle Wechsel des Tages. Der Übersicht halber erfolgt die Sortierung nach dem Alphabet. Auch Sign-and-Trades und normale Trades werden hier aufgeführt, danach folgen die Verlängerungen. © getty 3/119 WECHSEL - GRAYSON ALLEN (Guard, 25) wechselt via Trade von den Memphis Grizzlies für SAM MERRILL (Guard, 25) zu den Milwaukee Bucks. © getty 4/119 DEANDRE’ BEMBRY (Forward, 27) wechselt von den Toronto Raptors zu den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 5/119 ANDRE IGUODALA (Forward, 37) wechselt von den Miami Heat zu den Golden State Warriors - Vertrag: 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © getty 6/119 ELFRID PAYTON (Point Guard, 27) wechselt von den New York Knicks zu den Phoenix Suns - Vertrag: unbekannt © getty 7/119 JUSTISE WINSLOW (Forward, 25) wechselt von den Memphis Grizzlies zu den L.A. Clippers - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 8/119 VERLÄNGERUNGEN - KEVIN DURANT (Forward, 32) verlängert vorzeitig bei den Brooklyn Nets bis 2026 - Vertrag: 4 Jahre, 198 Mio. Dollar © getty 9/119 JAVONTE GREEN (Forward, 28) bleibt bei den Chicago Bulls - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 10/119 WILLY HERNANGOMEZ (Center, 24) bleibt bei den New Orleans Pelicans - Vertrag: 3 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 11/119 REGGIE JACKSON (Guard, 31) bleibt bei den L.A. Clippers - Vertrag: 2 Jahre, 22 Mio. Dollar © getty 12/119 KAWHI LEONARD (Forward, 30) bleibt bei den L.A. Clippers - Vertrag: Details noch nicht geklärt © getty 13/119 An Tag 4 ging es vergleichsweise ruhig, ein großer Name war aber dennoch mit dabei ... © getty 14/119 WECHSEL - GEORGE HILL (Guard, 35 Jahre) wechselt von den Philadelphia 76ers zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: 2 Jahre, 8 Mio. Dollar © getty 15/119 KELLY OUBRE JR. (Guard/Forward 25) wechselt von den Golden State Warriors zu den Charlotte Hornets - Vertrag: 2 Jahre, 26 Mio. Dollar © getty 16/119 ISHMAIL WAINRIGHT (Bildmitte, Guard/Forward, 26 Jahre) wechselt von SIG Strasbourg zu den Toronto Raptors - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 17/119 VERLÄNGERUNGEN - KHEM BIRCH (Center, 28) bleibt bei den Toronto Raptors - Vertrag: 3 Jahre, 20 Mio. Dollar © getty 18/119 FRANK KAMINSKY (Center, 28) bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 1 Jahr, 2,1 Mio. Dollar © getty 19/119 JULIUS RANDLE (Forward, 26) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 4 Jahre, 117 Mio. Dollar © getty 20/119 LOU WILLIAMS (Guard, 34) bleibt bei den Atlanta Hawks - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 21/119 Tag 3 der Free Agency brachte nicht so viel Action wie die Tage davor, dafür gab es zwei Trades, einige interessante Verlängerungen und auch aus deutscher Sicht eine erfreuliche Nachricht. © getty 22/119 WECHSEL - TONY BRADLEY (Center, 23) wechselt von den Oklahoma City Thunder zu den Chicago Bulls - Vertrag: 2 Jahre, 3,8 Mio. Dollar © getty 23/119 SPENCER DINWIDDIE (Guard, 28) wechselt von den Brooklyn Nets zu den Washington Wizards - Vertrag: 3 Jahre, 62 Mio. Dollar © getty 24/119 CHANDLER HUTCHISON (Forward, 25) wird von den Washington Wizards zu den San Antonio Spurs getradet. © getty 25/119 ENES KANTER (Center, 29) wechselt von den Portland Trail Blazers zu den Boston Celtics - Vertrag: 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Press 26/119 ERIC PASCHALL (Forward, 24) wird von den Golden State Warriors zu den Utah Jazz getradet © getty 27/119 KEMBA WALKER (Guard, 31) verlässt die Oklahoma City Thunder und wird sich nach Buyout den New York Knicks anschließen - Vertrag: 2 Jahre, rund 17 Mio. Dollar © getty 28/119 VERLÄNGERUNGEN - JOHN COLLINS (Forward, 23) bleibt bei den Atlanta Hawks - Vertrag: 5 Jahre, 125 Mio. Dollar © getty 29/119 TERENCE DAVIS (Guard, 24) bleibt bei den Sacramento Kings - Vertrag: 2 Jahre, 8 Mio. Dollar © getty 30/119 VICTOR OLADIPO (Guard, 29) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, 2,4 Mio. Dollar © getty 31/119 MORITZ WAGNER (Center, 24) bleibt bei den Orlando Magic - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 32/119 RAUL NETO (Point Guard, 29), bleibt bei den Washington Wizards - Vertrag: 1 Jahr, 2,2 Millionen Dollar © getty 33/119 SABEN LEE (Point Guard, 22) bleibt bei den Detroit Pistons - Vertrag: 3 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 34/119 DANNY GREEN (Shooting Guard/Small Forward, 34) bleibt bei den Philadelphia 76ers - Vertrag: 2 Jahre, 20 Millionen Dollar © getty 35/119 TAG 2: Deutlich mehr war dagegen an Tag 2 los. Gleiches Spiel, erst die Wechsel, dann die Verlängerungen. © getty 36/119 WECHSEL - CARMELO ANTHONY (Forward, 37) wechselt von den Portland Trail Blazers zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 37/119 NEMANJA BJELICA (Forward, 33) wechselt von den Miami Heat zu den Golden State Warriors - Vertrag: 1 Jahr, Veteranenminimum © getty 38/119 DEMAR DEROZAN (Guard, 32) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Chicago Bulls - Vertrag: 3 Jahre, 85 Mio. Dollar © getty 39/119 ANDRE DRUMMOND (Center, 27) wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Philadelphia 76ers - Vertrag: 1 Jahr, Minimum-Vertrag © getty 40/119 BRYN FORBES (Guard, 28) wechselt von den Milwaukee Bucks zu den San Antonio Spurs - Vertrag: Konditionen noch unbekannt © getty 41/119 RUDY GAY (Forward, 34) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Utah Jazz - Vertrag: 3 Jahre, 18,6 Mio. Dollar © getty 42/119 RODNEY HOOD (Forward, 28) wechselt von den Toronto Raptors zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 43/119 JAMES JOHNSON (Forward, 34) wechselt von den New Orleans Pelicans zu den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 44/119 JOCK LANDALE (Center, 25) wechselt von den Melbourne United (NBL) zu den San Antonio Spurs - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 45/119 ROBIN LOPEZ (Center, 33) wechselt von den Washington Wizards zu den Orlando Magic - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 46/119 PATTY MILLS (Guard, 32) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Brooklyn Nets - Vertrag: 2 Jahre, 12 Mio. Dollar © getty 47/119 MALIK MONK (Guard, 22) wechselt von den Charlotte Hornets zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 48/119 MARKIEFF MORRIS (Forward, 31) wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 49/119 GEORGES NIANG (Forward, 28) wechselt von den Utah Jazz zu den Philadelphia 76ers - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 50/119 KENDRICK NUNN (Guard, 26) wechselt von den Miami Heat zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © imago images / Schüler 51/119 ISH SMITH (Guard, 33) wechselt von den Washington Wizards zu den Charlotte Hornets - Vertrag: 2 Jahre, 9 Mio. Dollar © getty 52/119 TONY SNELL (Forward, 29) wechselt von den Atlanta Hawks zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 53/119 KEIFER SYKES (Guard, 27) wechselt von den South East Melbourne Phoenix (NBL) zu den Indiana Pacers - Vertrag: Details noch unbekannt © getty 54/119 HASSAN WHITESIDE (Center, 32) wechselt von den Sacramento Kings zu den Utah Jazz - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 55/119 VERLÄNGERUNGEN - BRUCE BROWN (Guard, 24) bleibt bei den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, 4,7 Mio. Dollar © getty 56/119 STEPHEN CURRY (Warriors, 33) verlängert seinen Vertrag vorzeitig bei den Golden State Warriors - 4 Jahre, 215 Mio. Dollar © getty 57/119 TAJ GIBSON (Center, 36) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 1 Jahr, 2,7 Mio. Dollar © getty 58/119 TALEN HORTON-TUCKER (Guard, 20) bleibt bei den Los Angeles Lakers - Vertrag: 3 Jahre, 32 Mio. Dollar © getty 59/119 ABDEL NADER (Forward, 27) bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 2 Jahre, 4,2 Mio. Dollar © getty 60/119 TAG 1: Der richtige Wahnsinn passierte aber gleich zum Auftakt, hier noch einmal alle Wechsel, wie schon zuvor ist alles alphabetisch angeordnet. © getty 61/119 TREVOR ARIZA (Forward, 36) wechselt von den Miami Heat zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 62/119 LONZO BALL (23, Point Guard) wechselt von den New Orleans Pelicans zu den Chicago Bulls - Vertrag: 4 Jahre, 85 Mio. Dollar © getty 63/119 KENT BAZEMORE (Forward, 32) wechselt von den Golden State Warriors zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 64/119 STERLING BROWN (26, Forward) wechselt von den Houston Rockets zu den Dallas Mavericks - Vertrag: 2 Jahre, 6,2 Mio. Dollar © getty 65/119 REGGIE BULLOCK (30, Forward) wechselt von den New York Knicks zu den Dallas Mavericks - Vertrag: 3 Jahre, 30,5 Mio. Dollar © getty 66/119 ALEX CARUSO (Point Guard, 27) wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Chicago Bulls - Vertrag: 4 Jahre, 37 Mio. Dollar © getty 67/119 ZACH COLLINS (23, Center) wechselt von den Portland Trail Blazers zu den San Antonio Spurs - Vertrag: 3 Jahre, 22 Mio. Dollar © getty 68/119 TORREY CRAIG (30, Small Forward) wechselt von den Phoenix Suns zu den Indiana Pacers - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 69/119 GORGUI DIENG (Center, 31) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Atlanta Hawks - Vertrag: 1 Jahr, 4 Mio. Dollar © getty 70/119 WAYNE ELLINGTON (Forward, 33) wechselt von den Detroit Pistons zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 71/119 EVAN FOURNIER (Shooting Guard, 28) wechselt von den Boston Celtics zu den New York Knicks - Vertrag: 4 Jahre, 78 Mio. Dollar © getty 72/119 DEVONTE' GRAHAM (Guard, 26) wechselt von den Charlotte Hornets zu den New Orleans Pelicans - Vertrag: 4 Jahre, 47 Mio. Dollar © getty 73/119 JEFF GREEN (35, Forward) wechselt von den Brooklyn Nets zu den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 74/119 DWIGHT HOWARD (Center, 35) wechselt von den Philadelphia 76ers zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 75/119 ALEX LEN (28, Center) wechselt von den Washington Wizards zu den Sacramento Kings - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 76/119 KYLE LOWRY (35, Point Guard) wechselt von den Toronto Raptors zu den Miami Heat - Vertrag: 3 Jahre, 90 Mio. Dollar © imago images / Agencia EFE 77/119 TREY LYLES (Forward, 25) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Detroit Pistons - Vertrag: 2 Jahre, 5 Mio. Dollar © getty 78/119 DOUG MCDERMOTT (29, Forward) wechselt von den Indiana Pacers zu den San Antonio Spurs - Vertrag: 3 Jahre, 42 Mio. Dollar © getty 79/119 JAVALE MCGEE (Center, 33) wechselt von den Denver Nuggets zu den Phoenix Suns - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 80/119 BEN MCLEMORE (Small Forward, 28) wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 81/119 SEMI OJELEYE (Forward, 25) wechselt von den Boston Celtics zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 82/119 KELLY OLYNYK (30, Center) wechselt von den Houston Rockets zu den Detroit Pistons - Vertrag: 3 Jahre, 37 Mio. Dollar © getty 83/119 OTTO PORTER JR. (Forward, 28) wechselt von den Orlando Magic zu den Golden State Warriors - Vertrag: 1 Jahr, Veteranenminimum © getty 84/119 GARRETT TEMPLE (35, Guard) wechselt von den Chicago Bulls zu den New Orleans Pelicans - Vertrag: 3 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 85/119 DANIEL THEIS (Power Forward/Center, 29) wechselt von den Chicago Bulls zu den Houston Rockets - Vertrag: 4 Jahre, 36 Mio. Dollar © getty 86/119 P.J. TUCKER (Forward, 36) wechselt von den Milwaukee Bucks zu den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 87/119 CODY ZELLER (Center, 28) wechselt von den Charlotte Hornets zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 88/119 Weiter geht es mit den Vertragsverlängerungen von Tag 1. Auch hier: Die Deals sind alphabetisch sortiert. © getty 89/119 JARRETT ALLEN (23, Center) bleibt bei den Cleveland Cavaliers - Vertrag: 5 Jahre, 100 Mio. Dollar © getty 90/119 WILL BARTON (30, Guard) bleibt bei den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre, 32 Mio. Dollar © getty 91/119 NICOLAS BATUM (Forward, 32) bleibt bei den L.A. Clippers - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 92/119 ALEC BURKS (30, Guard) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 3 Jahre, 30 Mio. Dollar © getty 93/119 MIKE CONLEY (33, Point Guard) bleibt bei den Utah Jazz - Vertrag: 3 Jahre, 72,5 Mio. Dollar © getty 94/119 DEWAYNE DEDMON (Center, 31) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 95/119 JAMYCHAL GREEN (31, Forward) bleibt bei den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre, 17 Mio. Dollar © getty 96/119 BLAKE GRIFFIN (Power Forward, 32) bleibt bei den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 97/119 TIM HARDAWAY JR. (29, Guard) bleibt bei den Dallas Mavericks - Vertrag: 4 Jahre, 74 Mio. Dollar © getty 98/119 MOE HARKLESS (28, Forward) bleibt bei den Sacramento Kings - Vertrag: 2 Jahre, 9 Mio. Dollar © getty 99/119 SOLOMON HILL (30, Forward) bleibt bei den Atlanta Hawks - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 100/119 RICHAUN HOLMES (Center, 27) bleibt bei den Sacramento Kings - Vertrag: 4 Jahre, 55 Mio. Dollar © getty 101/119 CORY JOSEPH (Guard, 29) bleibt bei den Detroit Pistons - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Wire 102/119 FURKAN KORKMAZ (24, Guard) bleibt bei den Philadelphia 76ers - Vertrag: 3 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 103/119 BOBAN MARJANOVIC (32, Center) bleibt bei den Dallas Mavericks - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 104/119 T.J. MCCONNELL (29, Point Guard) bleibt bei den Indiana Pacers - Vertrag: 4 Jahre, 35,2 Mio. Dollar © getty 105/119 MIKE MUSCALA (30, Center) bleibt bei den Oklahoma City Thunder - Vertrag: 2 Jahre, 7 Mio. Dollar © getty 106/119 NERLENS NOEL (27, Center) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 3 Jahre, 32 Mio. Dollar © getty 107/119 DAVID NWABA (28, Forward) bleibt bei den Houston Rockets - Vertrag: 3 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 108/119 CHRIS PAUL (36, Point Guard) bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 4 Jahre, 120 Mio. Dollar © getty 109/119 CAMERON PAYNE (26, Guard) bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 3 Jahre, 19 Millionen Dollar © getty 110/119 BOBBY PORTIS (26, Center) bleibt bei den Milwaukee Bucks - Vertrag: 2 Jahre, 9 Mio. Dollar © getty 111/119 NORMAN POWELL (Guard, 28) bleibt bei den Portland Trail Blazers - Vertrag: 5 Jahre, 90 Mio. Dollar © getty 112/119 AUSTIN RIVERS (Guard, 29) bleibt bei den Denver Nuggets - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 113/119 DUNCAN ROBINSON (26, Forward) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 5 Jahre, 90 Mio. Dollar © getty 114/119 DERRICK ROSE (Point Guard, 32) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 3 Jahre, 43 Mio. Dollar © getty 115/119 MAX STRUS (Forward, 25) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 116/119 GARY TRENT JR. (22, Guard) bleibt bei den Portland Trail Blazers - Vertrag: 3 Jahre, 54 Mio. Dollar © getty 117/119 GABE VINCENT (25, Forward) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 3,5 Mio. Dollar © getty 118/119 SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (Guard, 23) verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bei den Oklahoma City Thunder - 5 Jahre, 172 Mio. Dollar © getty 119/119 TRAE YOUNG (Point Guard, 22) verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bei den Atlanta Hawks - 5 Jahre, 207 Mio. Dollar

NBA Free Agency: Wie passt Kyle Lowry zu den Heat?

Den Heat wird das am Ende herzlich egal sein. Statt im März die jungen, vielversprechenden Talente wie Tyler Herro oder Robinson in einem Lowry-Trade abgeben zu müssen, hat Miami seinen Wunschspieler nun im Tausch für "nur" Goran Dragic und Precious Achiuwa bekommen.

Der 35-Jährige, der für drei Jahre und 85 Millionen Dollar in Miami unterschrieb, passt auf dem Papier wie die Faust aufs Auge zu diesem Heat-Team. Einerseits natürlich in sportlicher Hinsicht, Lowry liefert zusätzliches Playmaking, um Butler zu entlasten, und sollte eine in der vergangenen Saison teils statisch agierenden Offense mit seinem Passing weiterbringen.

Als sekundärer Playmaker hat Lowry bereits an der Seite von Kawhi Leonard auf dem Weg zur Championship 2019 hervorragend abgeliefert. Dass er in den vergangenen fünf Jahren 38,2 Prozent seiner Dreier versenkte (bei 7,5 Versuchen pro Spiel), ist ein zusätzlicher Pluspunkt in einem Team, das abgesehen vom Backcourt nicht unbedingt vor Shooting strotzt.

Doch auch auf persönlichem Level ist Lowry ein Fit am South Beach. Butler und sein neuer Point Guard verbindet schon lange eine innige Freundschaft, Lowry ist der Patenonkel von Butlers 2019 geborener Tochter Rylee. Und kaum jemand passt so gut zur viel zitierten "Heat Culture".

© getty Kyle Lowry (l.) und Jimmy Butler wollen künftig in Miami gemeinsam nach der NBA-Krone greifen.

Miami Heat: Defense als das Steckenpferd

"Mir wurde gesagt, dass es im Grunde nur darum geht, hart zu arbeiten und zu gewinnen", fasste Lowry bei seiner Vorstellungs-PK zusammen, was in Miami großgeschrieben wird. Hart arbeiten ist dabei wohl der Knackpunkt, mit dem sich Lowry exzellent identifizieren kann, sowohl auf als auch neben dem Court.

Der Veteran gehört regelmäßig zu den Spielern, die in der Defense ihren Körper opfern und die ligaweit meisten Offensiv-Fouls ziehen. Auch sonst ist Lowry in der Defense ein Kettenhund, gegen den es unangenehm ist, zu spielen. Das gilt für viele seiner Teamkollegen, wie beispielsweise Tucker.

Die Verteidigung wird kommende Saison wohl das Steckenpferd Miamis werden. Die Heat verfügen über viele toughe, vielseitige Verteidiger - angefangen mit Butler über Lowry und Tucker bis hin zum Anker in der Mitte, Bam Adebayo -, die ein switchlastiges Defensiv-System nahezu zur Perfektion treiben können. Kurzum: Gegen die Heat zu spielen, wird kein Spaß.

"Auf dem Papier sieht es großartig aus", lobte Lowry den Kader seines neuen Arbeitgebers, der mit seiner und Tuckers Verpflichtung ganz nebenbei auch noch zwei Konkurrenten in der Eastern Conference geschwächt hat. "Aber man muss es auch auf den Court bringen können. Am Ende des Tages muss man seine Sneaker schnüren, rausgehen und seinen Job erledigen. Wenn du keinen Weg findest, die einzelnen Teile zusammenzufügen, dann bedeutet das gar nichts."

Der Kader der Miami Heat im Überblick

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Kyle Lowry Duncan Robinson Jimmy Butler P.J. Tucker Bam Adebayo Gabe Vincent Tyler Herro Max Strus Markieff Morris Dewayne Dedmon Victor Oladipo KZ Okpala Omer Yurtseven

Miami Heat: Immer teurer und immer älter

Es hängen schließlich auch Fragezeichen über dem neuformierten Kader. Das angesprochen Shooting zum Beispiel. Der potenzielle Starting Frontcourt um Butler (24,5 Prozent Dreierquote in der Vorsaison), Tucker (33,6 Prozent) und Adebayo (25,0 Prozent) strahlt kaum Gefahr aus der Distanz aus.

Gefühlt die komplette vergangene Saison über waren die Heat auf der Suche nach einem Ersatz für Jae Crowder, der in der Postseason 2020 heiß lief. Ob ähnliches Tucker gelingt, darf angezweifelt werden, was das Spacing trotz Lowry, Herro und Robinson im Backcourt erschweren könnte. Hier wird sich Head Coach Erik Spoelstra, immerhin einer der besten seines Fachs, beispielsweise mit Off-Ball-Aktionen etwas einfallen lassen müssen, um eine vielseitige Offense aufs Feld zu schicken.

Zudem macht das Alter der Neuzugänge gewisse Sorgen. Lowry (35) und Tucker (36) haben schon einige Meilen auf dem Buckel, aufgrund ihrer aufopferungsvollen Spielweise mussten sie in ihren Karrieren bereits einiges einstecken. Ähnliches gilt für Butler (31). Vor allem auf lange Sicht könnte das zum Problem werden, wenn der Kader immer teurer und die Schlüsselspieler immer älter werden.

Tucker besitzt nach der kommenden Saison eine Spieleroption für 2022/23, die ihm 7,4 Mio. Dollar einbringen könnte. Lowry bekommt in seinem letzten Vertragsjahr knapp 29,7 Mio. überwiesen und auch Butlers Verlängerung garantiert ihm im Alter von 36 Jahren mehr als 50 Mio. (in Form einer Spieleroption für 2025/26).

Miami Heat im Favoritenkreis des Ostens? Nicht so schnell

Für die kommenden drei Jahre stehen jeweils mindestens 125 Mio. Dollar in den Büchern, neben den Neuzugängen fallen da die Verlängerungen für Butler (4 Jahre, 184 Mio.) und Robinson (5 Jahre, 90 Mio.) stark ins Gewicht. In der Saison 2021/22 muss Miami aufgrund des Lowry-Sign-and-Trades zudem unter einem Hard Cap arbeiten (143 Mio.).

Diese Moves haben verdeutlicht, dass die Heat kommende Saison alles in die Waagschale werfen werden. Das bedeutet aber nicht, dass sie automatisch zum Favoritenkreis der Eastern Conference zählen. In dieser Hinsicht haben die Bucks, Nets und auch die Sixers Stand jetzt weiterhin die Nase vorn.

Der überraschende Finals-Run der Suns in den Playoffs hat allerdings gezeigt, dass es sich lohnen kann, sich mit mutigen Offseason-Entscheidungen in die Verfolgerposition zu katapultieren. Ein Platz in den Top 4 des Ostens ist für dieses Miami-Team definitiv drin - womöglich sogar mehr, wenn Verletzungen oder anderweitige, unvorhergesehene Ereignisse der Konkurrenz einen Strich durch die Rechnung machen. Sollte sich eine unerwartete Tür öffnen, werden die Heat bereit sein, hindurchzumarschieren.