NBA Draft 2021: Detroit Pistons wählen Cade Cunningham an Position 1

Die Detroit Pistons haben Cade Cunningham zum Nr.1-Pick des NBA Drafts 2021 gemacht. Der Name des Guards wurde wie erwartet im Barclays Center in Brooklyn zuerst aufgerufen.

"Es ist immer noch ein wenig surreal für mich", sagte Cunningham nach seiner Ziehung. "Ich weiß, dass dies viel Verantwortung mit sich bringt, aber ich bin dafür bereit."

Bereits Stunden vor dem Draft hatte Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet, dass sich Detroit auf Cunningham festgelegt habe. In den Tagen zuvor gab es noch Gerüchte, dass die Pistons auch Jalen Green und Evan Mobley für den ersten Pick in Betracht ziehen würden.

Dazu versuchten andere Teams, Detroit dazu zu bringen, den Pick zu traden. Die Houston Rockets taten dies "aggressiv", aber auch die Oklahoma City Thunder lockten wohl mit einem Angebot. Dabei bot OKC angeblich auch den eigenen Franchise-Star, Shai Gilgeous-Alexander.

Toronto Raptors überraschen mit Scottie Barnes

Cunningham gilt als kompletter Spieler, der immer wieder mit Mavs-Star Luka Doncic verglichen wird. Der 19-Jährige legte in seiner einzigen Spielzeit bei Oklahoma State im Schnitt 20,1 Punkte, 6,2 Rebounds sowie 3,5 Assists bei Wurfquoten von 43,8 Prozent aus dem Feld und 40 Prozent von der Dreierlinie auf. Hier geht es zu einem ausführlichen Porträt des Nr.1-Picks des NBA Draft 2021.

Die Houston Rockets wählten in der Folge Jalen Green an Position zwei aus. Der Guard verbrachte die Saison in der G-League. Dahinter nahmen die Cleveland Cavaliers an Position drei Center Evan Mobley (USC), bevor die Toronto Raptors für die erste Überraschung sorgten und Scottie Barnes (F, Florida State) auswählten. Dahinter sicherten sich die Orlando Magic Point Guard Jalen Suggs.

Franz Wagner, der mit den Golden State Warriors in Verbindung gebracht wurde, landete schließlich bei den Orlando Magic, die den Forward an Position 8 auswählten. Golden State nahm hingegen Jonathan Kuminga aus der G-League.