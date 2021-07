NBA Draft 2021: Franz Wagner von den Orlando Magic an Position 8 ausgewählt

Franz Wagner ist im NBA Draft mit dem 8. Pick von den Orlando Magic gedraftet wurden. Dort könnte der Berliner auf seinen Bruder Moritz Wagner treffen, der zuletzt ebenfalls in Florida spielte.

Zuvor gab es um Wagner zahlreiche Gerüchte, dass dieser an Position 7 zu den Golden State Warriors gehen könnte. Diese nahmen jedoch stattdessen Jonathan Kuminga aus der G-League, dahinter schnappte Orlando bei Wagner zu.

"Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich einfach nur gedraftet wurde", sagte Wagner im Anschluss zu SPOX. "Ich glaube, das ist ein Team, zu welchem ich sehr gut passe. Ich freue mich auf die Aufgabe."

Der 19-Jährige ist damit zusammen mit Detlef Schrempf der am höchsten gepickte deutsche Spieler aller Zeiten. Schrempf wurde 1985 von den Dallas Mavericks an Position acht gezogen, Dirk Nowitzki wurde 1998 von den Milwaukee Bucks an 9 gedraftet, aber sofort nach Dallas getradet.

Wagner begann seine Karriere bei ALBA Berlin, wo er bereits mit 16 Jahren seine ersten Profi-Einsätze erhielt. Einen Vertrag lehnte der Berliner jedoch ab und ging stattdessen ans College nach Michigan, wo bereits sein Bruder Moritz drei Jahre spielte. In zwei Jahren legte Franz Wagner für die Wolverines im Schnitt 12,0 Punkte, 6,1 Rebounds sowie 3,1 Assists bei 46,5 Prozent aus dem Feld und 32,5 Prozent von der Dreierlinie auf.

In Orlando könnte Wagner nun wieder auf seinen Bruder treffen. Moritz Wagner beendete die Saison 20/21 in Florida, nachdem er früher in der Saison bereits für die Washington Wizards und die Boston Celtics auflief. Angesprochen darauf ob Moritz hinter den Kulissen die Werbetrommel für seinen Bruder rührte, sagte Wagner folgendes: "Das müssen Sie ihn fragen. Es ist aber ein cooler Moment für die ganze Familie und hoffentlich können wir zusammen Spaß haben."

Ob Moritz Wagner in der kommenden Saison noch für die Magic auflaufen wird, ist unklar. Der Center ist Unrestricted Free Agent.

Die Statistiken von Franz Wagner (pro 40 Minuten) für Michigan in 2020/21