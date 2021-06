NBA-News: Sixers-Star Joel Embiid für Spiel 1 der Playoff-Serie gegen die Atlanta Hawks fraglich

Die Philadelphia 76ers lassen sich vor Spiel 1 der Playoff-Serie gegen die Atlanta Hawks nicht in die Karten schauen, ob Joel Embiid für einen Einsatz fit ist oder nicht. Der Center wird nach seinem leichten Meniskusriss als fraglich gelistet, will aber offenbar in einem Workout sein Knie testen.

Das berichtet Shams Charania (The Athletic). Demnach werde sich Embiid vor Spiel 1 am Sonntagabend (19 Uhr deutscher Zeit live auf DAZN) weiteren Behandlungen unterziehen lassen und ein Workout absolvieren, bevor über seinen finalen Status für Spiel 1 entschieden werden soll.

Der 27-Jährige hatte sich in Spiel 4 der Erstrundenserie gegen die Washington Wizards bei einem Drive zum Korb am rechten Knie verletzt. Später wurde ein kleiner Meniskusriss festgestellt. Auch ohne den Kameruner zogen die Sixers in Spiel 5 in die zweite Runde ein, anschließend hatte sich Coach Doc Rivers hoffnungsvoll geäußert, dass Embiid in den Playoffs zurückkommen wird.

Am Freitag und Samstag absolvierte er individuelle Workouts, am Teamtraining nahm er nicht teil. Sollte Embiid zum Auftakt der Eastern Conference Semifinals gegen die Hawks nicht zur Verfügung stehen, wird sich wohl mehr Last auf den Schultern von Ben Simmons und Tobias Harris verteilen.

Embiid dominierte zum Auftakt der Postseason die Wizards, in den ersten drei Spielen vor seiner Verletzung legte er im Schnitt 29,3 Punkte und 7 Rebounds bei 67,4 Prozent aus dem Feld auf. In der regulären Saison hatte er sich in die MVP-Diskussion gespielt und Philadelphia auf Platz eins im Osten geführt.

Sixers vs. Hawks: Die Serie im Überblick