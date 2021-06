NBA Playoffs: Philadelphia 76ers bangen um Joel Embiid für Spiel 5 gegen Washington Wizards

Joel Embiid von den Philadelphia 76ers verletzte sich in der Nacht auf Dienstag in Washington am Knie, der Center der Sixers könnte nun auch Spiel 5 verpassen.

Die Sixers platzierten Embiid auf dem offiziellen Injury Report der NBA und gaben als Status "zweifelhaft" für den Center an. Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) wurde bei Embiid ein MRT am rechten Knie gemacht, am Mittwoch soll es zu weiteren Untersuchungen kommen.

Embiid war in Spiel 4 in der Luft mit Wizards-Center Robin Lopez kollidiert und dann schmerzverzerrt zu Boden gegangen. Nach der Kollision im ersten Viertel spielte Embiid sogar noch einige Minuten weiter, doch zum Ende des Abschnitts verschwand der All-Star in der Kabine und kehrte nicht mehr zurück.

Philadelphia verlor in der Folge Spiel 4 in Washington, die Wizards verhinderten somit einen Sweep. Die Sixers haben nun in der Nacht auf Donnerstag um 1 Uhr deutscher Zeit erneut die Chance, den Einzug in die Conference Semifinals perfekt zu machen.

Embiid war bei den drei Siegen ein wichtiger Faktor, der Kameruner legte im Schnitt 30 Punkte bei 67 Prozent aus dem Feld auf und war vom Center-Battalion der Wizards um Daniel Gafford, Lopez und Alex Len nicht zu stoppen.

Auf der anderen Seite beklagen auch die Wizards Verletzungssorgen, Davis Bertans wird wegen einer Wadenverletzung für den Rest der Serie nicht zur Verfügung stehen. Der Lette wird laut Wojnarowski vier bis sechs Wochen pausieren müssen. Schon im März verpasste der beste Schütze der Wizards sieben Partien wegen einer ähnlichen Verletzung an der Wade.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Sixers vs. Wizards: Die Spiele der Serie - Stand: 3:1