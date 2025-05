Uli Hoeneß hat auch die Frauen-Mannschaft des FC Bayern München fest im Blick. Das hat eine Anekdote nochmal deutlich gemacht.

Bayern Münchens Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn hat in ihrem neuen Buch "Write your own Story - Mein Weg vom Bolzplatz in die Weltspitze" enthüllt, dass Ehrenpräsident Uli Hoeneß sie einst mit einem äußerst emotionalen Anruf überraschte.