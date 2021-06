NBA Playoffs, Lakers: Anthony Davis hat weiter Schmerzen in der Leiste

Anthony Davis verletzte sich in Spiel 4 an der Leiste, beim Debakel in der Partie darauf fehlte der Power Forward. Die Lakers-Saison hängt am seidenen Faden, reicht es für Davis in Spiel 6?

Wie Chris Haynes von Yahoo Sports berichtet, wollte Davis bereits in Spiel 5, welches die Lakers mit 85:115 verloren, schon wieder mitwirken. Der Power Forward drängte wohl auf einen Einsatz, doch LeBron James bremste AD aus und ermutigte Davis, nicht zu schnell zurückzukommen. James kämpfte einst mit einer ähnlichen Verletzung.

Trotzdem absolvierte Davis vor Spiel 5 zwei Workouts, konnte sich aber kaum lateral bewegen bzw. hatte Schmerzen dabei. Ob es nun für Spiel 6 reicht, ist weiter völlig unklar. Lakers-Coach Frank Vogel hielt sich bei seiner Medienrunde bedeckt, sagte aber so viel: "Er macht alles, was in seiner Macht steht, damit er zurückkehren kann."

Vogel gab auch an, dass Davis Fortschritte mache, innerhalb der Organisation aber weiter Ungewissheit herrsche, ob der Power Forward einsatzbereit sein werde. Die Entscheidungsgewalt wird aber weder Vogel noch Davis haben, stattdessen werden ausschließlich die Ärzte entscheiden, ob Davis in Spiel 5 mit dabei sein wird.

Für die Lakers hat die Partie in der Nacht auf Freitag um 4.30 Uhr deutscher Zeit enorme Wichtigkeit. Der amtierende Champion liegt in der Serie mit den Phoenix Suns mit 2-3 hinten, die Lakers müssen also die kommenden beiden Spiele für sich entscheiden, um nicht bereits in der ersten Runde die Segel streichen zu müssen.

Suns vs. Lakers: Die Spiele der Serie - Stand: 3:2