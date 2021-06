NBA News: Dallas Mavericks und General Manager Donnie Nelson gehen getrennte Wege

Ende einer Ära bei den Dallas Mavericks: Nach fast 24 Jahren gehen die Texaner und General Manager Donnie Nelson getrennte Wege. Wie die Franchise bekanntgab, erfolgte die Entscheidung in beiderseitigem Einvernehmen, seit dem 2. Januar 1998 übte der Sohn von Coaching-Legende Don Nelson eine Tätigkeit für die Mavs aus, anfangs als Assistant GM.

"Ich will Donnie für seine Arbeit für die Organisation danken. Er war maßgeblich für unseren Erfolg und half dabei, eine Meisterschaft nach Dallas zu bringen", erklärte Besitzer Mark Cuban. "Mit seiner harten Arbeit, Kreativität und Vision war er ein Pionier. Er wird immer ein Teil der Mavs-Familie sein und ich wünsche ihm nur das Beste."

In 17 der vergangenen 21 Jahren erreichten die Mavericks die Playoffs, zudem stand das Team mit Dirk Nowitzki - bereits an dessen Draft war er beteiligt - dreimal in den Conference Finals und zweimal in den Finals. Nach ESPN-Informationen ging die Entscheidung von Nelson aus, am Sonntag habe er sich für die Beendigung seiner Tätigkeit entschieden. Seit 36 Jahren arbeitet er in der NBA und gilt als Vorreiter, was internationales Scouting angeht.

Einfluss auf die Trennung habe die Tatsache gehabt, dass Nelson seit der Anstellung von Haralabos Voulgaris, seit 2018 Director of Quantitative Research and Development, an Einfluss innerhalb der Organisation verloren habe. Vor wenigen Tagen sorgte bereits eine Story von The Athletic für Aufsehen, wonach es innerhalb des Front Office rumore und Voulgaris als zweiter General Manager wahrgenommen werde.

© imago images Nelson und die Mavs gehen getrennte Wege.

Mavericks: Einfluss von Voulgaris als Trennungsgrund?

Voulgaris sei dank seiner guten Beziehung zu Cuban die "einflussreichste Stimme innerhalb des Mavs-Front-Office", in die meisten Kaderentscheidungen involviert und habe sogar Einfluss auf die Lineups von Head Coach Rick Carlisle. Diesen Bericht bezeichnete Cuban auf Twitter als "totalen Bullshit" und legte gegenüber Taylor Rooks von Bleacher Report nach: "Die Idee, dass es einen Schatten-GM geben soll, ist lachhaft."

Franchise-Star Luka Doncic soll keine hohe Meinung von Voulgaris haben, weshalb "mehrere Team-Quellen" sogar besorgt über die langfristige Zukunft des Slowenen in Dallas seien. Unter anderem soll Doncic Voulgaris während einer Partie im Februar verbal attackiert haben, nachdem dieser ihm Anweisungen geben wollte. Die Beziehung der beiden soll allerdings über diese Szene hinaus belastet sein.

Doch auch die weitere Zusammenarbeit mit Voulgaris ist offenbar alles andere als gesichert. Wie Kevin O'Connor von The Ringer berichtet, beabsichtigten die Mavericks nicht, dessen auslaufenden Vertrag zu verlängern. "Es klingt so, als müsse er auch gehen", erklärte dieser. Nach Informationen von Marc Stein von der New York Times hätte Dallas eine externe Firma beauftragt, Ausschau nach einem neuen Head of Basketball Operations zu halten.