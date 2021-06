Ende Juli wählen beim NBA Draft 2021 alle Teams ihre Rookies für die kommende Saison aus. Wir verraten Euch, wo Ihr den NBA Draft live im TV und im Livestream verfolgen könnt und in welcher Reihenfolge gezogen wird.

NBA Draft 2021: Übertragung im TV und Livestream - Ort und Datum

Der NBA Draft 2021 findet am Donnerstag, 29. Juli, im Barclays Center in Brooklyn (New York) statt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr Ortszeit. Deutsche NBA-Fans müssen also wieder eine Nachtschicht einlegen, wenn sie den Draft verfolgen werden. Wegen der Zeitverschiebung ist es zu Beginn des Drafts 2 Uhr in der Nacht auf Freitag, den 30. Juli.

Im vergangenen Jahr wurde der Draft per Videokonferenz durchgeführt. In diesem Jahr werden die möglichen Top-Picks voraussichtlich wieder persönlich bei der Verkündung der Picks durch Commissioner Adam Silver anwesend sein.

© getty Franz Wagner geht als voraussichtlicher Top-Ten-Pick in den NBA Draft 2021.

NBA Draft 2021: Übertragung im TV und Livestream

Den NBA Draft 2021 könnt Ihr in Deutschland live bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst zeigt das Event in der Nacht auf Freitag, 30. Juli, ab 2 Uhr.

Aktuell zeigt DAZN die entscheidenden Partien der NBA-Playoffs im Livestream. Neben der NBA hat das "Netflix des Sports" mit der NFL, NHL und der MLB auch die anderen großen Sportligen aus den USA in seinem Liveangebot. Dazu gehört selbstverständlich auch Fußball. In der kommenden Saison zeigt DAZN noch mehr Spiele aus der Bundesliga und der Champions League als bisher.

Für DAZN benötigt Ihr ein Abo. Dieses kostet entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Ab dem 6. Juli werden die Preise für Neukunden und ab dem 6. August für Bestandskunden angehoben. 30 Tage lang kostenlos testen könnt Ihr DAZN aber weiterhin.

NBA Draft 2021: Übertragung im TV und Livestream - Wer wird der Nr.1 Pick?

Wer folgt auf Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) als Nr.1 Pick? Dafür kommen viele Spieler in Frage, die besten Chancen darauf dürfen sich aber Cade Cunningham, Evan Mobley, Jalen Green, Jalen Suggs und Jonathan Kuminga ausrechnen.

Aus deutscher Sicht von besonderem Interesse ist, an welcher Position Franz Wagner (Michigan Wolverines) gezogen wird. Einige Experten sehen ihn unter den Top Ten. Mit Justus Hollatz, Oscar da Silva und Ariel Hukporti haben sich drei weitere deutsche Talente für den Draft 2021 angemeldet.

NBA Draft 2021: Übertragung im TV und Livestream - Reihenfolge

Die endgültige Reihenfolge für den NBA Draft 2021 wurde in der Draft Lottery ermittelt. Diese gewannen die Detroit Pistons, die nun den 1. Pick haben. Es folgen die Houston Rockets und die Cleveland Cavaliers.

NBA Draft 2021: Die Reihenfolge in der ersten Runde