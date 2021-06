NBA Draft: Detroit Pistons gewinnen die Draft Lottery 2021 - Raptors und Cavaliers springen in die Top 4

Die Detroit Pistons haben die Draft Lottery gewonnen und dürfen damit im NBA Draft 2021 an erster Stelle wählen. Die Toronto Raptors und Cleveland Cavaliers machen einen Sprung in die Top 4, die Golden State Warriors haben kein Glück.

Die Pistons beendeten die reguläre Saison mit der zweitschlechtesten Bilanz der Liga (20-52) und hatten gemeinsam mit den Houston Rockets und Orlando Magic die besten Chancen auf den Nr.1-Pick. Houston wird an Position zwei picken dürfen, gefolgt von den Cleveland Cavaliers (Nr.3-Pick) und Toronto Raptors (Nr.4-Pick), die beide einen deutlichen Sprung nach vorne machten. Orlando folgt im Draft 2021, der am 29. Juli stattfindet, an Position fünf.

Die Pistons haben erst zum dritten Mal in ihrer Franchise-Geschichte die Ehre des Nr.1-Picks. Zuletzt durfte Detroit vor 51 Jahren an erster Stelle wählen, 1970 schnappte sich das Team aus der Motor City Bob Lanier, der neuneinhalb Jahre für die Franchise auflief und später in die Hall of Fame gewählt wurde. Vier Jahre zuvor machten die Pistons Jimmy Walker zum Nr.1-Pick im Draft 1967. Das junge Pistons-Team bekommt nun ein weiteres Top-Talent, als Favorit auf den Top-Pick gilt Cade Cunningham.

Die Cavs sprangen von Position fünf in die Top 3, die Raptors machten sogar noch einen größeren Sprung, von Position sieben auf Platz vier in der Draft-Reihenfolge. Derweil müssen die Minnesota Timberwolves ihren Erstrundenpick abgeben. Der Top-3-geschützte Pick landete auf Position sieben und geht damit an die Golden State Warriors, deren eigener Pick landete auf Position 14. Damit erfüllten sich die Hoffnungen der Dubs zumindest auf einen Top-5-Pick nicht.

Auch die Chicago Bulls hatten Pech. Nach dem Trade für Nikola Vucevic zur Trade Deadline hoffte Chicago auf einen Sprung in die Top 4, um den eigenen Pick behalten zu dürfen. Dieser landete allerdings auf Position acht und geht damit an die Orlando Magic, die nun zwei Top-10-Picks im Draft 2021 ihr Eigen nennen.

NBA Draft 2021: Die Reihenfolge in der ersten Runde

Platz Team 1 Detroit Pistons 2 Houston Rockets 3 Cleveland Cavaliers 4 Toronto Raptors 5 Orlando Magic 6 Oklahoma City Thunder 7 Golden State Warriors (von Minnesota) 8 Orlando Magic (von Chicago) 9 Sacramento Kings 10 New Orleans Pelicans 11 Charlotte Hornets 12 San Antonio Spurs 13 Indiana Pacers 14 Golden State Warriors 15 Washington Wizards 16 Oklahoma City Thunder (von Boston) 17 Memphis Grizzlies 18 Oklahoma City Thunder (von Miami) 19 New York Knicks 20 Atlanta Hawks 21 New York Knicks (von Dallas) 22 Los Angeles Lakers 23 Houston Rockets (von Portland) 24 Houston Rockets (von Milwaukee) 25 L.A. Clippers 26 Denver Nuggets 27 Brooklyn Nets 28 Philadelphia 76ers 29 Phoenix Suns 30 Utah Jazz

NBA Draft: Wer wird der Nr.1-Pick 2021?

Viele Experten erwarten vor allem in der Spitze eine sehr hochkarätige Draft-Klasse, gleich mehrere Kandidaten haben offenbar das Potenzial zum Nr.1-Pick und damit die Nachfolge auf Anthony Edwards, der im vergangenen Jahr von den Minnesota Timberwolves an erster Stelle gezogen wurde.

Dennoch hat sich in den vergangenen Monaten ein klarer Favorit auf den Nr.1-Pick herauskristallisiert: Cunningham. Der Guard von Oklahoma State, der knapp über zwei Meter misst, hat einen sehr hohen Basketball-IQ und ein bereits stark ausgeprägtes All-Around Game.

Hier geht's zum Porträt von Cunningham mit seinen Stärken und Schwächen.

Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) plant der 19-Jährige im Pre-Draft-Prozess sich nur mit einem Team zu treffen, den Pistons. Als weitere Kandidaten auf den Top-Pick gelten Evan Mobley (Center), Jalen Green (Guard), Jalen Suggs (Guard) und Jonathan Kuminga (Forward).