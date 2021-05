NBA News: Streit zwischen Jimmy Butler und Heat-Coaches? Agent attackiert NBA-Insider Shams Charania

Wie schon in der vergangenen Saison werden die Miami Heat in der ersten Playoff-Runde auf die Milwaukee Bucks treffen. Im Vorfeld machte ein Bericht über angeblichen Streit zwischen Jimmy Butler und den Heat-Coaches die Runde.

Während der Saison sei es einige Male zu Auseinandersetzungen gekommen, berichtete Shams Charania (Stadium): "Mir wurde gesagt, dass es eine sehr, sehr gereizte Momente hinter den Kulissen zwischen Jimmy und dem Coaching Staff gab", so Charania in einem Talk mit NBA-Veteran Iman Shumpert.

Butler, der die Heat vergangene Saison überraschend bis in die Finals führte, ist in dieser Hinsicht "vorbelastet": Insbesondere bei seinen letzten beiden Stationen Minnesota und Philadelphia geriet er teilweise mit Mitspielern und Coaches aneinander. In Miami wurde er bisher jedoch immer als mustergültiger Anführer beschrieben.

Milwaukee vs. Miami: Die ausführliche Vorschau zur Serie!

Sein Agent, Bernie Lee, widersprach dem Bericht via Twitter dann auch vehement und attackierte Charania harsch: "Niemand hat dir das gesagt, weil es nicht der Realität entspricht."

Zwischen Miami und Butler sei alles gut, so Lee. Der 31-Jährige selbst äußerte sich nicht zu dem Bericht.