NBA Playoff Preview - Milwaukee Bucks vs. Miami Heat: Giannis Antetokounmpo gegen die bösen Geister der Vergangenheit

Am Samstag um 20 Uhr starten endlich die NBA Playoffs und zum Auftakt kommt es zum Duell zwischen den Milwaukee Bucks und den Miami Heat. Es ist die Neuauflage der Conference Semifinals des Vorjahres, als die Heat Top-Favorit Milwaukee auseinandernahmen. Gelingt dies erneut oder hat Doppel-MVP Giannis Antetokounmpo diesmal die richtige Antwort?

Hier gibt es den Überblick zu allen Playoff-Serien.

Milwaukee Bucks vs. Miami Heat: Die Ausgangslage

Konfuzius sagte einmal, man solle die Geister und Dämonen ehren und sie dennoch von sich fern halten. Milwaukee ist dies nicht gelungen, es kommt schon in Runde eins zum Rematch mit Angstgegner Miami, welcher im vergangenen Jahr den damaligen Favoriten im Osten in den Conference Semifinals mit 1-4 demütigte. Die Konsequenzen waren gering, Mike Budenholzer ist weiter Coach, Giannis Antetokounmpo unterschrieb den größten Vertrag der NBA-Geschichte und blieb Milwaukee treu.

Zweimal in Folge waren die Bucks das beste Regular-Season-Team im Osten, in dieser Spielzeit musste Milwaukee Philadelphia und Brooklyn den Vortritt lassen. Schlechter sind die Bucks deswegen nicht - im Gegenteil. Für Jrue Holiday wurde die Tiefe des Kaders geopfert, gleichzeitig experimentierte Coach Budenholzer (endlich) mit diversen defensiven Strategien, was sich nun in den Playoffs bezahlt machen soll.

Mehr Switching ist das Motto, mit Hydrant P.J. Tucker wurde der Kader zur Trade Deadline sinnvoll ergänzt. Antetokounmpo spielte erneut eine bärenstarke Saison, seine Zahlen unterscheiden sich im Vergleich zu seinen MVP-Spielzeiten nur marginal, dazu steht mit Holiday nun ein Spieler im Kader, der neben Middleton in engen Partien auch mal selbst einen guten Abschluss kreieren kann.

© getty Die Miami Heat wollten Giannis Antetokounmpo 2021 unbedingt nach South Beach locken.

Etwas holpriger lief es am South Beach. Die Heat bekamen die Corona-Pandemie mit voller Wucht zu spüren, Jimmy Butler und Bam Adebayo verpassten mehrere Wochen, weswegen die Heat nach einem 7-13-Start zwischenzeitlich nur auf Platz 13 im Osten rangierten. Es folgte eine Aufholjagd und ein kleines Zwischentief im März, doch im Schlussspurt zeigten die Heat, unter anderem mit den beiden überzeugenden Siegen in Boston, dass mit ihnen zu rechnen ist.

Zur Deadline kamen mit Trevor Ariza, Victor Oladipo, Nemanja Bjelica und Dewayne Dedmon gleich vier neue Gesichter, wobei vor allem Ariza als Crowder-Ersatz enorm wertvoll ist. Auch Dedmon wird hinter Bam Adebayo wichtige Minuten spielen, während Oladipo nach nur vier Einsätzen mit einer Knieverletzung für den Rest der Saison ausfällt.

Der Motor der Heat brummt dennoch, weil Butler und Adebayo seit Wochen auf All-NBA-Niveau agieren und Rollenspieler wie Goran Dragic, Kendrick Nunn, Tyler Herro oder Duncan Robinson endlich ihre Form gefunden haben. Im Vorjahr startete der Lauf der Heat von Position fünf, nun ist Miami alles andere als ein gewöhnlicher 6-Seed - erst recht, wenn mit Erik Spoelstra weiter einer der besten Playoff-Coaches der NBA an der Seitenlinie steht.

Milwaukee Bucks vs. Miami Heat: Zahlen und Fakten

Stat Bucks Heat Bilanz Regular Season 46-26 40-32 Offensiv-Rating (Platz) 116,5 (5) 110,6 (18) Defensiv-Rating (Platz) 110,7 (9) 110,7 (10) Net-Rating (Platz) +5,8 (4) -0,1 (17) Direkter Vergleich 2-1 1-2

NBA-Awards: Wer wird MVP, wer Defensive Player of the Year? © getty 1/26 Die Regular Season ist Geschichte und damit ist es höchste Zeit, Edelmetall für die Saison 2020/21 zu verteilen. SPOX wählt die Top 3 in jedem Award-Rennen und bestimmt einen Sieger. Wer wird MVP, Defense Player of the Year und Sixth Man des Jahres? © getty 2/26 EXECUTIVE OF THE YEAR: JAMES JONES (Phoenix Suns) - Der Trade für Chris Paul hat die Suns von einer Loser-Franchise in ein Gewinnerteam verwandelt. Dazu kamen Verpflichtungen wie Jae Crowder. Das Resultat ist die zweitbeste Bilanz der NBA. © getty 3/26 COACH OF THE YEAR - Platz 3: QUIN SNYDER (Utah Jazz) - Bilanz: 52-20, Platz eins in der Western Conference © getty 4/26 Platz 2: MONTY WILLIAMS (Phoenix Suns) - Bilanz: 51-21, Platz zwei in der Western Conference © getty 5/26 Platz 1: TOM THIBODEAU (New York Knicks) - Bilanz: 41-31, Platz vier in der Eastern Conference © getty 6/26 Die Knicks als Playoff-Team? Dann auch noch mit Heimvorteil in der ersten Runde? Damit hätte vor der Saison wohl kaum jemand gerechnet. Coach Thibs ist der Architekt hinter der Top-5-Defense, sein Kampfgeist prägt das ganze Team. © getty 7/26 MOST IMPROVED PLAYER - Platz 3: JERAMI GRANT (Detroit Pistons) - Stats 2020/21: 22,3 Punkte, 4,6 Rebounds und 2,6 Assists bei 42,9 Prozent FG und 35,0 Prozent Dreier in 33,9 Minuten (54 Spiele) © getty 8/26 Platz 2: ZACH LAVINE (Chicago Bulls) - Stats 2020/21: 27,4 Punkte, 5,0 Rebounds und 4,9 Assists bei 50,7 Prozent FG und 41,9 Prozent Dreier in 35,1 Minuten (58 Spiele) © getty 9/26 Platz 1: JULIUS RANDLE (New York Knicks) - Stats 2020/21: 24,1 Punkte, 10,2 Rebounds und 6,0 Assists bei 45,6 Prozent FG und 41,1 Prozent Dreier in 37,6 Minuten (71 Spiele) © getty 10/26 Holt sich Randle den MIP-Award sogar einstimmig? Verdient hätte er es! Der 26-Jährige hat sein Spiel auf mehreren Ebenen auf ein neues Level gehoben und wird voraussichtlich sogar auf mehreren MVP-Stimmzetteln auftauchen. © getty 11/26 SIXTH MAN OF THE YEAR - Platz 3: DERRICK ROSE (Pistons/Knicks) - Stats 2020/21: 14,7 Punkte, 2,6 Rebounds und 4,2 Assists bei 47,0 Prozent FG und 38,8 Prozent Dreier in 25,6 Minuten (50 Spiele) © getty 12/26 Platz 2: JOE INGLES (Utah Jazz) - Stats 2020/21: 12,1 Punkte, 3,6 Rebounds und 4,7 Assists bei 48,9 Prozent FG und 45,1 Prozent Dreier in 27,9 Minuten (67 Spiele) © getty 13/26 Platz 1: JORDAN CLARKSON (Utah Jazz) - Stats 2020/21: 18,4 Punkte, 4,0 Rebounds und 2,5 Assists bei 42,5 Prozent FG und 34,7 Prozent Dreier in 26,7 Minuten (68 Spiele) © getty 14/26 In den ersten Saisonmonaten war Clarkson absolut on fire. Zwar kühlte der Guard im Laufe der Saison etwas ab, mit seinem Scoring von der Bank war er dennoch eine wichtige Komponente im Erfolgsrezept der Jazz. © getty 15/26 ROOKIE OF THE YEAR - Platz 3: TYRESE HALIBURTON (Sacramento Kings) - Stats 2020/21: 13,0 Punkte, 3,0 Rebounds und 5,3 Assists bei 47,2 Prozent FG und 40,9 Prozent Dreier in 30,1 Minuten (58 Spiele) © getty 16/26 Platz 2: ANTHONY EDWARDS (Minnesota Timberwolves) - Stats 2020/21: 19,3 Punkte, 4,7 Rebounds und 2,9 Assists bei 41,7 Prozent FG und 32,9 Prozent Dreier in 32,1 Minuten (72 Spiele) © getty 17/26 Platz 1: LAMELO BALL (Charlotte Hornets) - Stats 2020/21: 15,7 Punkte, 5,9 Rebounds und 6,1 Assists bei 43,6 Prozent FG und 35,2 Prozent Dreier in 28,8 Minuten (51 Spiele) © getty 18/26 Edwards starker Schlussspurt und die längere Verletzungspause von LaMelo reichen nicht, um den Nr.3-Pick von seinem Thron zu stürzen. Ball hat sich über die gesamte Saison als der komplettere Spieler präsentiert - und mit jeder Menge Spektakel begeistert © getty 19/26 DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR - Platz 3: JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers) - Stats 2020/21: 28,5 Punkte, 10,6 Rebounds, 1,0 Steals und 1,4 Blocks bei 51,3 Prozent FG in 31,1 Minuten (51 Spiele) © getty 20/26 Platz 2: DRAYMOND GREEN (Golden State Warriors) - Stats 2020/21: 7,0 Punkte, 7,1 Rebounds, 8,9 Assists und 1,7 Steals bei 44,7 Prozent FG in 31,5 Minuten (63 Spiele) © getty 21/26 Platz 1: RUDY GOBERT (Utah Jazz) - Stats 2020/21: 14,3 Punkte, 13,5 Rebounds und 2,7 Blocks bei 67,5 Prozent FG in 30,8 Minuten (71 Spiele) © getty 22/26 Zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren gibt es kein Vorbeikommen am Stifle Tower. Sein Einfluss auf die Top-3-Defense der Jazz ist immens, Beispiel gefällig? Mit Gobert auf dem Court hat Utah ein Def.-Rating von 100,9 - ohne ihn 112,8! © getty 23/26 MVP - Platz 3: STEPHEN CURRY (Golden State Warriors) - Stats 2020/21: 32,0 Punkte, 5,5 Rebounds und 5,8 Assists bei 48,2 Prozent FG und 42,1 Prozent Dreier in 34,2 Minuten (63 Spiele) © getty 24/26 Platz 2: JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers) - Stats 2020/21: 28,5 Punkte, 10,6 Rebounds und 2,8 Assists bei 51,3 Prozent FG und 37,7 Prozent Dreier in 31,1 Minuten (51 Spiele) © getty 25/26 Platz 1: NIKOLA JOKIC (Denver Nuggets) - Stats 2020/21: 26,4 Punkte, 10,8 Rebounds und 8,3 Assists bei 56,6 Prozent FG und 38,8 Prozent Dreier in 34,6 Minuten (72 Spiele) © getty 26/26 Im MVP-Rennen fällt die Entscheidung für den Joker - und es ist nicht einmal knapp. Er hat alle 72 Spiele absolviert und eine der besten Offensiv-Saisons aller Zeiten hingelegt. Selbst nach der Murray-Verletzung war Denver dank Jokic ein Top-Team.

NBA Playoffs 2021: So gewinnen die Bucks die Serie

Es ist ein Clash der Stile und Milwaukee muss darauf bedacht sein, das Tempo zu diktieren. Im Vorjahr waren es die Heat, die dies taten und eine langsame, kämpferische Serie nach ihrem Geschmack gestalteten und Milwaukee fast komplett die Vorteile in Transition nahmen. Das muss sich diesmal ändern, da Miamis Defense im Halbfeld weiter zu den Besten der NBA zählt.

Gleichzeitig wird Milwaukee darauf bedacht sein, Miamis Wurfprofil zu ändern. Im Vorjahr war es zu leicht, in die Zone zu penetrieren und dann Eckendreier um Eckendreier abzufeuern. Deswegen war es für die Bucks so wichtig, eine Defense mit mehr Switching einzuüben, diese Serie wird der Elchtest dafür.

Einen solchen bekommt auch Antetokounmpo, der in den ersten drei Partien der Serie bei unter 23 Punkten pro Spiel und bei gerade einmal 45 Prozent aus dem Feld gehalten wurde. Miami baute eine Wand vor dem Griechen auf, die Giannis nicht durchbrechen konnte und was diesem jede Menge Kritik einbrachte. Findet der zweifache MVP diesmal die Mittel, könnte die Serie kürzer werden als gedacht.

Der Kader der Milwaukee Bucks

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Jrue Holiday Donte DiVincenzo Khris Middleton Giannis Antetokounmpo Brook Lopez Jeff Teague Pat Connaughton Thanasis Antetokounmpo P.J. Tucker Bobby Portis Bryn Forbes Sam Merrill Jordan Nwora Mamadi Diakite

NBA Playoffs 2021: So gewinnen die Heat die Serie

Wie man die Bucks schlagen kann, hat Miami im Vorjahr eindrucksvoll bewiesen, nun sind die Parameter aber etwas anders. Klar ist, dass die Heat wieder brandheißes Shooting brauchen, um mit Milwaukees Scoring mithalten zu können. In der Bubble waren es über 37 Prozent bei 15 verwandelten Dreiern pro Spiel. Dies sollte man als Benchmark im Hinterkopf behalten.

Hauptverantwortlich werden dafür Rollenspieler wie Herro, Robinson oder Nunn sein, die nun beweisen müssen, dass sie auch außerhalb der Bubble konstant nervenstark treffen können. Bei alten Hasen wie Dragic oder Ariza sollte man sich in dieser Hinsicht weniger Sorgen machen.

Ein weiteres Schlüssel-Matchup wird zwischen Butler und Holiday stattfinden. Der Bucks-Guard verteidigt Miamis Star nun fast schon traditionell gut, diese Variable galt es 2020 für die Heat noch nicht aufzulösen.

Der Kader der Miami Heat

Point Guard Shooting Guad Small Forward Power Forward Center Kendrick Nunn Jimmy Butler Duncan Robinson Trevor Ariza Bam Adebayo Goran Dragic Tyler Herro Andre Iguodala Nemanja Bjelica Dewayne Dedmon Gabe Vincent Max Strus K.Z. Okpala Precious Achiuwa Udonis Haslem (Victor Oladipo) Ömer Yurtseven

Bucks vs. Heat: Wer gewinnt die Serie?

Es gibt leichtere Aufgaben in Runde eins, doch womöglich ist dieses Miami-Team genau der richtige Einstieg für die Bucks in die Postseason. Es ist die Gelegenheit, alte Dämonen zur Seite zu schieben und Zweifel an der Playoff-Tauglichkeit zu zerstreuen. Auch wenn die Heat zum Saisonende stark verbessert daher kommen, ist dieses Team einen Ticken schwächer einzuschätzen als im Vorjahr.

In Milwaukee passen die Neuzugänge derweil hervorragend für dieses Matchup. Holiday gilt seit Jahren als einer der besten Guard-Verteidiger in den Playoffs, als Beispiel darf dafür immer wieder sein Duell mit Damian Lillard 2018 herhalten, als New Orleans die Blazers sweepte. Holiday vs. Butler wird das Matchup to watch sein, da spielt es keine Rolle, wie die Heat Giannis verteidigen. Butler muss dieses Problem lösen, ansonsten kann die Serie schneller vorbei sein als viele das glauben mögen. Gleichzeitig bleibt Budenholzer gegen Spoelstra an der Seitenlinie ein massives Mismatch. Prognose: Bucks in 6.