NBA: Luka Doncic von den Dallas Mavericks für Spiel 4 gegen die L.A. Clippers fraglich

Der Einsatz von Luka Doncic in Spiel 4 gegen die L.A. Clippers ist fraglich. Der Superstar der Mavs plagt sich mit Nackenproblemen herum und wurde auch auf dem offiziellen Injury Report der NBA gelistet.

Als Status wurde "fraglich" von den Mavs eingetragen, Coach Rick Carlisle gab sich bei seiner Presserunde dagegen etwas optimistischer. "Ich glaube, dass er spielen kann", sagte der Coach am Samstag, "aber wir werden sehen, wie er sich morgen fühlt."

Nach Spiel 3 hatte Doncic zugegeben, dass er zur Halbzeit Schmerzen in der Nackengegend bekam und diese in seinen linken Arm wanderten. "Es ist komisch", erklärte der Slowene. "Ich werde mich jetzt massieren lassen und etwas Eis darauf legen und dann ist es hoffentlich wieder gut."

Die Mavs hängen am Tropf des Guards, der in den drei Spielen gegen die Clippers 38,0 Punkte, 8,7 Rebounds und 9,0 Assists im Schnitt auflegte und damit der Hauptgrund dafür ist, dass die Mavs gegen den Titelanwärter mit 2-1 in der Serie führen.

In den 117 Minuten, in denen Doncic spielte, erzielten die Mavs 25 Punkte mehr als L.A., in den 27 Minuten, die der All-Star auf der Bank verbrachte, verbuchten die Clippers 19 Zähler mehr. Spiel 4 der Serie findet in der Nacht auf Montag um 3.30 Uhr deutscher Zeit statt.

Clippers vs. Mavs: Die Serie im Überblick - Stand: 1:2