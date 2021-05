NBA Playoffs im Liveticker: Milwaukee Bucks vs. Miami Heat und L.A. Clippers vs. Dallas Mavericks heute live

Endlich wieder Playoffs! Am heutigen Samstag startet zur deutschen Primetime die erste Runde der NBA Playoffs 2021, unter anderem mit den Duellen Milwaukee Bucks vs. Miami Heat und L.A. Clippers gegen Dallas Mavericks. Bei SPOX könnt Ihr die beiden Partien im Liveticker verfolgen.

NBA Playoffs im Liveticker: Bucks - Heat und Clippers - Mavs

Vor Beginn:

Mit Bucks gegen Heat und Clippers gegen Mavs ist aber noch lange nicht Schluss am ersten Spieltag der NBA Playoffs. In der Nacht auf Sonntag stehen zudem die Duelle Brooklyn Nets vs. Boston Celtics (2 Uhr) und Denver Nuggets vs. Portland Trail Blazers (4.30 Uhr) auf dem Programm.

Vor Beginn:

Auch dieses Duell gab es bereits im Vorjahr. Unvergessen bleibt der Gamewinner von Doncic in Overtime von Spiel 4, doch am Ende zog Dallas den Kürzeren. Die Clippers gewannen die Serie in sechs Spielen. Können die Mavs dieses Mal für eine Überraschung sorgen? Hier geht es zu unserer Vorschau.

Vor Beginn:

Nach Bucks vs. Heat geht das Playoff-Spektakel direkt weiter: Um 22.30 Uhr starten die Dallas Mavericks um Superstar Luka Doncic in die Postseason. Für die Mavs geht es gegen die L.A. Clippers um Kawhi Leonard und Paul George.

© getty Bereits im vergangenen Jahr gab es das Duell Mavs vs. Clippers in der ersten Playoff-Runde - damals gewann L.A. in sechs Spielen.

Vor Beginn:

Los geht der Spaß mit Spiel 1 zwischen den Milwaukee Bucks und Miami Heat. Können sich Giannis Antetokounmpo und Co. für das bittere Playoff-Aus im Vorjahr gegen die Heat revanchieren? Mit unserer ausführlichen Preview zur Serie könnt Ihr Euch auf das Matchup vorbereiten.

Vor Beginn:

Herzlich Willkommen zum SPOX-Liveticker zu den NBA Playoffs 2021! Ab 20 Uhr verpasst Ihr bei uns keine wichtigen Szenen aus den heutigen Auftaktpartien der ersten Playoff-Runde.

NBA Playoffs: Die heutigen Partien im Überblick

Heim Auswärts Uhrzeit Übertragung Milwaukee Bucks Miami Heat 20 Uhr DAZN L.A. Clippers Dallas Mavericks 22.30 Uhr DAZN Brooklyn Nets Boston Celtics 2 Uhr League Pass Denver Nuggets Portland Trail Blazers 4.30 Uhr League Pass

NBA Playoffs heute live: Übertragung im TV und Livestream

Eine Übertragung der NBA Playoffs im Free-TV gibt es nicht, dafür ist DAZN Euer Ansprechpartner Nummer eins, wenn Ihr die Postseason im Livestream verfolgen wollt. Der Streaming-Dienst zeigt jeden Tag mindestens ein Playoff-Spiel live (hier gibt es das komplette Programm) - heute hat DAZN gleich zwei Partien zur besten deutschen Sendezeit im Programm!

NBA Playoffs: Alle Serien im Überblick