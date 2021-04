NBA-News – Isaiah Thomas bekommt derzeit wohl keinen neuen Vertrag bei den New Orleans Pelicans

Isaiah Thomas bekommt nach seinem Zehntagesvertrag bei den New Orleans Pelicans derzeit wohl keinen neuen Kontrakt. Das berichtet ESPN.

Demnach haben die Pels keine Intention, dem Guard zu diesem Zeitpunkt einen weiteren Zehntagesvertrag vorzulegen, wollen sich aber offenhalten, ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins Team zu holen.

Die Pels haben noch zwei Wochen Zeit, um einen weiteren Spieler zu verpflichten - entweder für den Rest der Saison oder in Form eines Zehntagesvertrags. Um Luxussteuern zu vermeiden, wäre es keine Überraschung, wenn sie die vollen zwei Wochen ausschöpfen würden.

Thomas lief in drei Spiele für New Orleans auf und kam im Durchschnitt auf 7,7 Punkte. Bei seinem einzigen Heimspiel am Montag gegen die Kings wurde er von den Fans mit Standing Ovations empfangen. Seine Verpflichtung war eine Reaktion auf die Verletzung von Josh Hart, der mit einem Riss im rechten Daumen die restliche Regular Season verpassen könnte.

Isaiah Thomas: "Er war unglaublich"

"Ich bin noch nie in meiner Zeit in der Liga einem Veteranen begegnet, der dankbarer war für die Chance, in der Liga zu spielen. Er war unglaublich", sagte Coach Stan van Gundy am Montag. "Ich fühle mich geehrt, dass ich die Möglichkeit hatte, ihn zu coachen, wenn auch nur für eine sehr kurze Zeit."

Zuletzt lief Thomas in der Saison 2019/20 für die Washington Wizards auf. (40 Spiele, 12,2 Punkte und 3,7 Assists). Im Februar 2020 wurde er aber schließlich in einem Drei-Team-Trade um Marcus Morris zu den L.A. Clippers geschickt, die ihn sofort entließen. Im Anschluss konnte er sich mit keinem Team mehr auf eine Zusammenarbeit einigen.