NBA News: Isaiah Thomas steht wohl vor NBA-Rückkehr bei New Orleans Pelicans

Isaiah Thomas wird einen Zehntagevertrag bei den New Orleans Pelicans unterschreiben und damit nach über einem Jahr in die NBA zurückkehren, wie Shams Charania (The Athletic) berichtet. Josh Hart könnte dagegen für den Rest der Saison ausfallen.

Für die Wizards startete Thomas in 37 seiner 40 Einsätze und legte durchschnittlich 12,2 Punkte und 3,7 Assists pro Spiel bei einer Dreierquote von 41,3 Prozent auf. Als Ersatz für John Wall hatte er seinen Anteil an der phasenweise großartigen Wizards-Offense des Vorjahres.

Thomas wurde jedoch im Drei-Team-Trade um Marcus Morris zu den L.A. Clippers geschickt, die ihn umgehend entließen. Sein Vertrag garantierte ihm nur 1,4 Millionen Dollar, die Clippers sahen jedoch offenbar keine Rolle für ihn. Kein Team sicherte sich Thomas über einen Waiver Claim, und auch in der Free Agency im Jahr 2020 einigte sich Thomas mit keiner Mannschaft auf einen Deal.

Thomas kam als letzter 60. Pick der NBA Draft 2011 zu den Sacramento Kings, wo er eine gute Rookiesaison spielte und schon in seinem dritten Jahr 20,3 Punkte pro Spiel markierte. Nach einem kurzen, durchwachsenen Aufenthalt bei den Phoenix Suns kam er zu den Boston Celtics, wo er sich 2016-17 als Vollzeitstarter mit durchschnittlich 28,9 Punkte und 5,9 Assists bei Shooting-Splits von 46,3 %/37,9 %/90,9 % in die MVP-Diskussion brachte.

Celtics-Coach Brad Stevens freute sich dementsprechend auch über die Rückkehr des Linkshänders in die NBA. "Ich bin mir sicher, dass er einschlagen wird und eine langfristige Heimat in der NBA finden wird", sagte Stevens am Freitag.

NBA - Die größten Midseason-Trades der Geschichte: Jeder sucht den neuen Pau © getty 1/33 Heute Abend ist Trade Deadline - danach ist bis Saisonende kein Spielertausch mehr gestattet. Wird ein echter Hochkaräter das Team wechseln? Wir haben zu dem Anlass die größten Midseason-Trades ever gerankt! © getty 2/33 Heute vor zwölf Jahren holten die Lakers Pau Gasol von den Grizzlies, mit dem sie später dreimal in Folge in den Finals stehen und die Titel 2009 & 2010 einfahren sollten. Aus diesem Anlass blicken wir auf die größten Midseason-Trades der Geschichte. © getty 3/33 Platz 15: Jae Crowder von den Grizzlies zu den Heat (2020). Auf den ersten Blick ging es bei dem Deal vor allem um Andre Iguodala, der für die Grizzlies kein einziges Spiel absolviert hatte … aber Crowder hatte den größeren Einfluss. © getty 4/33 Vor allem in der Bubble lief der Forward heiß und entpuppte sich als bärenstarke Stretch-4 für Miami. Die Heat erreichten sensationell die Finals, danach wechselte Crowder prompt für viel Geld zu den Suns. © getty 5/33 Platz 14: DeMarcus Cousins von den Kings zu den Pelicans (2017). Während des All-Star Games erfuhr Boogie, dass er für Tyreke Evans, Buddy Hield, Langston Galloway und zwei Draft-Picks nach NOLA getradet wurde. © getty 6/33 Dort räumte der Center für eine magische Saison gemeinsam mit Anthony Davis ab, viel roch nach Traumduo. Doch im Januar 2018 riss sich DMC die Achillessehne und wurde bisher nie wieder der Alte. © getty 7/33 Platz 13: Marc Gasol von den Grizzlies zu den Raptors (2019). Über viele Jahre war der Spanier die Franchise-Ikone schlechthin in Memphis, doch 2019 endete eine Ära und er stimmte einem Trade zu. © getty 8/33 Nutznießer waren die Raptors, die einer ohnehin starken Defense ein weiteres Ass hinzufügten. Gasol überragte unter anderem in den Playoffs gegen Joel Embiid – und Toronto marschierte zum Titel. © getty 9/33 Platz 12: Jason Kidd von den Nets zu den Mavericks (2008). Als mehrmaliger All-Star kehrte Kidd zurück zu dem Team, das ihn einst gedraftet hatte, unter anderem für Devin Harris. Es dauerte zwar ein wenig … © getty 10/33 … aber 2011 folgte auch dank Opa Kidd der Durchbruch und die Mavericks gewannen den ersten und bisher einzigen Titel ihrer Franchise-Geschichte. © getty 11/33 Platz 11: Gerald Wallace von den Trail Blazers zu den Nets (2012). Erst auf den zweiten Blick ist dieser Deal signifikant. Die Blazers erhielten für Wallace damals einen Erstrundenpick, da Brooklyn dachte, es handele sich nur um einen 5-Spieler-Draft. © getty 12/33 Portland pickte dann an 6 einen gewissen Damian Lillard. Das hat sich wohl gelohnt … © getty 13/33 Platz 10: Carmelo Anthony von den Nuggets zu den Knicks (2011): Die Knicks opferten ihren halben Kader, um Melo zu bekommen (Felton, Chandler, Gallinari, Mozgov, Draft-Picks). Man hatte Großes vor. © getty 14/33 Der Erfolg hielt sich allerdings sehr in Grenzen. Bis zum Sommer 2017 gewannen die Knicks mit Melo genau eine Playoff-Serie. Nach kurzen Stationen bei OKC und Houston ist er nun in Portland happy. © getty 15/33 Platz 9: Andrew Bogut von den Bucks zu den Warriors (2012): Die Dubs schickten für den Australier Monta Ellis, Kwame Brown und Ekpe Udoh nach Milwaukee. In erster Linie legten sie damit die Zügel in die Hände von Stephen Curry. © getty 16/33 Und in Bogut erhielten sie den Defensiv-Anker, der 2015 essenziell für den ersten Franchise-Titel seit etlichen Jahren war. 2016 wurde er getradet, um Platz für Kevin Durant zu machen. © getty 17/33 Platz 8: Isaiah Thomas von den Suns zu den Celtics (2015). In Phoenix unglücklich geworden, erhielt IT in Boston eine neue Chance, als er für Tayshaun Prince, Marcus Thornton und einen Erstrundenpick getradet wurde. © getty 18/33 In Boston avancierte Thomas umgehend zum Publikumsliebling und spielte sich 2016/17 sogar in die MVP-Konversation. Dann allerdings wurde er für Kyrie Irving weitergetradet. © getty 19/33 Platz 7: Baron Davis von den Clippers zu den Cavaliers (2011). Dieser Deal ist erst auf den zweiten Blick signifikant – denn die Clippers schickten damals einen Erstrundenpick mit nach Cleveland. Sie verzichteten auf Protections … © getty 20/33 … und wenig später gewannen die Clippers die Lottery, mussten ihren Pick aber eben an die Cavs weitergeben. Der No.1-Pick? Ein gewisser Kyrie Irving! © getty 21/33 Platz 6: Dikembe Mutombo von den Hawks zu den 76ers (2001). Die Sixers hatten zwar die beste Bilanz der Liga, aber vor kurzem Center Theo Ratliff verloren. Es sollte also Ersatz her – und dieser Ersatz hieß Mutombo. © getty 22/33 Atlanta wollte dafür lediglich den verletzten Ratliff haben. Für Philly lohnte sich das: DPOY Mutombo und MVP Allen Iverson führten die Sixers in die Finals! © getty 23/33 Platz 5: Kevin Johnson von den Cavaliers zu den Suns (1988). In Mark Price hatte Cleveland schon einen starken Point Guard, trotzdem wurde KJ an Position 7 gedraftet – und wenig später direkt wieder abgegeben (unter anderem für Larry Nance). © getty 24/33 In Phoenix avancierte Johnson zum mehrfachen All-Star. Mehr noch: Ein Pick, der mit ihm zu den Suns getradet wurde, war Dan Majerle – und beide Spieler waren essenziell, als Phoenix 1993 die Finals erreichte. © getty 25/33 Platz 4: Rasheed Wallace von den Blazers über die Hawks zu den Pistons (2004). 10 Tage verbrachte Sheed bei den Hawks, dann wurde er in einem Drei-Team-Trade nach Detroit weitergeleitet. © getty 26/33 Dort verbreitete er gemeinsam mit Ben Wallace Angst und Schrecken. Die Pistons sicherten sich den Titel 2004 und hätten im Jahr danach beinahe den Repeat geschafft. © getty 27/33 Platz 3: Clyde Drexler von den Blazers zu den Rockets (1995). The Glide hatte in Portland viele Jahre ohne Erfolg versucht, einen Titel zu holen. Nun schickten ihn die Blazers für Otis Thorpe, Marcelo Nicola und einen Erstrundenpick nach Houston. © getty 28/33 Dort traf er auf seinen alten College-Kumpel Hakeem Olajuwon. Gemeinsam führte das Duo die Rockets zu ihrem zweiten Titel nacheinander – dem einzigen für Drexler. © getty 29/33 Platz 2: Wilt Chamberlain von den Warriors zu den 76ers (1965). Es gab damals keine Deadline, aber Wilt war der erste Blockbuster-Trade, der während der Saison stattfand. Für ihn gingen Connie Dierking, Paul Neumann, Lee Shaffer und Cash nach Frisco. © getty 30/33 In Philly gewann Chamberlain direkt mal drei MVPs in Folge. Mehr noch: Als er 1967 seinen ersten Titel holte, siegte er in den Finals – ausgerechnet – gegen die Warriors. Rache ist süß! © getty 31/33 Platz 1: Pau Gasol von den Grizzlies zu den Lakers (2008). Kobe Bryant brauchte Hilfe, andernfalls drohte er (erneut) mit einem Wechselwunsch. Dann fiel den Lakers Gasol in den Schoß (unter anderem für seinen Bruder Marc und zwei Erstrundenpicks). © getty 32/33 Der Spanier avancierte zum idealen Partner für Bryant. Gemeinsam kam das Duo dreimal nacheinander in die Finals, 2009 und 2010 sicherten sich die Lakers den Titel. © getty 33/33 Viele werden hier womöglich James Harden vermissen, der im Januar 2021 zu den Nets getradet wurde. Gut möglich, dass er diese Liste eines Tages anführen wird – noch behalten wir uns aber vor, zumindest eine volle Spielzeit abzuwarten.

Josh Hart fällt wohl lange aus

Die Pelicans haben mit Lonzo Ball, Eric Bledsoe, Sophomore Nickeil Alexander-Walker und Rookie Kira Lewis vier Point Guards, die Spielzeit bekommen, Ball fehlt jedoch seit sechs Spielen verletzungsbedingt. Shooting Guard J.J. Redick wurde zur Trade Deadline für einen Zweitrundenpick zu den Dallas Mavericks geschickt, worüber er sich im Nachhinein beschwerte.

Zudem wurde knapp fünf Stunden nach den Neuigkeiten zu Thomas' Verpflichtung bekannt, dass Josh Hart "signifikante Zeit" mit einem Riss im rechten Daumen verpassen wird. Hart ist ein guter Verteidiger und ligaweit einer der besten Rebounder unter den Guards, könnte allerdings für den Rest der Regular Season ausfallen.

Der 1,75 Meter große Thomas kann den Pelicans mit dringend benötigtem Shooting helfen, wird die schwache Defense des Teams jedoch eher noch mehr Probleme bereiten, wenn er auf dem Parkett steht. Mit 115,1 zugelassenen Punkten pro 100 Possessions stellt New Orleans aktuell die drittschlechteste Verteidigung der Liga.