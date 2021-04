NBA Above the Break: Steuert Karl-Anthony Towns als nächster Superstar auf eine Trade-Forderung zu?

Karl-Anthony Towns befindet sich mit den Minnesota Timberwolves erneut inmitten einer Saison zum Vergessen. Einige Anpassungen vom neuen Head Coach Chris Finch machen zumindest etwas Hoffnung auf Besserung - doch wird das reichen?

Es war einer dieser Momente, die eine Saison definieren können und an die man sich noch lange erinnern könnte: Früh im zweiten Viertel der Partie zwischen Philadelphia und Minnesota zog Karl-Anthony Towns von der Dreierlinie aus zum Korb, verdiente sich einen Schritt Vorsprung vor Verteidiger Joel Embiid und drückte diesem einen kraftvollen Poster-Dunk ins Gesicht.

Kurz verharrte Towns in einer Jubelpose, nicht verwunderlich, schließlich verbindet ihn und den professionellen Troll Embiid eine Vorgeschichte. Hier kollidieren zwei der besten Big Men der Liga, natürlich gibt es da eine gewisse Rivalität. Es war ein Ausbruch, der allerdings nicht allzu lange andauerte. Ein Duell auf Augenhöhe findet zwischen Towns und Embiid schließlich nicht statt.

Embiid wäre, wenn er nicht lange verletzt gewesen wäre, aktuell der Topfavorit im MVP-Rennen. Er ist da, wo Towns sein sollte. Vor knapp vier Jahren war es der Dominikaner, nicht etwa Embiid oder irgendjemand sonst, der im alljährlichen GM Survey zum zweiten Mal in Folge als der Spieler bestimmt wurde, mit dem die rivalisierenden General Manager am liebsten eine Franchise neu starten würden.

Dessen eigener Franchise ist dieser "Neustart" bisher nicht gelungen, auch wenn man den Timberwolves nicht vorwerfen kann, dass sie es nicht versucht hätten. Mit einer 13-38-Bilanz ist Minnesota 2020/21 Letzter in der Western Conference und der designierte Franchise Player wird zum Saisonende bei einer Playoff-Teilnahme in sechs Jahren bleiben.

Wir wissen, worauf sich solche Entwicklungen im Normalfall hinbewegen: Früher oder später wird ein Trade-Wunsch laut, gerade bei Spielern in kleinen Märkten. Towns steht noch bis 2023/24 unter Vertrag, wir wissen aber auch, dass das nicht wahnsinnig viel bedeuten muss.

Timberwolves 20/21: Eine Saison zum Vergessen

Zunächst einmal: Für die aktuelle Saison ist Towns sehr schwer zu bewerten. Es wird immer wieder davon gesprochen, dass Team x oder y schwer von COVID getroffen wurde, aber bei Towns nimmt das Thema eine ganz andere Dimension an. Sieben Verwandte von ihm, darunter seine Mutter, sind im Jahr 2020 Corona-bedingt verstorben, im Januar erkrankte er selbst und fiel wochenlang aus.

20 Spiele hat Towns in dieser Spielzeit insgesamt verpasst und aufgrund der persönlichen Situation wäre es sicherlich nicht angebracht, Towns die schwierige sportliche Situation der Wolves anzulasten. Es ist aber auch nicht nötig; seine Ausfälle waren bei weitem nicht das einzige Problem in Minnesota, und das ist auch nicht neu. Sportlich spielt Towns, wenn er fit ist, unterm Strich ohnehin eine gute, wenn auch nicht durch die Bank überragende Saison.

Es gibt genug andere Probleme, teilweise ebenfalls Ausfall-bedingt. Towns' designierter Co-Star D'Angelo Russell etwa, für den Minnesota potenziell einen hohen Lottery-Pick abgeben wird (siehe unten), hat selbst sogar schon 30 Spiele verpasst und bei seinen fitten Einsätzen einen oft miesen Eindruck hinterlassen. Bei Malik Beasley sind es 14 (und es werden nun mehr); damit sind die drei besten Spieler des Teams genannt, und diese standen in der Saison bisher viermal gemeinsam auf dem Court.

ESPN Top 25 unter 25: Sind das die derzeit größten Talente der NBA? © getty 1/28 Alljährlich rankt ESPN die besten 25 Spieler unter 25 Jahren. Im Vorjahr führte Luka Doncic das Ranking an, konnte der Slowene den Platz an der Sonne verteidigen? Hier das Ranking. © getty 2/28 Die Experten Bobby Marks, Kevin Pelton und Mike Schmitz sortierten die Spieler und legten den Fokus auf das größte Potenzial. Die aktuellen Leistungen spielten auch eine Rolle, aber vornehmlich wurde nach Potenzial gerankt. © getty 3/28 Alle 3 Experten veröffentlichten auch ihre persönlichen Top-25, darunter waren noch die Namen von R.J. Barrett (Knicks), Dejounte Murray (Spurs), O.G. Anunoby (Raptors), Immanuel Quickley (Knicks) und Keldon Johnson (Spurs). © getty 4/28 Platz 25: COLLIN SEXTON (Cleveland Cavaliers) | Alter: 22,2 | Position: G | Stats 20/21: 23,9 Punkte, 2,9 Rebounds und 4,2 Assists bei 47,8 Prozent FG und 35,9 Prozent Dreier in 35,9 Minuten (43 Spiele) © getty 5/28 Platz 24: LONZO BALL (New Orleans Pelicans) | Alter: 23,4 | Position: G | Stats 20/21: 14,5 Punkte, 4,2 Rebounds und 5,6 Assists bei 42,6 Prozent FG und 39,2 Prozent Dreier in 31,8 Minuten (39 Spiele) © getty 6/28 Platz 23: JARRETT ALLEN (Cleveland Cavaliers) | Alter: 22,9 | Position: C | Stats 20/21: 13,1 Punkte, 9,9 Rebounds und 1,7 Blocks bei 63,3 Prozent FG in 28,7 Minuten (44 Spiele) © getty 7/28 Platz 22: JOHN COLLINS (Atlanta Hawks) | Alter: 23,5 | Position: PF/C | Stats 20/21: 18,2 Punkte, 7,8 Rebounds und 1,4 Assists bei 54,5 Prozent FG und 38,0 Prozent Dreier in 30,3 Minuten (47 Spiele) © getty 8/28 Platz 21: TYRESE HALIBURTON (Sacramento Kings) | Alter: 21,0 | Position: G | Stats 20/21: 13,1 Punkte, 3,3 Rebounds und 5,1 Assists bei 48,2 Prozent FG und 41,8 Prozent Dreier in 30,3 Minuten (45 Spiele) © getty 9/28 Platz 20: DEANDRE AYTON (Phoenix Suns) | Alter: 22,7 | Position: C | Stats 20/21: 14,8 Punkte, 10,8 Rebounds und 1,1 Blocks be 61,1 Prozent FG in 30,5 Minuten (49 Spiele) © getty 10/28 Platz 19: ANTHONY EDWARDS (Minnesota Timberwolves) | Alter: 19,6 | Position: SG | Stats 20/21: 17,6 Punkte, 4,4 Rebounds und 2,6 Assists bei 39,4 Prozent FG und 31,3 Prozent Dreier in 31,0 Minuten (51 Spiele) © getty 11/28 Platz 18: DOMANTAS SABONIS (Indiana Pacers) | Alter: 24,9 | Position: PF/C | Stats 20/21: 19,9 Punkte, 11,3 Rebounds und 6,0 Assists bei 52,6 Prozent FG und 30,5 Prozent Dreier in 35,9 Minuten (47 Spiele) © getty 12/28 Platz 17: MIKAL BRIDGES (Phoenix Suns) | Alter: 24,5 | Position: F | Stats 20/21: 13,4 Punkte, 4,7 Rebounds und 2,3 Assists bei 53,0 Prozent FG und 41,2 Prozent Dreier in 32,4 Minuten (49 Spiele) © getty 13/28 Platz 16: TRAE YOUNG (Atlanta Hawks) | Alter: 22,5 | Position: PG | Stats 20/21: 25,2 Punkte, 3,9 Rebounds und 9,4 Assists bei 43,1 Prozent FG und 35,8 Prozent Dreier in 34,3 Minuten (47 Spiele) © getty 14/28 Platz 15: JA MORANT (Memphis Grizzlies) | Alter: 21,6 | Position: PG | Stats 20/21: 19,0 Punkte, 3,4 Rebounds und 7,5 Assists bei 44,2 Prozent FG und 25,4 Prozent Dreier in 31,5 Minuten (39 Spiele) © getty 15/28 Platz 14: MICHAEL PORTER JR. (Denver Nuggets) | Alter: 22,7 | Position: F | Stats 20/21: 16,7 Punkte und 7,5 Rebounds bei 53,7 Prozent FG und 44,9 Prozent Dreier in 30,0 Minuten (39 Spiele) © getty 16/28 Platz 13: JAMAL MURRAY (Denver Nuggets) | Alter: 24,1 | Position: PG | Stats 20/21: 21,3 Punkte, 4,0 Rebounds und 4,8 Assists bei 48,0 Prozent FG und 41,2 Prozent Dreier in 35,5 Minuten (47 Spiele) © getty 17/28 Platz 12: JAYLEN BROWN (Boston Celtics) | Alter: 24,4 | Position: F | Stats 20/21: 24,3 Punkte, 5,7 Rebounds und 3,6 Assists bei 48,4 Prozent FG und 39,7 Prozent Dreier in 33,7 Minuten (46 Spiele) © getty 18/28 Platz 11: BRANDON INGRAM (New Orleans Pelicans) | Alter: 23,5 | Position: F | Stats 20/21: 23,8 Punkte, 4,9 Rebounds und 4,7 Assists bei 47,5 Prozent FG und 38,6 Prozent Dreier in 34,4 Minuten (46 Spiele) © getty 19/28 Platz 10: SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (Oklahoma City Thunder) | Alter: 22,7 | Position: G | Stats 20/21: 23,7 Punkte, 4,7 Rebounds und 5,9 Assists bei 50,8 Prozent FG und 41,8 Prozent Dreier in 33,7 Minuten (35 Spiele) © getty 20/28 Platz 9: BAM ADEBAYO (Miami Heat) | Alter: 23,7 | Position: C | Stats 20/21: 19,3 Punkte, 9,6 Rebounds und 5,3 Assists bei 56,2 Prozent FG in 33,6 Minuten (44 Spiele) © getty 21/28 Platz 8: DEVIN BOOKER (Phoenix Suns) | Alter: 24,4 | Position: SG | Stats 20/21: 25,9 Punkte, 4,1 Rebounds und 4,6 Assists bei 49,8 Prozent FG und 36,7 Prozent Dreier in 33,9 Minuten (45 Spiele) © getty 22/28 Platz 7: BEN SIMMONS (Philadelphia 76ers) | Alter: 24,7 | Position: PG | Stats 20/21: 15,2 Punkte, 7,9 Rebounds und 7,2 Assists bei 54,4 Prozent FG in 33,4 Minuten (42 Spiele) © getty 23/28 Platz 6: DE’AARON FOX (Sacramento Kings) | Alter: 23,2 | Position: PG | Stats 20/21: 24,6 Punkte, 7,1 Assists und 1,4 Steals bei 47,8 Prozent FG und 32,6 Prozent Dreier in 34,8 Minuten (50 Spiele) © getty 24/28 Platz 5: JAYSON TATUM (Boston Celtics) | Alter: 23,0 | Position: F | Stats 20/21: 25,2 Punkte, 7,0 Rebounds und 4,3 Assists bei 45,3 Prozent FG und 37,9 Prozent Dreier in 35,4 Minuten (44 Spiele) © getty 25/28 Platz 4: DONOVAN MITCHELL (Utah Jazz) | Alter: 24,5 | Position: SG | Stats 20/21: 25,4 Punkte, 4,4 Rebounds und 5,4 Assists bei 43,5 Prozent FG und 39,6 Prozent Dreier in 33,4 Minuten (47 Spiele) © getty 26/28 Platz 3: LAMELO BALL (Charlotte Hornets) | Alter: 19,6 | Position: PG | Stats 20/21: 15,9 Punkte, 5,9 Rebounds und 6,1 Assists bei 45,1 Prozent FG und 37,5 Prozent Dreier in 28,6 Minuten (41 Spiele) © getty 27/28 Platz 2: ZION WILLIAMSON (New Orleans Pelicans) | Alter: 20,7 | Position: PF | Stats 20/21: 26,4 Punkte, 7,1 Rebounds und 3,5 Assists bei 62,4 Prozent FG und 34,8 Prozent Dreier in 32,8 Minuten (44 Spiele) © getty 28/28 Platz 1: LUKA DONCIC (Dallas Mavericks) | Alter: 22,0 | Position: G/F | Stats 20/21: 28,6 Punkte, 8,1 Rebounds und 8,8 Assists bei 48,6 Prozent FG und 37,6 Prozent Dreier in 35,0 Minuten (44 Spiele)

Kann Chris Finch die Timberwolves retten?

Kein Wunder, dass Minnesota angesichts dessen sportlich die eigenen Erwartungen nicht erfüllen kann. Die mit Abstand meisten Minuten des Teams hat in Nr.1-Pick Anthony Edwards ein bemühter und zunehmend stärkerer, aber ineffizienter Rookie absolviert. Auf Platz zwei folgt in Ricky Rubio ein Spieler, dessen Offensivspiel ihn leider fast komplett verlassen hat.

Die Wolves verfügen über keinen guten Kader, was in erster Linie dem Front Office um Gersson Rosas und eben Verletzungen anzulasten ist. Rosas ist aber nach wie vor da, im Gegensatz zu Ryan Saunders. Der glücklose Head Coach wurde am 22. Februar durch Chris Finch ersetzt, der vor allem offensiv einen exzellenten Ruf genießt und bei den Wolves endlich für Wandel sorgen soll.

Sein wichtigster Auftrag: Finch soll es schaffen, ein Team um Towns herum aufzubauen, das dessen einzigartige Stärken in der Offensive ideal ausnutzt. Das klingt gar nicht so kompliziert - aber in Saunders ist nun schon der dritte Coach in nicht einmal sechs Saisons bei dem Versuch gescheitert.

Karl-Anthony Towns wird zu wenig eingesetzt

Nicht, dass die Wolves mit Towns bisher noch nie eine gute Offensive gehabt hätten; in der 17/18er Saison erreichten sie beim Rating sogar mal Platz vier, auch in den Jahren zuvor wurde die Top 10 zumindest angekratzt. Aber gerade im Vergleich zu anderen elitären Bigs wie Embiid oder auch Nikola Jokic hat Towns einen verhältnismäßig kleinen Anteil an der Offensive.

Eine Möglichkeit, um das abzubilden, ist die Usage-Rate, also die Anzahl der genutzten Possessions pro 100 Ballbesitzen, wenn ein Spieler auf dem Court steht ("genutzt" = abgeschlossen entweder via Wurf, Assist oder Ballverlust). Towns hinkt hier insbesondere Embiid seit Jahren hinterher, obwohl er in Sachen Points per 100 Shot Attempts (inklusive Freiwürfen) mit Ausnahme der laufenden Spielzeit immer deutlich höher rangierte als der Kameruner.

Die besten NBA-Bigs im Vergleich bei Usage-Rate und PSA

Spieler Jahr Usage-Rate PSA Joel Embiid 20/21 33,8 129,6 19/20 32,1 117,9 18/19 33,0 117,9 17/18 33,5 113,8 Nikola Jokic 20/21 30,6 129,0 19/20 28,9 121,2 18/19 29,6 118,2 17/18 25,5 121,3 Karl-Anthony Towns 20/21 27,9 121,7 19/20 27,8 130,9 18/19 27,0 125,2 17/18 21,0 129,2

Insbesondere der elitäre Distanzwurf ist eine Komponente, die Towns nahezu jedem anderen Big Man der NBA-Geschichte voraushat. Er kann aber auch aufposten, passen, ist mobil genug, um an fast jedem Big vorbeizuziehen. Sein Offensiv-Arsenal weist kaum Schwächen auf, auch wenn er für seine Größe kein elitärer Finisher ist und gerade im Vergleich zu Embiid weniger Shooting Fouls zieht (nun gut: Das gilt für jeden NBA-Spieler).

Seit seinem Rookie-Jahr übertraf Towns in jeder Saison mindestens 60 Prozent True Shooting, das schafft Embiid derzeit zum ersten Mal. Für einen historischen Vergleich: Dirk Nowitzki, der vor ihm beste Big-Man-Shooter überhaupt, hat vier Saisons mit 60+ Prozent hingelegt. Towns überholt ihn in dieser Saison, seiner sechsten.

Es ist keine Übertreibung, zu behaupten, dass in ihm einer der fünf besten Offensivspieler der NBA schlummert. Es ist bisher nur noch keinem Coach gelungen, diesen Spieler permanent aus ihm herauszukitzeln. Finch nimmt gerade den nächsten Versuch vor.