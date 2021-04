NBA: Warriors-Rekord! Stephen Curry ballert Golden State zum Sieg - Los Angeles Lakers verlieren in New York

Gut 24 Stunden nach seinem Gamewinner gegen die Mavs hat DeMar DeRozan die Spurs erneut zum Sieg geballert, allerdings mit deutlich weniger Aufwand und deutlich weniger Dramatik. Auf dem Weg zum zweiten Sieg in Folge überrumpelten die Gäste die überforderten Magic schon früh in der Partie und ließen nichts anbrennen.

Vor dem Tip-Off setzten beide Teams ein starkes Zeichen, indem sie während der Nationalhymne Arm in Arm einen Kreis an der Mittellinie bildeten, um Daunte Wright zu gedenken, der am Wochenende während einer Polizeikontrolle erschossen wurde. Anschließend spielten aber fast nur die Spurs, die sich gegen Ende des ersten Viertels erstmals absetzten und bereits im zweiten Abschnitt mit bis zu 23 Punkten in Front lagen.