NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Boston Cetics fordern wohl Lottery-Pick für Marcus Smart

Es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zur Trade Deadline am Donnerstag, fädelt ein Team heute den ersten großen Deal ein? Bei Rund um die NBA verpasst ihr keine News und keine Gerüchte. Die Boston Celtics verlangen angeblich einen hohen Preis für Marcus Smart.

NBA Trade Deadline: Die wichtigsten News und Gerüchte im Überblick

16.18 Uhr: Heat Favorit im Rennen um Kyle Lowry?

16.53 Uhr: Will Magic Johnson hier einfach nur seinen Draft-Pick von 2017 als Lakers-Boss verteidigen oder will er den Pelicans heimlich auf dem Trade-Markt helfen? "Es gibt keinen Point Guard in dieser Liga mit einem höheren Basketball-IQ als Lonzo Ball", sagt Magic. Ich lass das hier einfach mal so stehen und bin auf Eure Kommentare gespannt ...

16.47 Uhr: Werfen wir doch mal einen kurzen Blick auf das, was in der Nacht passiert ist für alle, die so wie der fleißige Tickerer vor einer Dreiviertelsunde erst aufgestanden sind:

16.37 Uhr: Nochmal kurz zu Smart zurück. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass der Name des 27-Jährigen in potenziellen Gordon-Trades auftaucht. Mannix spekuliert jedoch, dass Orlando kein großes Interesse an Smart in einem Rebuild hätte und den Defensiv-Spezialist im Tausch für Draft-Picks weiterverscherbeln könnte. Soll heißen: Augen auf für einen Drei-Team-Trade!

16.26 Uhr: Dass ein Lowry-Trade wirklich kommt, erscheint mittlerweile wahrscheinlich. Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) führen die Raptors Gespräche mit verschiedenen Teams, der Point Guard selbst hofft laut Philadelphia Inquirer auf einen neuen Zweijahresvertrag über 25 Millionen Dollar pro Jahr von seinem neuen Team. Wie könnten potenzielle Deals aussehen? Die aktuellsten Lowry-Gerüchte gibt es hier.

16.18 Uhr: In seinem Blog nennt Woelfel zudem die Heat als leichten Favoriten im Rennen um Kyle Lowry, der bekanntermaßen auch von den Philadelphia 76ers gejagt wird. Das deckt sich mit Informationen von Chris Mannix von Sports Illustrated. Der vermeldet, dass zumindest rivalisierende Executives davon ausgehen, dass ein potenzieller Deal um Duncan Robinson die Raptors eher überzeugen könnte als alles, was Philly zu bieten hat.

16.11 Uhr: Woelfel, ehemaliger Journalist der Racine Journal Times aus Wisconsin, zitiert zum Thema Smart einen anonymen General Manager wie folgt: "Danny (Ainge, Celtics-GM, Anm. d. Red.) will einen Lottery-Pick. Ich bezweifle, dass das passieren wird, aber das ist das, was er will." Was meint Ihr, ist das realistisch?

16.05 Uhr: Heute starten wir bei den Boston Celtics und Gerüchten um Marcus Smart. Der soll für den richtigen Preis zu haben sein, unter anderem wird er in potenziellen Aaron-Gordon-Trades mit den Orlando Magic gehandelt. Laut Gery Woelfel verlangen die Celtics aber nicht nur irgendeinen Erstrundenpick, sondern einen Lottery-Pick als Gegenwert für den Guard.

16.00 Uhr: Und weiter geht's mit Rund um die NBA! Wir warten weiter auf den ersten Kracher vor der Trade Deadline, ist es heute soweit? Los geht's ...