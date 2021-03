NBA suspendiert Meyers Leonard nach anti-semitischen Äußerungen

Meyers Leonard wurde nach seinen anti-semitischen Äußerungen von der NBA mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Dollar belegt. Der Center der Miami Heat darf zudem eine Woche lang nicht die die Räumlichkeiten der Franchise benutzen.

"Meyers Leonards Äußerungen waren inakzeptabel und verletzend. Ein solch beleidigender Begriff hat keinen Platz in der NBA oder in unserer Gesellschaft", so Commissioner Adam Silver in einer Stellungnahme.

Neben der Geldstrafe und der Suspendierung wird Leonard zudem verpflichtet, an einem Programm zur kulturellen Vielfalt teilzunehmen. Bereits gestern habe er sich mit Vertretern der Anti-Defamation League getroffen. Die Organisation tritt gegen Diskriminierung und Diffamierung von Juden ein. Leonard sollte sich mit den Vertretern treffen, um "die Auswirkungen seiner Worte besser zu verstehen", so Silver.

Der Commissoner wurde deutlich: "Wir nehmen an, dass er aufrichtig reumütig ist. Wir haben Meyers außerdem mitgeteilt, dass abfällige Kommentare wie dieser nicht toleriert werden und dass von ihm erwartet wird, dass er die Grundwerte unserer Liga - Gleichheit, Toleranz, Inklusion und Respekt - auch in Zukunft jederzeit hochhält."

Leonard hatte in einem Livesteam anti-semitische Worte benutzt und sich bereits dafür entschuldigt. "Meine Ignoranz, nicht zu wissen, wie beleidigend dieses Wort für die jüdische Gemeinde ist, ist keine Entschuldigung. Ich habe einen Fehler gemacht", schrieb der 29-Jährige auf seinen Sozialen Kanälen.

Der Center wird in dieser Saison ohnehin nicht mehr für die Heat auflaufen, da er mit einer Schulterverletzung für den Rest der Spielzeit außer Gefecht ist. Im Sommer wird er Free Agent.