NBA-News - LeBron James spricht sich gegen All-Star Game 2021 aus: "Null Energie, null Begeisterung"

LeBron James hat sich nach dem 114:93-Sieg der Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets gegen das All-Star Game 2021 ausgesprochen. Zuvor kursierten übereinstimmende Berichte in den Medien, dass sich die NBA und die Spielergewerkschaft NBPA auf die Austragung des Events geeinigt haben.

"Ich habe null Energie und null Begeisterung für ein All-Star Game in dieser Saison", stellte der 36-Jährige in einer Medienrunde klar. Dass das Spiel nun doch stattfinden soll, sei ein "Schlag ins Gesicht", nachdem die Liga das Event eigentlich abgesagt hatte.

Das im ursprünglichen Saisonkalender für Februar geplante All-Star Wochenende wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie schon vor Beginn der neuen Spielzeit abgesagt. Nun soll zumindest das All-Star Game aber doch stattfinden, als Termin steht wohl der 7. März fest. Im Spielplan der NBA ist eine Pause vom 5. bis zum 10. März vorgesehen.

Auf diese Pause habe sich LeBron nach seiner kurzen Offseason nach dem Titelgewinn mit den Lakers eigentlich gefreut, so der King. Stattdessen wird er nun aber wohl im All-Star Game auflaufen, aktuell liegt er im Fan-Voting hinter Kevin Durant auf Platz zwei. "Ich werde physisch da sein, aber nicht mental", sagte LeBron.

"Ich weiß noch nicht einmal, warum wir ein All-Star Game haben", fügte der King hinzu. "Wir sind weiterhin inmitten einer Pandemie und müssen uns um all das kümmern, was gerade passiert. Und dann bringen wir die gesamte Liga in eine Stadt, die immer noch offen ist. Ich bin nicht sehr glücklich damit, aber das liegt nicht in meinen Händen. Wenn ich gewählt werde, dann werde ich physisch anwesend sein."

NBA-All-Star-Voting - Zwischenstände: Diese Stars liegen bei den Fans ganz vorne © getty 1/45 Die NBA hat einen ersten Zwischenstand des Fan-Votings zum All-Star Game 2021 veröffentlicht. SPOX präsentiert die Top 10 der Guards und Forwards aus dem Osten und Westen. © getty 2/45 OSTEN: GUARDS - Platz 10: BEN SIMMONS (Philadelphia 76ers) - 117.993 Stimmen - Stats 2020/21: 13,4 Punkte, 8,1 Rebounds und 8,0 Assists bei 53,7 Prozent aus dem Feld (20 Spiele) © getty 3/45 Platz 9: RUSSELL WESTBROOK (Washington Wizards) - 137.641 Stimmen - Stats 2020/21: 20,6 Punkte, 9,6 Rebounds und 9,5 Assists bei 41,1 Prozent aus dem Feld (12 Spiele) © getty 4/45 Platz 8: DERRICK ROSE (Detroit Pistons) - 183.899 Stimmen - Stats 2020/21: 14,2 Punkte und 4,2 Assists bei 42,9 Prozent aus dem Feld (15 Spiele) © getty 5/45 Platz 7: COLLIN SEXTON (Cleveland Cavaliers) - 207.218 Stimmen - Stats 2020/21: 24,3 Punkte und 4,1 Assists bei 50,0 Prozent aus dem Feld (17 Spiele) © getty 6/45 Platz 6: TRAE YOUNG (Atlanta Hawks) - 368.126 Stimmen - Stats 2020/21: 26,6 Punkte und 9,0 Assists bei 42,3 Prozent aus dem Feld (20 Spiele) © getty 7/45 Platz 5: ZACH LAVINE (Chicago Bulls) - 486.547 Stimmen - Stats 2020/21: 26,5 Punkte, 5,3 Rebounds und 5,2 Assists bei 50,8 Prozent aus dem Feld (20 Spiele) © getty 8/45 Platz 4: JAYLEN BROWN (Boston Celtics) - 590.195 Stimmen - Stats 2020/21: 26,4 Punkte, 3,6 Assists und 5,5 Rebounds bei 51,8 Prozent aus dem Feld (18 Spiele) © getty 9/45 Platz 3: JAMES HARDEN (Brooklyn Nets) - 1.014.763 Stimmen - Stats 2020/21: 24,4 Punkte, 11,2 Assists und 6,8 Rebounds bei 46,4 Prozent aus dem Feld (17 Spiele) © getty 10/45 Platz 2: KYRIE IRVING (Brooklyn Nets) - 1.093.611 Stimmen - Stats 2020/21: 28,3 Punkte, 5,7 Assists und 4,8 Rebounds bei 53,5 Prozent aus dem Feld (15 Spiele) © getty 11/45 Platz 1: BRADLEY BEAL (Washington Wizards) - 1.273.817 Stimmen - Stats 2020/21: 34,8 Punkte, 5,1 Rebounds und 4,6 Assists bei 48,5 Prozent aus dem Feld (17 Spiele) © getty 12/45 OSTEN: FORWARDS - Platz 10: JERAMI GRANT (Detroit Pistons) - 134.487 Stimmen - Stats 2020/21: 23,7 Punkte, 5,8 Rebounds und 2,9 Assists bei 45,1 Prozent aus dem Feld und 40,2 Prozent aus der Distanz (21 Spiele) © getty 13/45 Platz 9: GORDON HAYWARD (Charlotte Hornets) - 159.767 Stimmen - Stats 2020/21: 22,9 Punkte und 5,3 Rebounds bei 50,1 Prozent aus dem Feld (21 Spiele) © getty 14/45 Platz 8: JULIUS RANDLE (New York Knicks) - 175.325 Stimmen - Stats 2020/21: 22,6 Punkte, 10,9 Rebounds und 6,0 Assists bei 47,5 Prozent aus dem Feld (23 Spiele) © getty 15/45 Platz 7: DOMANTAS SABONIS (Indiana Pacers) - 186.275 Stimmen - Stats 2020/21: 21,6 Punkte, 12,0 Rebounds und 5,7 Assists bei 55,9 Prozent aus dem Feld (22 Spiele) © getty 16/45 Platz 6: BAM ADEBAYO (MIAMI HEAT) - 307.498 Stimmen - Stats 2020/21: 19,9 Punkte, 9,4 Rebounds und 5,3 Assists bei 58,4 Prozent aus dem Feld (19 Spiele) © getty 17/45 Platz 5: JIMMY BUTLER (Miami Heat) - 327.929 Stimmen - Stats 2020/21: 18,8 Punkte, 6,3 Rebounds und 6,0 Assists bei 45,2 Prozent aus dem Feld (9 Spiele) © getty 18/45 Platz 4: JAYSON TATUM (Boston Celtics) - 822.151 Stimmen - Stats 2020/21: 26,8 Punkte, 7,3 Rebounds und 4,1 Assists bei 47,8 Prozent aus dem Feld (15 Spiele) © getty 19/45 Platz 3: JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers) - 1.584.028 Stimmen - Stats 2020/21: 28,6 Punkte, 11,1 Rebounds und 1,3 Blocks bei 54,9 Prozent aus dem Feld (17 Spiele) © getty 20/45 Platz 2: GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Milwaukee Bucks) - 1.752.185 Stimmen - Stats 2020/21: 27,0 Punkte, 11,2 Rebounds und 6,0 Assists bei 56,5 Prozent aus dem Feld (20 Spiele) © getty 21/45 Platz 1: KEVIN DURANT (Brooklyn Nets) - 2.302.705 Stimmen - Stats 2020/21: 30,8 Punkte, 7,5 Rebounds und 5,2 Assists bei 53,3 Prozent aus dem Feld (17 Spiele) © getty 22/45 WESTEN: GUARDS - Platz 10: Klay Thompson (Golden State Warriors) - Stimmen: 99.094 - verletzungsbedingt ohne Einsatz in der laufenden Saison © imago images / Icon SMI 23/45 Platz 9: SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (Oklahoma City Thunder) - Stimmen: 99.286 - Stats 2020/21: 21,8 Punkte, 6,3 Rebounds und 5,3 Assists bei 51,2 Prozent aus dem Feld (19 Spiele) © getty 24/45 Platz 8: C.J. MCCOLLUM (Portland Trail Blazers) - 104.965 Stimmen - Stats 2020/21: 26,7 Punkte und 5,0 Assists bei 47,3 Prozent aus dem Feld (13 Spiele) © getty 25/45 Platz 7: CHRIS PAUL (Phoenix Suns) - 128.127 Stimmen - Stats 2020/21: 16,3 Punkte und 8,5 Assists bei 47,3 Prozent aus dem Feld (20 Spiele) © getty 26/45 Platz 6: DEVIN BOOKER (Phoenix Suns) - 173.755 Stimmen - Stats 2020/21: 23,1 Punkte und 3,8 Assists bei 47,2 Prozent aus dem Feld (16 Spiele) © getty 27/45 Platz 5: DONOVAN MITCHELL (Utah Jazz) - 236.850 Stimmen - Stats 2020/21: 23,3 Punkte und 4,6 Assists bei 43,2 Prozent aus dem Feld (19 Spiele) © getty 28/45 Platz 4: JA MORANT (Memphis Grizzlies) - 257.743 Stimmen - Stats 2020/21: 19,4 Punkte und 7,4 Assists bei 50,9 Prozent aus dem Feld (8 Spiele) © getty 29/45 Platz 3: DAMIAN LILLARD (Portland Trail Blazers) - 998.853 Stimmen - Stats 2020/21: 29,1 Punkte, 7,3 Assists und 4,6 Rebounds bei 45,4 Prozent aus dem Feld (20 Spiele) © getty 30/45 Platz 2: LUKA DONCIC (Dallas Mavericks) - 1.395.719 Stimmen - Stats 2020/21: 27,2 Punkte, 8,9 Rebounds und 9,6 Assists bei 46,1 Prozent aus dem Feld (21 Spiele) © getty 31/45 Platz 1: STEPHEN CURRY (Golden State Warriors) - 2.113.178 Stimmen - Stats 2020/21: 28,2 Punkte, 6,1 Assists und 5,7 Rebounds bei 46,9 Prozent aus dem Feld (21 Spiele) © getty 32/45 WESTEN: FORWARDS - Platz 10: CARMELO ANTHONY (Portland Trail Blazers) - 179.310 Stimmen - Stats 2020/21: 12,1 Punkte und 3,6 Rebounds bei 37,2 Prozent aus dem Feld (19 Spiele) © getty 33/45 Platz 9: BRANDON INGRAM (New Orleans Pelicans) - 230.387 Stimmen - Stats 2020/21: 23,4 Punkte, 5,2 Rebounds und 4,7 Assists bei 45,9 Prozent aus dem Feld (20 Spiele) © getty 34/45 Platz 8: CHRISTIAN WOOD (Houston Rockets) - 261.009 Stimmen - Stats 2020/21: 22,3 Punkte und 10,4 Rebounds bei 55,3 Prozent aus dem Feld (16 Spiele) © getty 35/45 Platz 6: ZION WILLIAMSON (New Orleans Pelicans) - 411.668 Stimmen - Stats 2020/21: 23,7 Punkte und 7,5 Rebounds bei 59,4 Prozent aus dem Feld (19 Spiele) © getty 36/45 Platz 5: PAUL GEORGE (L.A. Clippers) - 549.280 Stimmen - Stats 2020/21: 24,4 Punkte, 6,2 Rebounds und 5,5 Assists bei 50,8 Prozent aus dem Feld (20 Spiele) © getty 37/45 Platz 4: ANTHONY DAVIS (Los Angeles Lakers) - 1.192.881 Stimmen - Stats 2020/21: 22,3 Punkte, 8,7 Rebounds und 1,9 Blocks bei 52,4 Prozent aus dem Feld (19 Spiele) © getty 38/45 Platz 3: KAWHI LEONARD (L.A. Clippers) - 1.285.777 Stimmen - Stats 2020/21: 26,2 Punkte, 5,3 Rebounds und 5,3 Assists bei 51,3 Prozent aus dem Feld (19 Spiele) © getty 39/45 Platz 2: NIKOLA JOKIC (Denver Nuggets) - 1.477.975 Stimmen - Stats 2020/21: 26,8 Punkte, 11,8 Rebounds und 8,6 Assists bei 57,4 Prozent aus dem Feld (20 Spiele) © getty 40/45 Platz 1: LEBRON JAMES (Los Angeles Lakers) - 2.288.676 Stimmen - Stats 2020/21: 25,0 Punkte, 7,7 Rebounds und 7,5 Assists bei 49,0 Prozent aus dem Feld (22 Spiele) © getty 41/45 GESAMT - Platz 5: JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers) - 1.584.028 Stimmen © getty 42/45 Platz 4: GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Milwaukee Bucks) - 1.752.185 Stimmen © getty 43/45 Platz 3: STEPHEN CURRY (Golden State Warriors) - 2.113.178 Stimmen © getty 44/45 Platz 2: LEBRON JAMES (Los Angeles Lakers) - 2.288.676 Stimmen © getty 45/45 Platz 1: KEVIN DURANT (Brooklyn Nets) - 2.302.705 Stimmen

Die Austragung des Events während der Coronavirus-Pandemie stößt nicht nur beim Lakers-Star auf Kritik. Auch De'Aaron Fox von den Sacramento Kings äußerte sein Unverständnis für die Entscheidung. "Wenn ich ehrlich bin, denke ich, dass es dumm ist", sagte der 23-Jährige.

Laut ESPN könnten die Liga und die NBPA in der kommenden Woche, wenn die finale Einigung stehen soll, noch über eine Ausstiegsklausel für die Spieler verhandeln. Somit könnten einzelne Akteure, die nicht am All-Star Game teilnehmen möchte, absagen. Der Präsident der Spielergewerkschaft, Chris Paul, ist derweil ein Befürworter des All-Star Games. Er will die daraus generierten Einnahmen wohltätigen Zwecken, beispielsweise historisch afroamerikanischen Colleges und Hochschulen oder Corona Relief Funds, zukommen lassen.