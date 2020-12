NBA-News: Golden State Warriors wollen Jeremy Lin offenbar weiter zurück in die G-League holen

Die Golden State Warriors streben offenbar weiter eine Rückholaktion von Jeremy Lin an, um den Point Guard in ihrem G-League-Team Santa Cruz Warriors einzusetzen. Nach Informationen von Marc Stein von der New York Times stehe die Freigabe aus China weiter aus, Probleme gebe es zudem in finanzieller Hinsicht.

Laut Stein habe der ursprüngliche Plan der Warriors vorgesehen, Lin in Form eines Exhibit-10-Vertrags zu verpflichten und vor der Waiver Deadline zu entlassen, um sich Lins Rechte für die G-League zu sichern. Da der Spieler allerdings immer noch keinen FIBA Letter of Clearance aus China erhalten hat, konnte diese Strategie nicht in die Tat umgesetzt werden.

Nun besteht weiter die Möglichkeit, dass Lin einen solchen Vertrag unterschreibt und vor der Regular Season Roster Deadline am Montag gewaived wird, sollte der Freigabebrief doch noch eintreffen. Der Nachteil wäre allerdings, dass Lin für diesen Zeitraum bezahlt werden muss und die sowieso schon üppige Payroll der Warriors belastet.

Die Warriors wollen laut Stein weiter "alle Wege austesten", um sich Lins G-League-Rechte zu sichern, sollte dieser an einem NBA-Comeback interessiert sein. Eine Verpflichtung von der Waiver-Liste, sollte Lin einen Vertrag für die G-League unterschreiben, birgt die Gefahr, dass ein Team den Warriors zuvorkommen könnte, das eine höhere Position in der Waiver-Rangliste innehat.

Lin dementiert Rückkehr: "Noch keine Entscheidung getroffen"

Bereits am Samstag hatte Shams Charania von The Athletic darüber berichtet, dass Lin und die Warriors vor einer Einigung stehen. Darauf antwortete der Spieler: "Jeder beruhigt sich jetzt einmal. Es ist nicht so, wie es aussieht. Es wurden noch keine Entscheidungen getroffen."

Der 32-Jährige lief zuletzt für die Beijing Ducks auf und kam auf 22,3 Punkte, 5,7 Rebounds sowie 5,6 Assists. Seine ersten 29 NBA-Spiele absolvierte der ungedraftete Harvard-Absolvent 2010/11 für die Warriors.