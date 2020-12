NBA-Gerüchte: Miami Heat wären einem Trade für James Harden offenbar nicht abgeneigt

Die Miami Heat wären an einem Trade für James Harden durchaus interessiert, sollten sich die Houston Rockets tatsächlich dafür entscheiden, den ehemaligen MVP abzugeben. Die Heat sollen genau wie die Nets, Sixers und Bucks auf Hardens Liste der präferierten Trade-Destinationen stehen.

So beruht das Interesse an einer Zusammenarbeit zwischen Harden und den Heat offenbar auf Gegenseitigkeit, das berichtet zumindest Barry Jackson vom Miami Herald. Bisher haben die Rockets allerdings noch keinerlei Anstalten gemacht, die Trade-Forderung des 31-Jährigen zu erfüllen. Sollte Houston doch irgendwann nachgeben, hätten die Heat laut dem Bericht Interesse an einem Deal.

"The Beard" hatte seinen Wunsch, Houston zu verlassen, in der Offseason deutlich gemacht. Bisher beharren die Rockets allerdings darauf, mit Harden in die Saison starten zu wollen. Zum Start des Training Camps war der Guard allerdings nicht erschienen und feierte stattdessen Partys in Las Vegas und mit dem Rapper Lil Baby. Mittlerweile ist Harden in Houston eingetroffen.

Zuletzt kursierte ein Bericht, die Sixers seien der "wahrscheinlichste" Trade-Kandidat für Harden. Doch auch Miami würde im Fall der Fälle wohl in das Bieten um den MVP von 2018 einsteigen, laut Jacksons anonymer Quelle wäre dabei selbst Youngster Tyler Herro nicht unantastbar - auch wenn Miami den 20-Jährigen "liebt".

Demnach gebe es innerhalb der Heat-Organisation keinerlei Bedenken, dass Harden mit seinem Spielstil nicht zur Heat-Kultur passen könnte. Stattdessen herrsche die Meinung vor, dass Hardens Iso-lastiges Spiel in erster Linie mit dem System der Rockets zu erklären sei.