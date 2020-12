NBA - James Harden News und Gerüchte: Ist Stephen Silas der Grund für den Wechselwunsch?

James Harden und sein Wechselwunsch halten die NBA weiter in Atem. Angeblich ist der neue Coach Stephen Silas der Auslöser für Hardens Trade-Forderung, der 31-Jährige wollte scheinbar eine andere Lösung.

Mittlerweile ist der MVP von 2018 immerhin in Houston angekommen und hat mit dem Quarantäne-Protokoll begonnen. Ins Training einsteigen kann er allerdings frühestens am kommenden Montag.

James Harden braucht sechs negative Tests für Freigabe

Nachdem Harden zu spät nach Houston reiste und zwischenzeitlich noch sowohl in Atlanta als auch in Las Vegas auf Partys gesichtet wurde, darf der Superstar bisher nicht mit den Rockets trainieren. Wie ESPN berichtet, muss Harden erst sechs aufeinanderfolgende negative Covid-Tests vorlegen, bevor er zum Training zugelassen wird.

Harden war erst am Dienstag in Houston erschienen, zwei Tage nach dem Trainingsauftakt der Rockets. Sollte er nun die nötigen Tests abliefern, könnte er frühestens am Montag ins Training einsteigen.

Am Mittwochnachmittag waren die Rockets noch nicht sicher, wie das Protokoll für Harden aussieht. "Wir versuchen das alles gerade herauszufinden", sagte Head Coach Stephen Silas. "Ich hätte gerne bessere Antworten bei all diesen Dingen, aber das habe ich nicht."

James Harden: Seine Statistiken in der Saison 2019/20

Spiele Minuten Punkte FG% 3P% Rebounds Assists 68 36,5 34,3 44,4 35,5 6,6 7,5

James Harden will angeblich wegen Head Coach Stephen Silas weg

Ist Stephen Silas der Grund, weshalb Harden die Rockets verlassen will? Ein Bericht von USA Today Sports deutet das zumindest an: Demnach bestehe Hardens Wechselwunsch, seitdem die Rockets sich für Silas als neuen Head Coach entschieden haben. Die Quelle ist eine "Person, die der Situation nahesteht".

Harden habe demnach eine erfahrenere Lösung als Nachfolger von Mike D'Antoni präferiert. Zu Beginn der Coaching-Suche fragten die Rockets den Superstar nach seinem Input und Silas soll nicht weit oben auf dessen Liste gestanden haben. The Athletic zufolge war Tyronn Lue seine Wunschlösung, der nun bei den L.A. Clippers die Fäden zieht.

Während Hardens Abwesenheit standen er und Silas nicht in Kontakt, wie der Coach am Mittwoch sagte. Am Mittwoch hätten sich beide jedoch kurz gesehen. "Ich habe 'Hallo' zu ihm gesagt", sagte Silas.

Stephen Curry lacht über James Harden-Gerüchte

Der Trade-Wunsch Hardens hat für diverse Spekulationen gesorgt. Unter anderem wurden kürzlich auch die Golden State Warriors ins Spiel gebracht, die laut The Athletic zumindest mal in Houston angefragt hätten. Warriors-Superstar Stephen Curry wurde dazu am Mittwoch befragt und musste ein Lachen zurückhalten.

"Wie lange ist das her, zwei oder drei Jahre? Damals hieß es, LeBron will Cleveland verlassen und bei uns spielen", sagte Curry. "So etwas hört man ständig, das gehört einfach dazu. Über manches kann man nur lachen. Solange etwas Bestimmtes nicht passiert, nickt man es einfach ab und blickt nach vorne."

Kevin Durant: "Ich denke nicht über James Harden nach"

Etwas konkretere Gerüchte gab es in Bezug auf die Brooklyn Nets - diese sollen Hardens erklärtes Wunschziel sein, da er dort mit seinem alten Mitspieler und guten Freund Kevin Durant zusammenspielen könnte. Dieser äußerte sich am Mittwoch beim Medientermin in Brooklyn allerdings ähnlich deutlich wie Curry.

"Ich denke nicht über James Harden nach, überhaupt nicht. Er spielt nicht in unserem Team", sagte Durant.

Harden und Durant spielten drei Jahre lang zusammen für die OKC Thunder, bevor Harden 2012 zu den Houston Rockets getradet wurde.