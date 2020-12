NBA-Gerüchte - James Harden: Philadelphia 76ers wohl "wahrscheinlichster" Trade-Kandidat

Die Philadelphia 76ers sind derzeit offenbar die "wahrscheinlichste" Trade-Destination für James Harden, der die Houston Rockets verlassen will. Allerdings stellen sich die Texaner angeblich weiterhin quer und wollen den MVP von 2018 nicht abgeben.

Das berichtet Marc Stein von der New York Times mit Verweis auf anonyme Quellen. Demnach beharre Houston weiterhin darauf, Harden derzeit nicht traden zu wollen. Gleichzeitig wollen die Sixers dem Bericht zufolge auch Ben Simmons nicht traden, er wäre aber wohl ein Kandidat in einem potenziellen Harden-Deal.

Zuletzt kursierten zudem Gerüchte, dass Rockets-Besitzer Tilman Fertitta unter keinen Umständen einen Deal mit Sixers-Teampräsident Daryl Morey machen möchte, nachdem dieser die Rockets im Sommer verlassen und kurz darauf in Philadelphia angeheuert hatte. Allerdings, so Stein, könnten diese Wogen aufgrund der Familiarität zwischen Morey und dem Rockets-Front-Office womöglich geglättet werden.

Harden machte in der Offseason deutlich, dass er die Rockets, für die er seit 2012 aufläuft, verlassen möchte. Den Start des Training Camps verpasste "The Beard", stattdessen wurde er auf einer Geburtstagsparty des Rappers Lil' Baby in Atlanta und kurz darauf in Las Vegas gesichtet.

Zunächst wollte der 31-Jährige angeblich einen Trade zu den Brooklyn Nets erzwingen, die können aber kein Angebot vorlegen, dass die Rockets von einem Deal überzeugen würde. Zuletzt soll der Guard seine Liste der präferierten Trade-Destinationen um die Sixers, Milwaukee Bucks und Miami Heat erweitert haben.