NBA: Denver Nuggets verlängern mit Monte Morris vorzeitig

Die Denver Nuggets haben den Vertrag mit Monte Morris vorzeitig verlängert. Der Point Guard bleibt für drei weitere Jahre in der Mile High City und wird folgerichtig im kommenden Sommer nicht Free Agent.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Demnach haben sich die Nuggets und Morris auf einen neuen Dreijahresvertrag über 27 Millionen Dollar geeinigt, der bis 2024 laufen wird. Durch die Einigung kann der Spielmacher in der kommenden Saison nicht getradet werden.

Morris wurde von den Nuggets im Jahr 2017 in der zweiten Runde an Position 51 ausgewählt und etablierte sich in den vergangenen beiden Jahren als Backup von Jamal Murray. In der Saison 2019/20 legte der 25-Jährige durchschnittlich 9,0 Punkte sowie 3,5 Assists in 22,4 Minuten auf und traf 37,8 Prozent von der Dreierlinie.

Schon im November hatte Morris angekündigt, dass er gerne bei den Nuggets bleiben würde. "Ich liebe Denver, die Organisation und die Coaches", sagte Morris zu Mike Singer von der Denver Post. "Wenn es nach mir geht, würde ich gerne so lange wie möglich in Denver bleiben."