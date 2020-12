NBA - Die Redaktions-Tipps zur Saison 2020/21: Wer wird MVP und Rookie des Jahres - und wer wird Champion?

Vor gut zwei Monaten haben sich die Los Angeles Lakers zum NBA-Champion 2020 gekrönt, pünktlich zu Weihnachten starten LeBron James, Anthony Davis und Co. in die Mission Titelverteidigung - wird auch höchste Zeit! Bevor es in der Nacht auf Mittwoch losgeht, gibt die SPOX-Redaktion ihre Award-Tipps ab. Wer wird MVP? Wer wird Rookie des Jahres? Und wer holt sich 2021 den Titel?

Most Improved Player

Ole Frerks: Michael Porter Jr.

Dieser Award liebt Anstiege beim Scoring. Das könnte bei Porter gut passieren, denn Denver braucht nach Grants Abgang seine Minuten. Das Potenzial für einen Schritt ist da.

Florian Regelmann: Shai Gilgeous-Alexander.

Spieler, die schon brutal sind (Jamal Murray), können den Award nicht holen. Ich glaube an SGA, die Thunder bestehen ja im Prinzip nur noch aus ihm.

Robert Arndt: Michael Porter Jr.

Zweitjahresprofis gewinnen in der Regel nicht, aber MPJ ist nun bereits in seinem dritten Jahr bei den Nuggets, weswegen meine Wahl auf ihn fällt. Mehr Minuten, mehr Würfe, mehr Stats - so einfach ist das oft bei diesem Award und Porter ist hier einer der offensichtlichsten Kandidaten.

Michael Porter Jr.: Die Statistiken des Nuggets-Stars in seiner Rookie-Saison

Saison G / Min Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% Regular Season 55 / 16,4 9,3 4,7 0,8 50,9 42,2 Playoffs 19 / 23,7 11,4 6,7 0,8 47,6 38,2

Philipp Jakob: Lauri Markkanen.

Nach der Boylen-Entlassung dürften im Hause Markkanen die Sektkorken geknallt haben. Coach Billy Donovan wird den Bulls und dem Finnen neues Leben einhauchen.

Stefan Petri: Christian Wood.

Ob Harden nun bleibt oder nicht: Wood zeigt auf der größeren Bühne, dass sein Vertrag ein echter Steal für die Rockets war.

Philipp Schmidt: Christian Wood.

Hoffen wir mal, dass sich James Harden zusammenreißt und bei den Rockets eine vernünftige Saison spielen will. Dann könnte auch die Stunde des langjährigen G-League-Spielers schlagen. In Ansätzen hat er in der Vorsaison bei dysfunktionalen Pistons schon angedeutet, dass er in Houston in die Fußstapfen von Clint Capela (mit Dreier) treten könnte.

Gianluca Fraccalvieri: Christian Wood.

Wie gut die Rockets in der kommenden Saison sein werden, mag niemand zu prognostizieren. Wood wird das aber egal sein. Der Big Man wird mehr Würfe bekommen als je zuvor in seiner Karriere und könnte mit Harden (wenn der denn will) ein gefährliches Duo bilden. Eine 20/10-Saison traue ich ihm allemal zu.