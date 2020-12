NBA Pacific Division Preview: Alte Rivalen, neue Voraussetzungen

Schon in der Nacht auf Mittwoch startet die neue NBA-Saison und wir beleuchten zum Abschluss unserer Preview-Serie die Pacific Division mit dem amtierenden Champion Los Angeles Lakers. Können LeBron James und Co. den Platz an der Sonne behaupten? Was ist mit den L.A. Clippers und den Golden State Warriors? Auch bei den Phoenix Suns hat sich einiges getan, während die Sacramento Kings weiter feststecken.

Nach fünf Finals-Teilnahmen in Folge waren die Warriors in der abgelaufenen Saison das Schlusslicht der Liga. Mit einem fitten Stephen Curry soll ein neuer Angriff erfolgen.

Golden State Warriors: Die Transaktionen

Neuzugänge

Draft: James Wiseman (Nr. 2), Nico Mannion (48), Justinian Jessup (51)

Trade: Kelly Oubre (Oklahoma City Thunder)

Free Agency: Brad Wanamaker (Boston Celtics), Kent Bazemore (Sacramento Kings)

Abgänge

Free Agency: Dragan Bender, Juan Toscano-Anderson

Entlassen: Ky Bowman

Golden State Warriors: Die wichtigsten Statistiken 2019/20

Bilanz Regular Season Offensiv-Rating Defensiv-Rating Net-Rating 15-50 (Platz 15 im Westen) 104,4 (30.) 113,0 (26.) -8,6 (30.)

Golden State Warriors: Die Strategie

Nach einer verlorenen Saison voller Verletzungen wollen die erfolgsverwöhnten Warriors in dieser Spielzeit wieder angreifen. Die erneute schwere Verletzung von Klay Thompson machte diesem Plan jedoch einen Strich durch die Rechnung. Innerhalb der Franchise glaubt man dennoch daran, im Playoff-Rennen eine gewichtige Rolle zu spielen, sonst hätten die Dubs nicht den Trade für Kelly Oubre Jr. eingefädelt, der das Team tief in die Luxussteuer verfrachtet.

Alle Augen werden auf Stephen Curry gerichtet sein, der 2019/20 nur fünf Spiele absolvierte und nun ausgeruht das Team tragen soll. Dazu soll Nr.2-Pick James Wiseman frischen Wind bringen und Draymond Green, so gut es geht, entlasten. Zudem gibt es Hoffnung, dass Andrew Wiggins in neuer Umgebung endlich den nächsten Schritt macht, die ersten Spiele nach dem Trade mit Minnesota im Februar waren sogar einigermaßen vielversprechend.

Die Warriors sind ohne Thompson vielleicht kein Top-Team im Westen, dennoch sehen sie eine Verpflichtung, die letzten besten Jahre von Curry (32) und auch Green (30) zu maximieren. Dafür wurde der Flügel eben mit Oubre und auch Rückkehrer Kent Bazemore gestärkt, in Brad Wanamaker gibt in dieser Saison auch einen fähigen Backup für Curry, auch wenn der Ex-Bamberger gewisse Limitationen hat. Zumindest ist der Kader etwas tiefer als in der Seuchensaison, mit Eric Paschall, Damion Lee oder Marquese Chriss konnten sich außerdem einige junge Spieler für womöglich größere Aufgaben empfehlen.

NBA - Die Golden State Warriors im Kadercheck: Abteilung Attacke auch ohne Klay? © getty 1/32 Der erhoffte Angriff auf den Titel ist nach der Verletzung von Klay Thompson für die Warriors in weite Ferne gerückt. Dennoch hieß das Motto in der Offseason Attacke. Was ist für Stephen Curry und Co. 2020/21 drin? SPOX macht den Kadercheck. © getty 2/32 GUARDS: STEPHEN CURRY | Alter: 32 | Stats 19/20: 20,8 Punkte, 5,2 Rebounds und 6,6 Assists bei 40,2 Prozent FG und 24,5 Prozent Dreier (in nur 5 Spielen) | Gehalt: 43,0 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © imago images / ZUMA Press 3/32 Chef Curry muss auf höchstem Level kochen, wenn die Dubs eine Chance auf die Playoffs haben wollen - womöglich sogar in MVP-Form. Sollte immerhin ausgeruht sein, nachdem er in 19/20 nach einem Handbruch nur fünf Spiele absolvierte. © getty 4/32 KLAY THOMPSON | Alter: 30 | Stats 19/20: - (verpasste die komplette Saison aufgrund eines Kreuzbanrisses) | Gehalt: 35,4 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © imago images / Icon SMI 5/32 Die Anteilnahme war groß in der kompletten Liga, als die Nachricht von seinem Achillessehnenriss die Runde machte. Nach dem Kreuzbandriss 2019 nun die nächste schlimme Verletzung in seiner Prime. Wird der Splash Brother jemals wieder der Alte sein? © getty 6/32 BRAD WANAMAKER | Alter: 31 | Stats 19/20: 6,9 Punkte, 2,0 Rebounds und 2,5 Assists bei 44,8 Prozent FG und 36,3 Prozent Dreier | Gehalt: 2,3 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 7/32 Der Ex-Bamberger kam in der Free Agency, um Tiefe für den Backcourt zu liefern. Grundsolider Backup auf Point Guard, kann gleichzeitig ein wenig Shooting neben Curry liefern und auch mal gegnerische Zweier verteidigen. © getty 8/32 DAMION LEE | Alter: 28 | Stats 19/20: 12,7 Punkte, 4,9 Rebounds und 2,7 Assists bei 41,7 Prozent FG und 35,6 Prozent Dreier | Gehalt: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022 - ungarantiert) © getty 9/32 Kämpfte sich mit einem Two-Way-Contract in die Liga und ist ein solider Schütze und Rebounder, der Hustle in der Defense liefert. Mit der Rückkehr von Curry werden seine Minuten und Abschlüsse kommende Saison aber wohl weniger werden. © getty 10/32 JORDAN POOLE | Alter: 21 | Stats 19/20: 8,8 Punkte, 2,1 Rebounds und 2,4 Assists bei 33,3 Prozent FG und 27,9 Prozent Dreier | Gehalt: 2,1 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023 - Teamoptionen in den letzten beiden Vertragsjahren) © getty 11/32 Der Nr.28-Pick des Draft 2019 profitierte ebenfalls von dem Übergangsjahr der Warriors und der damit verfügbaren Spielzeit. Viele Schwankungen in seinen Leistungen, stabilisierte sich gegen Saisonende aber. Soll in der Theorie Bank-Scoring liefern. © getty 12/32 NICO MANNION | Alter: 19 | Stats 19/20: 14,0 Punkte, 2,5 Rebounds und 5,3 Assists bei 39,2 Prozent FG und 32,7 Prozent Dreier für Arizona am College| Vertrag: Two-Way © getty 13/32 Kam im diesjährigen Draft an Nr.48. Guter Playmaker und Passer, der allerdings ein paar Shooting-Tipps von Curry gebrauchen kann. Hat einen Two-Way-Contract unterschrieben und wird wohl viel Zeit in der G-League verbringen. © getty 14/32 WINGS: ANDREW WIGGINS | Alter: 25 | Stats 19/20: 21,8 Punkte, 5,1 Rebounds und 3,7 Assists bei 44,7 Prozent FG und 33,2 Prozent Dreier | Gehalt: 29,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 15/32 Sechs Jahre warten die Fans nun schon, dass der immer noch junge Forward sein Potenzial ausschöpft. Aktuell ist Wiggins-Island aber ziemlich leergefegt. Muss seine Effizienz steigern, hat dafür im Sommer wohl am Shooting und seinem Körper gearbeitet. © getty 16/32 KELLY OUBRE JR. | Alter: 24 | Stats 19/20: 18,7 Punkte, 6,4 Rebounds und 1,5 Assists bei 45,2 Prozent FG und 35,2 Prozent Dreier | Gehalt: 14,4 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 17/32 Nach der Thompson-Verletzung reagierte GM Bob Myers und holte Oubre Jr. per Trade, ein Klay-Ersatz ist er aber natürlich nicht. Dennoch sofort der beste Flügelverteidiger der Dubs, in Sachen Shooting hat er sich kontinuierlich verbessert. © getty 18/32 KENT BAZEMORE | Alter: 31 | Stats 19/20: 8,8 Punkte, 4,3 Rebounds und 1,4 Assists bei 37,5 Prozent FG und 34,4 Prozent Dreier | Gehalt: 1,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 19/32 Der Rückkehrer verbrachte seine ersten 1,5 NBA-Jahre bei den Dubs und machte damals vor allem mit seinen Jubelarien auf der Bank auf sich aufmerksam. Mittlerweile ein etablierter 3-and-D-Spieler, allerdings hat er nach starken Hawks-Jahren auch abgebaut. © getty 20/32 BIGS: DRAYMOND GREEN | Alter: 30 | Stats 19/20: 8,0 Punkte, 6,2 Rebounds und 6,2 Assists bei 38,9 Prozent FG und 27,9 Prozent Dreier | Gehalt: 22,2 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024 - Spieleroption für 2023/24) © getty 21/32 Green hatte die vergangene Saison schnell als Übergangssaison abgehakt, entsprechend waren seine Leistungen. Nun brauchen die Dubs wieder den alten Draymond, der die Defense zusammenhält und ein tödliches Pick'n'Roll mit Curry läuft. © getty 22/32 KEVON LOONEY | Alter: 24 | Stats 19/20: 3,4 Punkte, 3,3 Rebounds und 1,0 Assists bei 36,7 Prozent FG und 7,1 Prozent Dreier | Gehalt: 4,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022 - Spieleroption für 2021/22) © getty 23/32 Mehrere Verletzungen haben seine Saison 2019/20 torpediert, ist ein starker Verteidiger an der Seite von Green, auch nach Switches. Offensiv stellt er Blöcke und schließt in Ringnähe ab - mehr brauchen die Warriors nicht von ihm. Doch kann er fit bleiben © getty 24/32 JAMES WISEMAN | Alter: 19 | Stats 19/20: 19,7 Punkte, 10,7 Rebounds und 3,0 Blocks bei 76,9 Prozent FG für die Memphis Tigers am College| Gehalt: 8,7 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024 - Teamoptionen in den letzten beiden Vertragsjahren) © getty 25/32 Wiseman ist eine kleine Wundertüte, absolvierte er doch nur drei Spiele am College, bevor er gesperrt wurde. Hat die Anlagen, ein hervorragender Verteidiger zu werden und ein wenig Spacing zu liefern. Braucht allerdings noch Zeit. © imago images / ZUMA Press 26/32 ERIC PASCHALL | Alter: 24 | Stats 19/20: 14,0 Punkte, 4,6 Rebounds und 2,1 Assists bei 49,7 Prozent FG und 28,7 Prozent Dreier | Gehalt: 1,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 27/32 Der Zweitrundenpick von 2019 (#41) hat vergangene Saison unter Beweis gestellt, dass er den Ball im gegnerischen Korb unterbringen kann. Seine Usage-Rate wird aber sinken, Paschall muss an seinem Wurf arbeiten, um neben Curry mehr Gefahr auszustrahlen. © getty 28/32 MARQUESE CHRISS | Alter: 23 | Stats 19/20: 9,3 Punkte, 6,2 Rebounds und 1,1 Blocks bei 54,5 Prozent FG | Gehalt: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 29/32 Nutzte das Übergangsjahr bei den Warriors, um sich nach einem enttäuschenden Start seiner NBA-Karriere etwas zu rehabilitieren. Besitzt Potenzial in der Offensive - auch als Passer - dafür muss er defensiv noch an sich feilen. © getty 30/32 ALEN SMAILAGIC | Alter: 20 | Stats 19/20: 4,2 Punkte, 1,9 Rebounds und 0,3 Blocks bei 50,0 Prozent FG und 23,1 Prozent Dreier| Gehalt: 1,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 31/32 Smailagic ist das Experiment der Warriors, doch der Serbe zeigte in der vergangenen Saison wenig, um wirklich ein Bestandteil der Rotation zu sein. Der Wurf wackelt, hinten war es bislang eher fragwürdig, was er zeigte. © getty 32/32 FAZIT: Die Dubs sind dank Curry gefährlich, doch der Kader ist dünn besetzt. Golden State wird selbst um die Playoffs kämpfen müssen. Die Dubs hoffen auf einen Leistungssprung von Wiggins und ein gutes Rookie-Jahr von Wiseman.

Golden State Warriors: Die Schwachstellen

Einige Schwächen konnten dagegen nicht ausgemerzt werden. Es fehlt weiter an Spielern, die sich selbst einen Wurf kreieren können, hier lastet eine riesige Last auf Curry. Wenn der Chefkoch auf der Bank Platz nimmt, könnte es für Golden State düster werden, da es an dynamischen Akteuren mangelt.

Auch in Sachen Shooting bleiben Fragezeichen. Die Dubs waren 2019/20 nach Atlanta das Team mit der schlechtesten Dreierquote (33,4 Prozent) - und das obwohl sie nur 31,3 Versuche pro Partie nahmen (Platz 25). Wiggins, Oubre und Bazemore könnten helfen, sind aber seit jeher enorm inkonstant. Fraglich ist auch, inwieweit Wiseman helfen kann. Rookie-Center haben traditionell defensive Probleme, ein Umstand, den sich die Warriors eigentlich nicht erlauben können, wenn es tatsächlich etwas mit den Playoffs werden soll.

Der Kader der Golden State Warriors

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Stephen Curry Kelly Oubre Jr. Andrew Wiggins Draymond Green James Wiseman Brad Wanamaker Damion Lee Kent Bazemore Eric Paschall Kevon Looney Jordan Poole Alen Smailagic Marquese Chriss (Klay Thompson)

Golden State Warriors: Der Hoffnungsträger

Der lautet natürlich Stephen Curry. Wenn Golden State mehr als nur respektabel sein möchte, braucht es eine große Curry-Saison im Stile der Pre-Durant-Ära, als der Point Guard zweimal in Folge zum MVP gewählt wurde. Leicht wird es nicht, schließlich fehlt in Thompson der zweite Splash Brother, der stets im Auge behalten werden muss.

Rund um Curry baut sich das Spiel der Dubs auf, das wissen auch alle anderen 29 Teams und werden entsprechend versuchen, den Point Guard zu stören. Die Frage wird sein, ob Curry mit nun 32 Jahren noch gut genug ist, um dennoch nach Belieben zu scoren und ob die Flügelspieler und Draymond Green den Franchise-Star ausreichend entlasten können.

Golden State Warriors: Das Fazit

Es ist jammerschade, dass Thompson nun auch die zweite volle Saison in Folge verpassen wird. So werden wir nicht erfahren, wie gut diese Warriors eigentlich nach Durant gewesen wären. Auch ohne den Shooting Guard besitzen die Dubs zwar noch jede Menge Qualität, doch für die oberen Plätze im Westen wird das nicht reichen.

Curry und Green werden an alte Championship-Zeiten anknüpfen müssen, wenn Golden State ernsthaft um die Playoffs mitspielen möchte. Gelingt das nicht, könnte in der Bay Area schnell wieder Ernüchterung einkehren. Immerhin: Das Play-In-Turnier könnte den Warriors entgegen kommen.

Prognose: Platz 4 in der Pacific Division