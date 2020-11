NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: John Wall will angeblich weg: Wizards-Star schon länger angefressen?

Tag 2 der Free Agency steht auf dem Programm. Wie gewohnt versorgen wir Euch bei Rund um die NBA mit allen News, Gerüchten, Trades und Deals des heutigen Tages. Erfahren wir heute, wo es Gordon Hayward und Bogdan Bogdanovic hinzieht?

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

16.56 Uhr: Wer sich eine kompaktere Zusammenfassung der gestrigen Ereignisse wünscht, für den haben wir natürlich auch etwas in petto. Der geschätzte Kollege Frerks hat hier die wichtigsten Beobachtungen zum Start der Free Agency aufgeschrieben. Klare Leseempfehlung!

16.48 Uhr: Das geht doch schon mal recht ordentlich los, hoffen wir mal, dass später auch noch ein echter Kracher um die Ecke kommt. Gordon Hayward zum Beispiel oder Fred VanVleet oder Bogdan Bogdanovic, der nach dem Bucks-Desaster noch auf der Suche nach einem neuen Team ist. Gestern gab es aber bereits auch schon einige interessante Entscheidungen. Hier haben wir einen Überblick für Euch.

NBA Free Agency 2020: Alle fixen Deals und Entscheidungen in der Übersicht © getty 1/39 Die Free Agency hat begonnen - und etliche Deals sind schon in trockenen Tüchern! Mit unserer Übersicht verpasst ihr nichts. Hier geht's zum aktuellen Ticker. © getty 2/39 MOE HARKLESS (27, Power Forward) - von den New York Knicks zu den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, 3,6 Mio. Dollar © getty 3/39 MICHAEL CARTER-WILLIAMS (29, Point Guard) - bleibt bei den Orlando Magic - Vertrag: 2 Jahre © getty 4/39 DENZEL VALENTINE (27, Small Forward/Guard) - bleibt bei den Chicago Bulls - Vertrag: 1 Jahr, 4,7 Mio. Dollar © getty 5/39 DANILO GALLINARI (32, Power Forward), von den OKC Thunder zu den Atlanta Hawks - Vertrag: 3 Jahre, 61,5 Mio. Dollar © getty 6/39 JOE HARRIS (29, Shooting Guard/Small Forward), bleibt bei den Brooklyn Nets - Vertrag: 4 Jahre, 75 Mio. Dollar © getty 7/39 GARRETT TEMPLE (34, Shooting Guard), von den Brooklyn Nets zu den Chicago Bulls - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 8/39 JAMES JOHNSON (33, Power Forward), von den OKC Thunder zu den Dallas Mavericks - per Trade © getty 9/39 TREY BURKE (28, Guard), bleibt bei den Dallas Mavericks - Vertrag: 3 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 10/39 JAMYCHAL GREEN (30, Power Forward/Center), von den L.A. Clippers zu den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre, 15 Mio. Dollar © imago images / Scanpix 11/39 FACUNDO CAMPAZZO (29, Point Guard) - von Real Madrid zu den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre © getty 12/39 JERAMI GRANT (26, Power Forward), von den Denver Nuggets zu den Detroit Pistons - Vertrag: 3 Jahre, 60 Mio. Dollar © getty 13/39 DELON WRIGHT (28, Guard), von den Dallas Mavericks zu den Detroit Pistons - per Trade © getty 14/39 MASON PLUMLEE (30, Center), von den Denver Nuggets zu den Detroit Pistons - Vertrag: 3 Jahre, 25 Millionen Dollar © imago images / ICON SMI 15/39 JAHLIL OKAFOR (24, Center), von den New Orleans Pelicans zu den Detroit Pistons - Vertrag: 2 Jahre, 4 Millionen Dollar © imago images / Icon SMI 16/39 JOSH JACKSON (23, Forward), von den Memphis Grizzlies zu den Detroit Pistons - Vertrag: 2 Jahre © getty 17/39 CHRISTIAN WOOD (25, Power Forward), von den Detroit Pistons zu den Houston Rockets - Vertrag: 3 Jahre, 41 Mio. Dollar © getty 18/39 JUSTIN HOLIDAY (31, Shooting Guard/Small Forward), bleibt bei den Indiana Pacers - Vertrag: 3 Jahre, 18,1 Mio. Dollar © getty 19/39 MARCUS MORRIS (31, Power Forward), bleibt bei den L.A. Clippers - Vertrag: 4 Jahre, 64 Mio. Dollar © imago images / Icon SMI 20/39 PATRICK PATTERSON (31, Forward), bleibt bei den Los Angeles Clippers - Vertrag: 1 Jahr © getty 21/39 MONTREZL HARRELL (26, Power Forward/Center), von den L.A. Clippers zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © imago images / ICON SMI 22/39 WES MATTHEWS (34 Jahre, Small Forward), von den Milwaukee Bucks zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, 3,6 Millionen Dollar © getty 23/39 GORAN DRAGIC (34, Point Guard), bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 37 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Wire 24/39 MEYERS LEONARD (28 Jahre, Center) - bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 20 Mio. Dollar © getty 25/39 PAT CONNAUGHTON (27, Shooting Guard/Small Forward), bleibt bei den Milwaukee Bucks - Vertrag: 2 Jahre, 8,4 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Press 26/39 MALIK BEASLEY (23, Shooting Guard), bleibt bei den Minnesota Timberwolves - Vertrag: 4 Jahre, 60 Mio. Dollar © getty 27/39 STEVEN ADAMS (27, Center), von den OKC Thunder zu den New Orleans Pelicans - per Trade © getty 28/39 ALEC BURKS (29, Shooting Guard), von den Philadelphia 76ers zu den New York Knicks - Vertrag: 1 Jahr, 6 Mio. Dollar © imago images / ICON SMI 29/39 DWAYNE BACON (25, Shooting Guard), von den Charlotte Hornets zu den Orlando Magic - Vertrag: 2 Jahre © getty 30/39 DWIGHT HOWARD (34, Center), von den Los Angeles Lakers zu den Philadelphia 76ers - Vertrag: 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © getty 31/39 DERRICK JONES JR. (23, Guard/Forward), von den Miami Heat zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © getty 32/39 RODNEY HOOD (28, Guard/Forward), bleibt bei den Portland Trail Blazers - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © getty 33/39 ENES KANTER (28, Center), von den Boston Celtics zu den Portland Trail Blazers - per Trade © getty 34/39 JAKOB PÖLTL (25, Center), bleibt bei den San Antonio Spurs - Vertrag: 3 Jahre, 27 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Wire 35/39 DREW EUBANKS (23 Jahre, Center), bleibt bei den San Antonio Spurs - Vertrag: 3 Jahre, 5,29 Millionen Dollar © getty 36/39 JORDAN CLARKSON (28, Shooting Guard), bleibt bei den Utah Jazz - Vertrag: 4 Jahre, 52 Mio. Dollar © getty 37/39 DERRICK FAVORS (29, Power Forward), von den New Orleans Pelicans zu den Utah Jazz - Vertrag: 3 Jahre, 30 Millionen Dollar © getty 38/39 DAVIS BERTANS (28, Power Forward), bleibt bei den Washington Wizards - Vertrag: 5 Jahre, 80 Mio. Dollar © getty 39/39 ROBIN LOPEZ (32, Center), von den Milwaukee Bucks zu den Washington Wizards - Vertrag: 1 Jahr

NBA Free Agency: Miami Heat holen Harkless

16.40 Uhr: Und Shams Teil 2 direkt hinterher: Michael Carter-Williams verlängert bei den Orlando Magic. Genaue Details zum Vertrag gibt es noch nicht, Josh Robbins (ebenfalls The Athletic) fügt aber an, dass der Kontrakt wohl über zwei Jahre (ohne Option) laufen wird.

16.35 Uhr: Und was hat Shams so zu bieten? Teil 1: Denzel Valentine hat seinen Infos zufolge das Qualifying Offer der Bulls akzeptiert und steht damit für ein Jahr und 4,7 Millionen Dollar unter Vertrag. 2021 wird der 27-Jährige dann Unrestricted Free Agent.

16.29 Uhr: Und nochmal Woj: Im Rahmen des Vier-Team-Trades um Steven Adams, der zu den Pelicans geht, erhalten die Thunder George Hill, Darius Miller und einen geschützten 2023er Erstrundenpick der Nuggets, sowie zwei Zweitrundenpicks in 2023 (via Charlotte) und 2024 (via Washington). Damit wäre dieser Deal nun auch komplett - und Eric Bledsoe darf (vorerst) in New Orleans bleiben.

16.22 Uhr: Gute Nachrichten, sowohl Shams als auch Adrian Wojnarowski (ESPN) sind bereits wach und gut aufgelegt. So vermeldet Woj soeben, dass Moe Harkless für ein Jahr und 3,6 Millionen Dollar bei den Miami Heat unterschreiben wird. Offenbar hat der Forward lukrativere Angebote abgelehnt, um eine prominentere Rolle beim aktuellen Ost-Champion zu spielen. Sicherlich ein guter Deal für Miami.

NBA: Wizards-Star John Wall schon länger angefressen?

16.16 Uhr: Gerüchte um angebliche Trade-Gespräche zwischen den Wizards und den Houston Rockets um Wall und Russell Westbrook hätten das Fass dann zum Überlaufen gebracht. Ein Trade des Guards wird allerdings alles andere als einfach, schließlich verdient Wall in den kommenden drei Jahren noch 133 Millionen Dollar (Spieleroption im letzten Jahr) - und hat einen 15-prozentigen Trade-Kicker in seinem Vertrag verankert! Was meint Ihr, findet sich ein Abnehmer für Wall?

© getty

16.10 Uhr: Ursprünglich war mal Beal als "Sidekick" für Wall gedacht, dann machten aber mehrere Verletzungen dem 30-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. Vor Kurzem hatte Wizards-GM Tommy Sheppard verlauten lassen, dass das Team nun um Beal herum aufgebaut werde. "Sobald er das gesagt hat, wusste man, dass das passieren wird", sagte eine anonyme Quelle gegenüber Goodwill angesprochen auf die Trade-Forderung Walls.

16.05 Uhr: Wir starten in Washington, wo die Wizards-Fans den Start der Free Agency mit einem lachenden und einem weinenden Auge verfolgt haben. Einerseits konnte Davis Bertans langfristig gehalten werden, andererseits will John Wall offenbar weg! Das berichtete Shams Charania (The Athletic), Vincent Goodwill von Yahoo Sports hat nun mehr Infos für uns: Angeblich ist der Point Guard angefressen, weil die Wizards Bradley Beal als Franchise-Player Nummer eins ansehen.

16.05 Uhr: Moin, Moin und herzlich willkommen zu Tag zwei der Free Agency! Der gestrige Start in die wildeste Phase des NBA-Jahres verlief verhältnismäßig fast schon ruhig, geht es heute dafür so richtig zur Sache? Wir werden sehen, los geht's!