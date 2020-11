NBA, Free Agency: Boston Celtics holen Tristan Thompson und Jeff Teague

Die Boston Celtics haben zwar Gordon Hayward an die Charlotte Hornets verloren, dafür aber in Jeff Teague und Tristan Thompson gleich zwei erfahrene Spieler verpflichtet. Beide Veteranen geben dem Team nun mehr Tiefe.

Wie Chris Haynes von Yahoo Sports berichtet, wird sich Tristan Thompson den Celtics für zwei Jahre und 19 Millionen Dollar anschließen. Der Center wird nun mit Daniel Theis um den Job des Starters auf der Fünf konkurrieren.

Für den früheren Cavs-Big zahlen die Celtics ihre komplette Mid-Level Exception. Thompson verbrachte seine ersten neun Jahre in der NBA bei den Cleveland Cavaliers und gewann 2016 an der Seite von LeBron James auch eine Meisterschaft. Laut Joe Vardon (The Athletic) versuchten die Cavs, Thompson sogar vom Bleiben zu überzeugen, das Angebot soll jedoch niedriger als das der Celtics gewesen sein.

Die Cavs hatten Thompson 2011 mit dem vierten Pick ausgewählt und der Big Man absolvierte insgesamt 619 Partien (Platz sieben in der Geschichte der Cavs). In der vergangenen Saison legte TT im Schnitt 12,1 Punkte sowie 10,1 Rebounds auf.

NBA Free Agency 2020: Alle fixen Deals und Entscheidungen in der Übersicht © getty 1/62 Die Free Agency ist gerade einmal zwei Tage alt - und etliche Deals sind schon in trockenen Tüchern! Mit unserer Übersicht verpasst ihr nichts. Hier geht's zum aktuellen Ticker. © getty 2/62 KENTAVIOUS CALDWELL-POPE (27, Shooting Guard) - bleibt bei den Los Angeles Lakers - Vertrag: 3 Jahre, 40 Mio. Dollar © getty 3/62 TRISTAN THOMPSON (29, Center) - von den Cleveland Cavaliers zu den Boston Celtics - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © getty 4/62 BRAD WANAMAKER (31, Point Guard) - von den Boston Celtics zu den Golden State Warriors - Vertrag: 1 Jahr, 2,25 Mio. Dollar © getty 5/62 SERGE IBAKA (31, Center) - von den Toronto Raptors zu den L.A. Clippers - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © getty 6/62 NERLENS NOEL (26, Center) - von den Oklahoma City Thunder zu den New York Knicks - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 7/62 JEFF TEAGUE (32, Point Guard) - von den Atlanta Hawks zu den Boston Celtics - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt noch unbekannt © imago images / Icon SMI 8/62 WESLEY IWUNDU (25, Small Forward) - von den Orlando Magic zu den Dallas Mavericks - Vertrag: 2 Jahre, 3,5 Mio. Dollar © getty 9/62 JEVON CARTER (25, Guard) - bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 3 Jahre, 11,5 Mio. Dollar © imago images / Icon SMI 10/62 CARMELO ANTHONY (36, Power Forward) - bleibt bei den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © getty 11/62 ELFRID PAYTON (26, Point Guard) - bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 12/62 PAUL MILLSAP (35, Power Forward) - bleibt bei den Denver Nuggets - Vertrag: 1 Jahr, 10 Mio. Dollar © getty 13/62 GORDON HAYWARD (30, Small Forward) - von den Boston Celtics zu den Charlotte Hornets - Vertrag: 4 Jahre, 120 Mio. Dollar © getty 14/62 FRED VANVLEET (26, Point Guard) - bleibt bei den Toronto Raptors - Vertrag: 4 Jahre, 85 Mio. Dollar © getty 15/62 RAJON RONDO (34, Point Guard) - von den Los Angeles Lakers zu den Atlanta Hawks - Vertrag: 2 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 16/62 JAE CROWDER (30, Power Forward) - von den Miami Heat zu den Phoenix Suns - Vertrag: 3 Jahre, 30 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Wire 17/62 AVERY BRADLEY (29, Shooting Guard) - von den Los Angeles Lakers zu den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 11,6 Mio. Dollar © getty 18/62 D.J. AUGUSTIN (33, Point Guard) - von den Orlando Magic zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: 3 Jahre, 21 Mio. Dollar © getty 19/62 BOBBY PORTIS (25, Power Forward) - von den New York Knicks zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: 2 Jahre, 8 Mio. Dollar © getty 20/62 JEFF GREEN (34, Power Forward) - von den Houston Rockets zu den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © getty 21/62 GARY CLARK (26, Power Forward/Small Forward) - bleibt bei den Orlando Magic - Vertrag: 2 Jahre, 4,1 Mio. Dollar © getty 22/62 DE'ANTHONY MELTON (22, Point Guard) - bleibt bei den Memphis Grizzlies - Vertrag: 4 Jahre, 35 Mio. Dollar © getty 23/62 RAUL NETO (28, Point Guard) - von den Philadelphia 76ers zu den Washington Wizards - Vertrag: 1 Jahr, 1,8 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Press 24/62 KRIS DUNN (26, Point Guard) - von den Chicago Bulls zu den Atlanta Hawks - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 25/62 MOE HARKLESS (27, Power Forward) - von den New York Knicks zu den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, 3,6 Mio. Dollar © getty 26/62 MICHAEL CARTER-WILLIAMS (29, Point Guard) - bleibt bei den Orlando Magic - Vertrag: 2 Jahre © getty 27/62 DENZEL VALENTINE (27, Small Forward/Guard) - bleibt bei den Chicago Bulls - Vertrag: 1 Jahr, 4,7 Mio. Dollar © getty 28/62 DANILO GALLINARI (32, Power Forward), von den OKC Thunder zu den Atlanta Hawks - Vertrag: 3 Jahre, 61,5 Mio. Dollar © getty 29/62 JOE HARRIS (29, Shooting Guard/Small Forward), bleibt bei den Brooklyn Nets - Vertrag: 4 Jahre, 75 Mio. Dollar © getty 30/62 GARRETT TEMPLE (34, Shooting Guard), von den Brooklyn Nets zu den Chicago Bulls - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 31/62 JAMES JOHNSON (33, Power Forward), von den OKC Thunder zu den Dallas Mavericks - per Trade © getty 32/62 TREY BURKE (28, Guard), bleibt bei den Dallas Mavericks - Vertrag: 3 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 33/62 JAMYCHAL GREEN (30, Power Forward/Center), von den L.A. Clippers zu den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre, 15 Mio. Dollar © imago images / Scanpix 34/62 FACUNDO CAMPAZZO (29, Point Guard) - von Real Madrid zu den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre © getty 35/62 JERAMI GRANT (26, Power Forward), von den Denver Nuggets zu den Detroit Pistons - Vertrag: 3 Jahre, 60 Mio. Dollar © getty 36/62 DELON WRIGHT (28, Guard), von den Dallas Mavericks zu den Detroit Pistons - per Trade © getty 37/62 MASON PLUMLEE (30, Center), von den Denver Nuggets zu den Detroit Pistons - Vertrag: 3 Jahre, 25 Millionen Dollar © imago images / ICON SMI 38/62 JAHLIL OKAFOR (24, Center), von den New Orleans Pelicans zu den Detroit Pistons - Vertrag: 2 Jahre, 4 Millionen Dollar © imago images / Icon SMI 39/62 JOSH JACKSON (23, Forward), von den Memphis Grizzlies zu den Detroit Pistons - Vertrag: 2 Jahre © getty 40/62 CHRISTIAN WOOD (25, Power Forward), von den Detroit Pistons zu den Houston Rockets - Vertrag: 3 Jahre, 41 Mio. Dollar © getty 41/62 JUSTIN HOLIDAY (31, Shooting Guard/Small Forward), bleibt bei den Indiana Pacers - Vertrag: 3 Jahre, 18,1 Mio. Dollar © getty 42/62 MARCUS MORRIS (31, Power Forward), bleibt bei den L.A. Clippers - Vertrag: 4 Jahre, 64 Mio. Dollar © imago images / Icon SMI 43/62 PATRICK PATTERSON (31, Forward), bleibt bei den Los Angeles Clippers - Vertrag: 1 Jahr © getty 44/62 MONTREZL HARRELL (26, Power Forward/Center), von den L.A. Clippers zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © imago images / ICON SMI 45/62 WES MATTHEWS (34 Jahre, Small Forward), von den Milwaukee Bucks zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, 3,6 Millionen Dollar © getty 46/62 GORAN DRAGIC (34, Point Guard), bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 37 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Wire 47/62 MEYERS LEONARD (28 Jahre, Center) - bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 20 Mio. Dollar © getty 48/62 PAT CONNAUGHTON (27, Shooting Guard/Small Forward), bleibt bei den Milwaukee Bucks - Vertrag: 3 Jahre, 16 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Press 49/62 MALIK BEASLEY (23, Shooting Guard), bleibt bei den Minnesota Timberwolves - Vertrag: 4 Jahre, 60 Mio. Dollar © getty 50/62 STEVEN ADAMS (27, Center), von den OKC Thunder zu den New Orleans Pelicans - per Trade © getty 51/62 ALEC BURKS (29, Shooting Guard), von den Philadelphia 76ers zu den New York Knicks - Vertrag: 1 Jahr, 6 Mio. Dollar © imago images / ICON SMI 52/62 DWAYNE BACON (25, Shooting Guard), von den Charlotte Hornets zu den Orlando Magic - Vertrag: 2 Jahre © getty 53/62 DWIGHT HOWARD (34, Center), von den Los Angeles Lakers zu den Philadelphia 76ers - Vertrag: 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © getty 54/62 DERRICK JONES JR. (23, Guard/Forward), von den Miami Heat zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © getty 55/62 RODNEY HOOD (28, Guard/Forward), bleibt bei den Portland Trail Blazers - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © getty 56/62 ENES KANTER (28, Center), von den Boston Celtics zu den Portland Trail Blazers - per Trade © getty 57/62 JAKOB PÖLTL (25, Center), bleibt bei den San Antonio Spurs - Vertrag: 3 Jahre, 27 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Wire 58/62 DREW EUBANKS (23 Jahre, Center), bleibt bei den San Antonio Spurs - Vertrag: 3 Jahre, 5,29 Millionen Dollar © getty 59/62 JORDAN CLARKSON (28, Shooting Guard), bleibt bei den Utah Jazz - Vertrag: 4 Jahre, 52 Mio. Dollar © getty 60/62 DERRICK FAVORS (29, Power Forward), von den New Orleans Pelicans zu den Utah Jazz - Vertrag: 3 Jahre, 30 Millionen Dollar © getty 61/62 DAVIS BERTANS (28, Power Forward), bleibt bei den Washington Wizards - Vertrag: 5 Jahre, 80 Mio. Dollar © getty 62/62 ROBIN LOPEZ (32, Center), von den Milwaukee Bucks zu den Washington Wizards - Vertrag: 1 Jahr

Boston Celtics holen Jeff Teague aus Atlanta

Ein klarer Backup wird dagegen Jeff Teague sein. Der 32-Jährige wird laut Adam Himmelsbach (Boston Globe) einen Vertrag über ein Jahr unterzeichnen, genauere Konditionen sind in seinem Fall aber noch nicht bekannt.

Teague spielte in der vergangenen Saison für die Minnesota Timberwolves und die Atlanta Hawks und soll in Boston den Backcourt verstärken und vornehmlich den Backup von Kemba Walker geben. Diese Rolle hatte zuletzt Brad Wanamaker inne, der Ex-Bamberger schloss sich nun aber den Golden State Warriors an.

Teague, der 2015 sogar einmal All-Star war, legte in der vergangenen Saison in 24,8 Minuten durchschnittlich 10,9 Punkte sowie 5,2 Assists auf und traf dabei 36,8 Prozent seiner Dreier.