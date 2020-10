NBA-News: Philadelphia 76ers treffen sich wohl mit Doc Rivers - Rivers und Mike D'Antoni Favoriten auf Posten des Head Coaches?

Die Philadelphia 76ers haben sich auf der Suche nach einem neuen Head Coach offenbar am Mittwoch mit Doc Rivers getroffen. Derweil scheint sich Tyronn Lue als Favorit auf Rivers' Nachfolge bei den L.A. Clippers herauszukristallisieren.

Das geht aus einem Bericht von Adrian Wojnarowski (ESPN) hervor. Demnach habe Rivers am Mittwoch in einem virtuellen Meeting ein erstes Gespräch mit Sixers-General-Manager Elton Brand geführt. Für Mittwochabend soll dann ein persönliches Treffen mit den Eigentümern der Franchise, darunter Josh Harris und David Blitzer, und Brand in Philadelphia geplant gewesen sein.

In den Tagen zuvor hatten sich auch Tyronn Lue und Mike D'Antoni bereits mit Brand und den Team-Eigentümern getroffen, angeblich wollten sich die Verantwortlichen in Philly zwischen diesen beiden Kandidaten entscheiden. Dann kam am Montag allerdings Rivers nach der Trennung mit den Clippers auf den Markt und zog wohl sofort das Interesse der Sixers auf sich.

Nun liege laut Woj der Fokus der Franchise auf Rivers und D'Antoni, eine Entscheidung soll noch in dieser Woche fallen. Lue derweil scheint mittlerweile ein aussichtsreicher Kandidat auf den Posten des Head Coaches der Clippers zu sein.

Der 43-Jährige war zuletzt in L.A. unter Rivers als Assistant Coach tätig und könnte laut ESPN nun befördert werden. Allerdings wollen die Clippers offenbar eine umfangreiche Kandidatensuche starten. Lue ist in der Organisation offenbar hoch angesehen, wird sich nach Informationen von Woj allerdings nach dem Interesse der Sixers zuletzt auch noch mit den New Orleans Pelicans bezüglich deren offenen Posten an der Seitenlinie treffen.