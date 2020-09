NBA-News: L.A. Clippers trennen sich von Head Coach Doc Rivers

Die L.A. Clippers trennen sich nach dem Aus in der zweiten Playoff-Runde offenbar von ihrem Head Coach Doc Rivers (58). Das berichtete zunächst ESPN-Reporter Adrian Wojnarowski. Rivers selbst verfasste wenige Minuten später einen Abschiedsbrief bei Twitter.

"Danke, Clipper Nation, dass ich euer Coach sein durfte! Und für all die Unterstützung, die mir geholfen hat, diese zu einer siegreichen Franchise zu machen. Als ich diesen Job annahm, bestand mein Ziel darin, daraus ein siegreiches Basketballprogramm zu machen, eine Destination für Free Agenten zu schaffen und eine Meisterschaft zu gewinnen. Obwohl ich die meisten meiner Ziele erreichen konnte, werde ich nicht in der Lage sein, sie alle zu erreichen", schrieb Rivers.

"Obwohl es ein enttäuschendes Saisonende war, ist man nun genau da, und ich weiß, wozu dieses Team mit eurer Unterstützung fähig ist. Ich danke allen Spielern, Trainern und Mitarbeitern, die uns geholfen haben, so weit zu kommen. Vor allem danke ich den Fans. Wir haben viel durchgemacht, und ich bin dankbar für meine Zeit hier."

Damit geht eine Ära zu Ende. Rivers kam 2013 von den Boston Celtics zu den Clippers. Das Aus in der zweiten Playoff-Runde trotz 3-1-Führung nahm Rivers auf seine Kappe. "Wir haben die Erwartungen nicht erfüllt. Ich bin der Coach und ich nehme jede Schuld dafür auf mich", hatte er schon wenige Minuten nach Spiel 7 gegen die Denver Nuggets gesagt.

Die Clippers galten aufgrund ihres nominell hochkarätigen Kaders um die Superstars Kawhi Leonard und Paul George als Titelfavorit, taten sich jedoch schon in der Regular Season über weite Strecken schwerer als erwartet. Der erhoffte Schalter, sie konnten ihn nie wirklich umlegen. Rivers geriet vor allem nach der Serie gegen die Nuggets zunehmend in die Kritik, da er zu sehr an Altbewährtem festhielt. Auch sein Minuten-Management wurde Rivers zur Last gelegt.

Dass sich die Clippers von Rivers trennen kommt dennoch etwas überraschend, genoss er doch als Head Coach und Persönlichkeit ein hohes Ansehen in der Franchise.

Das Abschneiden der L.A. Clippers unter Doc Rivers