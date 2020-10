NBA Finals, News und Gerüchte - Tyler Herro glaubt an Heat-Comeback: "Können kämpfen oder aufgeben"

Tyler Herro hat trotz 0-2-Serienrückstand (hier geht es zu den Highlights von Spiel 2) in den Finals gegen die Los Angeles Lakers die Hoffnung auf ein Comeback noch nicht aufgegeben. Für Spiel 3 ist der Einsatz von Goran Dragic und Bam Adebayo weiter in der Schwebe. LeBron James sieht weiter Verbesserungspotenzial bei den Lakers. News und Gerüchte zur Finalserie gibt es hier.

Herro glaubt an Heat-Comeback: "Können aufgeben oder kämpfen"

Tyler Herro, Rookie der Miami Heat, glaubt trotz 0-2-Rückstand in der Finalserie gegen die Los Angeles Lakers weiter an ein Comeback: "Wir sind 0-2 hinten und stehen mit dem Rücken zur Wand. Jetzt kommt es darauf an, wie wir reagieren. Wir können aufgeben oder kämpfen, wie es die Miami Heat nun einmal tun. Wir wissen, welche Art von Team und wozu wir fähig sind." Herro kam in Spiel 2 auf 17 Punkte und 7 Rebounds in 42 Minuten Spielzeit.

Hoffnung bereitet der Blick in die Vergangenheit. Letztmals sahen sich die Heat 2006 einem 0-2-Defizit in den Finals gegenüber. Damals gelang Dwyane Wade, Shaquille O'Neal und Co. noch ein 4-2-Erfolg gegen die Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki. Seitdem gewann das Team aus Florida drei Titel bei fünf Finalsteilnahmen.

"Unser Team ist extrem stur und widerstandsfähig. Wir müssen einfach herausfinden, wie wir mit diesem Gegner fertig werden können", pflichtete Heat-Coach Erik Spoelstra seinem Spieler bei. "Wenn du etwas unbedingt willst, findest du eine Lösung. Aber wir respektieren natürlich die hohe Qualität unseres Gegners."

NBA Finals - Einzelkritiken zu Lakers vs. Heat Spiel 2: Mehr als nur LeBron und AD! Ein Lichtblick bei den Heat © getty 1/20 Die Lakers haben auch Spiel 2 der Finals gegen Miami gewonnen. Überragend waren AD und LeBron, aber es überzeugten auch wieder einige Rollenspieler. Auch bei Miami gab es trotz der Pleite den ein oder anderen Lichtblick. Die Noten zu Spiel 2. © getty 2/20 LAKERS - LEBRON JAMES (Starting Point Guard): Lange im Energiesparmodus, dennoch wichtig gegen Miamis Zone. Im vierten Viertel übernahm der King dann, als nur noch wenig lief und brachte das Spiel nach Hause. Beinahe wieder ein Triple-Double. Note: 1,5. © getty 3/20 DANNY GREEN (Starting Shooting Guard): Humpelte in Halbzeit eins ein wenig und war ansonsten überhaupt kein Faktor. Auch offene Dreier fielen nicht (1/8). Er war der klar schwächste Laker. Note: 5. © getty 4/20 KENTAVIOUS CALDWELL-POPE (Starting Small Forward): Aus der Distanz lief es überhaupt nicht (2/11 Dreier), auch defensiv war er schon besser. Am Ende traf er dann aber einen wichtigen Wurf. Note: 4. © getty 5/20 ANTHONY DAVIS (Starting Power Forward): Drei Viertel lang war es absolut dominant, was die Braue ablieferte. Zwischenzeitlich stand er bei 14/15 aus dem Feld. Nur in der Schlussphase war er kaum eingebunden. Trotz allem war es eine Gala von AD. Note: 1. © getty 6/20 DWIGHT HOWARD (Starting Center): Deutlich verbessert zum Auftakt, auch im Pick’n’Roll. Verbuchte zwei starke Blocks und machte das Beste aus seinen 17 Minuten. Note: 3. © getty 7/20 RAJON RONDO (Backup Guard): Der Veteran begann schwach mit einem dummen Foul gegen Robinson und einem verunglückten Lob, danach war er wichtig beim Lakers-Run im zweiten Viertel mit tollen Lobs & einigen Dreiern. Am Ende mit einem Double-Double. Note: 2. © getty 8/20 ALEX CARUSO (Backup Guard): Brachte richtig viel Energie, Hustle Plays und traf sogar seine Dreier. Baute nach dem Wechsel etwas ab, stand in der Crunchtime aber seinen Mann. Note: 3. © getty 9/20 KYLE KUZMA (Backup Forward): Überzeugte zunächst durch gute Cuts, manchmal überdrehte er jedoch bei seinen Drives ein wenig und baute später etwas ab. Note: 3,5. © getty 10/20 MARKIEFF MORRIS (Backup Forward): Blieb in 16 Minuten recht unauffällig. Traf zwei von fünf Dreiern, viel mehr lieferte er nicht. Note: 4. © getty 11/20 J.R. SMITH (Backup Guard): Bekam etwas überraschend drei Minuten, fiel dabei jedoch nur durch zwei Fouls auf. Für eine Bewertung war das ein bisschen zu wenig. © getty 12/20 MIAMI HEAT - TYLER HERRO (Starting Point Guard): In der Defensive erneut schwach, dafür lief es offensiv. Man muss ihm hoch anrechnen, dass er trotz Problemen mit viel Selbstvertrauen spielte und auch ein paar schwere Dinger traf. Note: 4. © getty 13/20 DUNCAN ROBINSON (Starting Shooting Guard): Nach 0/3 aus der Distanz im ersten Spiel versuchten die Heat, den Edelschützen schnell ins Rollen zu bringen - ohne Erfolg. 21 Minuten, 2/7 Dreier, Plus/Minus -21. Note: 5. © getty 14/20 JIMMY BUTLER (Starting Small Forward): Es brauchte eine gute Vorstellung von Butler und die lieferte er. 13 Assists waren ein Career High, dazu 12 Freiwürfe und 25 Punkte. Er war Grund, warum Miami so lange im Spiel blieb. Note: 2. © getty 15/20 JAE CROWDER (Starting Power Forward): Ackerte gegen Davis, wenn auch sehr glücklos. Sein Wurf fiel (5/6 FG), trotzdem war es letztlich nicht genug, um AD in Bedrängnis zu bringen. Note: 4. © getty 16/20 MEYERS LEONARD (Starting Center): Durfte für Adebayo beginnen und machte seine Sache offensiv ordentlich mit einem Dreier, doch seine Defizite hinten sind zu groß, weswegen er nur 9 Minuten spielte. Note: 4. © getty 17/20 KELLY OLYNYK (Backup Center): Der Kanadier machte das Feld schön breit (24 Punkte, 3/7 Dreier) und stand auch defensiv oft richtig. Es zeigte: Er ist in dieser Serie definitiv spielbar und war nach Butler der beste Heat-Akteur. Note: 2. © getty 18/20 ANDRE IGUODALA: Es zeigte sich, dass er gegen LeBron inzwischen keine Chance mehr hat. Trotzdem machte er das Beste aus seinen Minuten und traf jeden seiner drei Würfe. Note: 3,5. © getty 19/20 KENDRICK NUNN: Bestätigte seine gute Auftaktpartie mit einigen guten Drives. Highlight war natürlich sein Block gegen Davis, als er aus dem Nichts auftauchte. Note: 3. © getty 20/20 Derrick Jones Jr. und Solomon Hill spielten jeweils nicht einmal eine Minute, das reicht natürlich nicht für eine Bewertung.

LeBron mahnt zu Vorsicht: "Spielen gegen ein sehr gefährliches Team"

Die Lakers sind auf dem besten Weg zum ersten Meistertitel seit zehn Jahren, dennoch hat LeBron James auf die Stärke des Gegners hingewiesen und gleichsam Konzentration eingefordert: "Mit Miami spielen wir gegen ein sehr gefährliches Team, das zu jeder Zeit fünf Spieler auf dem Feld hat, die eine Gefahr darstellen. Deshalb müssen wir weiter fokussiert bleiben und auf jedes Detail im Laufe des Spiels achten. Wenn wir Fehler machen, müssen wir füreinander da sein."

Bereits unmittelbar nach dem Sieg hatte James klargestellt, dass noch deutliches Steigerungspotenzial bestehe: "AD, Coach Vogel und ich waren nicht besonders glücklich mit unserer Defense heute. Wir wissen, dass wir noch viel besser sein können, dieser Sieg macht uns nicht zufrieden. Wir wollen möglichst die kompletten 48 Minuten großartig spielen."

Trotz des Fehlens von Adebayo und Dragic schlugen sich die Heat wacker und blieben lange in Schlagdistanz, ehe die Lakers den Sieg in Spiel 2 unter Anleitung ihres Star-Duos James und Anthony Davis (gemeinsam 65 Punkte) sicherstellten. Miami versenkte über 40 Prozent aus der Distanz und ging 34-mal an die Freiwurflinie. "Defensiv war ich nicht zufrieden. Ohne Bam bringen sie fünf Dreierschützen und ihr Movement in der Offense ist sehr schwer zu verteidigen. Aber wir müssen einen besseren Job machen", sagte Lakers-Coach Frank Vogel.

Miami Heat: Einsatz von Dragic und Adebayo weiter offen

Den Miami Heat droht auch in Spiel 3 der Finals in der Nacht auf Montag (ab 1.30 Uhr live auf DAZN) der Ausfall von Goran Dragic und Bam Adebayo. Beide werden Im offiziellen Injury Report der Heat als "zweifelhaft" gelistet.

Nach der 114:124-Niederlage in Spiel 2 hatte sich Adebayo noch optimistisch gezeigt und gegenüber Chris Haynes von Yahoo Sports gesagt: "Ja, ich glaube, dass ich wieder im Lineup sein werde. fühle mich schon besser."

