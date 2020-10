NBA Finals: Rückkehr von Heat-Star Bam Adebayo in Spiel 3 gegen die Los Angeles Lakers doch ungewiss

Nach der Niederlage in Spiel 2 (hier geht es zu den Highlights der Partie) hatte Bam Adebayo noch angekündigt, für Spiel 3 der NBA Finals wieder ins Lineup zurückzukehren. Dies scheint mittlerweile aber wieder mehr als fraglich. Im offiziellen Injury Report der Miami Heat wird der 23-Jährige als "zweifelhaft" gelistet.

Damit droht Bam auch im dritten Duell gegen die Los Angeles Lakers auszufallen. Gleiches gilt für Goran Dragic, der aufgrund einer Fußverletzung ebenfalls als "doubtful" gelistet wird.

Der Slowene hatte sich in Spiel 1 am Fuß verletzt, genauer gesagt an der Plantarfaszie an der Fußsohle. Womöglich könnte er in diesen Finals sogar gar nicht mehr spielen. Eine Rückkehr von Adebayo ist dagegen wahrscheinlicher, der Big Man laboriert derzeit an einer Halsverrenkung.

Im Anschluss an die 114:124-Pleite der Heat in Spiel 2, womit Miami in der Serie mit 0-2 in Rückstand geriet, hatte Adebayo noch verkündet, in der kommenden Partie auflaufen zu wollen. "Ja, ich glaube, dass ich wieder im Lineup sein werde", sagte der All-Star gegenüber Chris Haynes von Yahoo Sports. "Ich fühle mich schon besser. Ich glaube, dass ich wieder spiele."

Wie Tim Reynolds von der Associated Press berichtet, hoffe der Big Man weiterhin, dass er einen Weg auf den Court finden kann. Auch Dragic arbeite weiterhin an einem Comeback. Laut Reynolds Quellen sei Adebayo aber deutlich näher an einer Rückkehr in die Finals als sein Point Guard.

Mit dem Star-Duo fehlen Miami gegen die Lakers zwei der drei Top-Scorer des Teams in den bisherigen Playoffs. Adebayos Präsenz in der Defense wurde in Spiel 2 ebenfalls schmerzlich vermisst, fehlte den Heat doch eine Antwort auf den dominanten Anthony Davis. Die Heat hoffen deshalb auf ein schnelles Comeback von Bam, um die Finals doch noch einmal spannend zu machen.

Lakers vs. Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 5* 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig