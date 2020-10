NBA-News - Chris Paul hätte wohl kein Problem mit möglichem Rebuild bei den Oklahoma City Thunder: "Ich liebe es, Basketball zu spielen"

Chris Paul hat in einem Interview während des 115:104-Erfolgs der Miami Heat in Spiel 3 der NBA Finals gegen die Los Angeles Lakers betont, dass er kein Problem damit hätte, Teil eines Rebuilds der Oklahoma City Thunder zu sein. Nach dem Playoff-Aus von OKC in der ersten Runde gegen Houston wurde spekuliert, dass die Franchise womöglich einen Neuaufbau starten könnte.

"Ich liebe es, Basketball zu spielen", entgegnete Paul auf die Frage, ob er denn überhaupt Lust hätte, seine womöglich letzten Jahre in der NBA bei einem Team im Wiederaufbau zu verbringen. "Billy Donovan (ehemaliger Thunder-Coach, Anm. d. Red.) war großartig, meine Teamkollegen sind großartig."

Und Paul weiter: "Du nennst es meinen Lebensabend in der NBA, ich nenne es einen Segen. Ich bin in der Lage, mit 35 Jahren noch auf einem hohen Level zu spielen, ich werde einfach weitermachen."

CP3 lieferte eine bärenstarke erste Saison im Trikot der Thunder ab, nachdem er im vergangenen Sommer von den Rockets für Russell Westbrook nach OKC getradet wurde. Mit 17,6 Punkten, 6,7 Assists und 5 Rebounds pro Spiel führte er das Team überraschend auf Platz 5 in der Western Conference (44-28 Bilanz). CP3 wurde daraufhin ins All-NBA Second-Team gewählt.

Paul steht noch zwei Jahre bei den Thunder unter Vertrag, für die er 85 Millionen Dollar kassieren wird. Zuletzt machten immer wieder Spekulationen die Runde, dass OKC versuchen könnte, den Point God in der Offseason zu traden, um den Rebuild einzuleiten. Nach dem knappen Playoff-Aus in sieben Spielen gegen die Rockets veröffentlichte CP3 ein Video, in dem er sich bei den Fans bedankte und erklärte, er wisse nicht, was die Zukunft für ihn bereithalte.

Chris Paul: 90 Prozent der Spieler als Wähler registriert

Im Interview mit der ABC-Crew während Spiel 3 der Finals zeigte sich Paul zudem äußerst zufrieden, wie das Bubble-Konzept der NBA in Disney World funktioniert hat: "Es ist großartig, wie alles geklappt hat. Ich würde natürlich lieber noch spielen, aber so ist es halt. Viele verschiedene Leute haben daran gearbeitet, dass es funktioniert. Ich bin stolz, ein Teil dieser Liga zu sein." Nur die Fans habe er vermisst.

Paul, Präsident der Spielergewerkschaft NBPA, betonte zudem, dass mittlerweile über 90 Prozent der Spieler als Wähler registriert seien. Dies sei auch der "When We All Vote"-Kampagne zu verdanken, vor einigen Wochen habe es noch viele Spieler gegeben, die sich noch nicht registriert hatten.