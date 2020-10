NBA Finals: Spiel 6 zwischen Los Angeles Lakers und Miami Heat heute live im TV und Livestream sehen

Jimmy Butler hat auch Spiel 5 dominiert und den ersten Matchball der Los Angeles Lakers um LeBron James und Anthony Davis abgewehrt. Wieviel hat Jimmy Buckets noch im Tank? Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Spiel 6 zwischen den Los Angeles Lakers und Miami Heat heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

NBA Finals, Lakers-Heat: Die wichtigsten Infos zu Spiel 6

Spiel 6 der NBA Finals findet in der heutigen Nacht von Sonntag (11. Oktober) auf Montag um 1.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Das Duell findet wie alle Partien der diesjährigen Playoffs in der von der NBA eingerichteten, coronafreien Blase im ESPN Wide World of Sports Complex in Florida stattfinden.

Die Lakers führen in der Serie mit 3-2, unter anderem da zwei der drei wichtigsten Spieler Miamis mit Bam Adebayo und Goran Dragic durch Verletzungen eingeschränkt sind (Adebayo) oder sogar ganz ausfallen (Dragic).

NBA Finals: "Melo hätte den reingemacht" - Die Netzreaktionen zum Sieg der Miami Heat in Spiel 5 © Twitter 1/18 Mit einem weiteren 30-Punkte-Triple-Double hat Jimmy Butler die Heat zum Sieg in Spiel 5 der NBA Finals geführt. Auch weil Danny Green einen offenen Wurf in den Schlusssekunden vergab. Wir zeigen die Reaktionen aus dem Netz. © Twitter/Hawk 2/18 "Melo hätte den reingemacht." © Twitter/joshhart 3/18 "Das war ein guter Pass zu einem WEIT offenen 3-Punkte-Werfer... Wer was anderes sagt, sollte nicht über Basketball sprechen." © Twitter/CJMcCollum 4/18 "Guter, freier Wurf. Leute wollen dass LeBron über drei Leute wirft weil er wohl der GOAT ist. Dazu ist er auch gut genug, aber er ist darauf eingestellt, schlaue Aktionen zu machen und das ist ein hochprozentiger, freier Wurf von einem NBA-Champion." © Instagram/snoopdogg 5/18 Bring deinen Arsch zurück in die Trainingshalle, scheiß' auf schlafen gehen. Krieg deinen Wurf hin Idiot, wir sind ein Spiel entfernt. Was zur Hölle machst du?" © Instagram/snoopdogg 6/18 Das erklärt sich von selbst ... © Twitter/TheHoopCentral 7/18 Screenshot von Danny Green (2012): "Wenn Danny Green nur einen Wurf getroffen hätte, hätte das eine andere Serie werden können... er soll ein Schütze sein und zeigt sich nicht auf der großen Bühne *kopfschütteln*" © Twitter/fredsta23 8/18 © Twitter/TheTraeYoung 9/18 "Dieses Duell zwischen Bron & Jimmy" © Twitter/robertmays 10/18 "Die Bulls haben Jimmy Butler für weniger Kleingeld getradet als man in seiner Couch finden kann" © Twitter/MiamiHeat 11/18 "Einen Sieg entfernt davon, einen Sieg entfernt zu sein" © Twitter/loganmmurdock 12/18 "Die Heat spielen als würden sie sich gerade DMX auf voller Lautstärke anhören" © Twitter/SethPartnow 13/18 "Die gesamte NBA schießt in den niedrigen 40ern bei weiiiit offenen Dreiern. Historisch gesehen wird ein Wurf zum Sieg oder zum Unentschieden mit abgeschalteter Wurfuhr mit niedrigen 30ern getroffen. Green hat verworfen, das Spiel wurde früher verloren." © Twitter/KingJosiah54 14/18 "So schaut sich Kentavious Caldwell-Pope die Trophäe des Finals-MVPS an." © Twitter/Hou5ton4L 15/18 "Ich habe Danny Green und Markieff ohne Masken in der Lobby gesehen." © Twitter/1Tyus 16/18 "Alle runter vom Feld und lasst Jimmy und Bron einfach 1-gegen-1 spielen zu diesem Zeitpunkt." © Twitter/knickstape007 17/18 "Danny Green und Keef Morris geben Bron Flashbacks." © Twitter/RealTristan13 18/18 "Dieses 'Bron vs. Jimmy'-Matchup ist außergewöhnlich zu beobachten."

NBA Finals, Lakers-Heat: Spiel 6 heute live im TV und Livestream

Die NBA Playoffs sind im deutschsprachigen Raum nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt die NBA Playoffs und seit den Conference Finals alle Spiele ohne Ausnahme, so auch bei Spiel 6. Beginnend mit der Vorberichterstattung ab 1.20 Uhr erwartet Euch dort folgende Crew:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Alex Schlüter

Experte: Dre Voigt

NBA Finals, Lakers-Heat: Was geschah in Spiel 5?

Spiel 5 der NBA Finals war eins für die Geschichtsbücher (hier die Highlights im Video)! Jimmy Butler hat das zweite 30-Punkte-Triple-Double der Serie aufgelegt und konnte Miami damit zum knappen Siegen 111:108 gegen die Lakers führen, obwohl auch LeBron James ein grandioses Spiel machte. Der King erzielte 40 Punkte, 13 Rebounds und 7 Assists, den entscheidenden Wurf des Spiels überließ er jedoch Danny Green, der ganz frei von der Dreierlinie vergab.

NBA Finals, Lakers-Heat: Die Serie im Überblick