NBA Finals - Jimmy Butler verhindert Meisterschaft der Los Angeles Lakers: Ein Mann, ein Wort

Mit einer Energieleistung hat Jimmy Butler den Miami Heat in Spiel 5 einen 111:108-Erfolg über die Los Angeles Lakers beschert und die Serie damit um zumindest eine Partie verlängert. Der Heat-Star stand sinnbildlich für ein Heat-Team am Limit, welches sich mehrfach weigerte, einzuknicken. Hier geht es zu den Highlights von Jimmy Butler.

Es waren nicht nur die typischen leeren Worte eines Teams, welches mit 1-3 in Rückstand lag. "Wir glauben daran, dass wir es schaffen können. Keiner von uns geht nach Hause. Noch sind wir hier", tönte Butler vor Spiel 5 - und er war es auch, der seinen Worten Taten folgen ließ.

Der Go-to-Guy der Heat spielte mit Ausnahme von 48 Sekunden das komplette Spiel durch, verteidigte die meiste Zeit LeBron James sowie Anthony Davis und legte nebenbei auch noch 35 Punkte (11/19 FG), 12 Rebounds. 11 Assists und 5 Steals auf. Es war eine Leistung des Willens - gegen alle Widrigkeiten.

Und auch in diesem Spiel gab es Momente, in denen Miami die Waffen hätte niederstrecken können. Knapp vier Minuten vor der Pause hatte Kendrick Nunn per Putback-Leger Miami die bis dahin höchste Führung des Abends beschert. Es war der Lohn einer fast perfekten ersten Halbzeit, in der die Heat aufopferungsvoll um jeden Ball kämpften und außer LeBron bei den Lakers jeder abgemeldet war.

NBA Finals - Einzelkritiken zu Lakers vs. Heat Spiel 5: Zweimal Bestnote für Miami - 5er-Hagel bei den Lakers © getty 1/17 Die Miami Heat haben durch ein Monster-Spiel von Jimmy Butler auf 2-3 in den Finals verkürzt. Neben Butler bekommt auch ein anderer Heatle die Bestnote, während es bei den Lakers einige Totalausfälle zu beklagen gibt. Die Noten zu Spiel 5. © getty 2/17 LAKERS: LeBron James (Starting Point Guard): Es wäre die perfekte Bewerbung für den Finals-MVP gewesen. 6 Dreier, totale Kontrolle, es war eine der besten Finals-Vorstellungen von LBJ - nur war heute ein anderer noch besser - Note: 1. © getty 3/17 Danny Green (Starting Shooting Guard): Traf endlich mal seinen ersten Dreier, nahm sich dann aber durch Fouls selbst aus dem Spiel. Hatte die Chance auf den Sieg, doch sein Versuch war deutlich zu kurz - Note: 4,5. © getty 4/17 Kentavious Caldwell-Pope (Starting Small Forward): Wieder der beste Laker, der nicht LBJ oder AD hieß. Traf wichtige Dreier und rieb sich defensiv wieder auf. So konstant wie in den Finals war er die ganze Saison nicht - Note: 2,5. © getty 5/17 Anthony Davis (Starting Power Forward) - War durch seine Fersenverletzung im ersten Viertel etwas beeinträchtigt, dennoch von Miami nicht zu stoppen und defensiv wieder stark. Noch immer ist die Braue ohne Fehler von der Freiwurflinie - Note: 1,5. © getty 6/17 Dwight Howard (Starting Center) - Fiel nicht ab, machte aber eigentlich nur durch dumme Fouls (Flagrant-1 gegen Butler) und Trash Talk auf sich aufmerksam. Im Pick’n’Roll bleibt er anfällig - Note: 5. © getty 7/17 Rajon Rondo (Backup Guard) - Wieder nur ein Field Goal im Spiel, aber diesmal wirklich kaum ein Faktor. Die Lakers-Offensive lahmte sichtlich mit ihm. Da muss mehr kommen - Note: 4,5. © getty 8/17 Alex Caruso (Backup Guard) - Er rieb sich dagegen wieder hinten enorm auf und traf zumindest einen wichtigen Dreier. Ansonsten vorne eher unauffällig, aber solide - Note: 3,5. © getty 9/17 Kyle Kuzma (Backup Forward): Eröffnete mit einem fiesen Airball und konnte diesmal Nunn nicht wie zuletzt in Schach halten. Der Wurf wollte nicht fallen, dazu defensiv anfällig - Note: 5. © getty 10/17 Markieff Morris (Backup Forward) - Kein Punkt, 4 Fouls und ein unerklärlicher Turnover in den letzten Sekunden. Morris verlebte einen ganz schwachen Abend, da half auch seine teils solide Verteidigung wenig - Note: 5. © getty 11/17 HEAT: Tyler Herro (Starting Point Guard): Überdrehte diesmal nicht und überließ zumeist Butler die Verantwortung. Hinten weiter anfällig, dafür saß endlich mal wieder der Dreier - Note: 3,5. © getty 12/17 Duncan Robinson (Starting Shooting Guard): Ist der Knoten geplatzt? Endlich feuerte Robinson, was das Zeug hielt - sieben Dreier waren die Konsequenz. Genau das brauchte es, damit Miami eine Chance hatte - Note: 1. © getty 13/17 Jimmy Butler (Starting Small Forward): Wir brauchen da gar nicht diskutieren, das war eine erneute Fabelleistung von Jimmy Buckets. Wer kann schon von sich behaupten, einen Shootout gegen LeBron zu gewinnen? Nur die Besten - Note: 1. © getty 14/17 Jae Crowder (Starting Power Forward) - Es ist nicht einfach gegen LeBron und Davis zu verteidigen, aber Crowder ließ sie zumindest arbeiten (auch wenn sie trafen). Wenn doch nur der Wurf besser fallen würde (2/9 Dreier) - Note: 3. © getty 15/17 Bam Adebayo (Starting Center) - Hatte enorme Probleme gegen Davis und kam nur auf 12 Zähler und 4 Rebounds. Sein Abschluss muss besser werden, durch vermurkste Leger fraßen die Heat einige Fastbreak-Punkte - Note: 4,5. © getty 16/17 Kendrick Nunn (Backup Guard): Er schien wenig beeindruckt von seiner 2/11-Performance aus Spiel 4. Stattdessen erinnerte er an seine starke Regular Season und lieferte mit 14 Punkten das wichtige Scoring - Note: 2,5. © getty 17/17 Andre Iguodala (Backup Forward): Hände altern nicht, zumindest nicht auf dem Basketball-Feld. Das zeigte Iggy in Halbzeit eins, danach foulte er zu oft. Blieb ohne Punkte, war aber dennoch wertvoll - Note: 3,5.

Jimmy Butler: 47 Minuten purer Willen

Doch innerhalb weniger Minuten war das Polster fast komplett aufgebraucht, weil die Lakers die Heat plötzlich überrannten und sechs Layups am Stück bekamen. Als Davis kurz vor der Pause per Dreier auf -1 verkürzte, schien das Momentum auf die Seite des Favoriten zu wechseln, bevor Butler mit einem wilden Dreier Los Angeles ein wenig die Luft aus den Segeln nahm.

Es war das Sahnehäubchen auf Butlers grandiose erste Halbzeit mit 22 Punkten. "Ich weiß, dass ich so spielen kann", sagte der Forward nach dem Spiel. "Ich glaube an meine Fähigkeiten und mein Talent." Anders lässt sich seine Vorstellung auch nicht erklären. Nach dem Wechsel kühlte Jimmy Buckets zwar etwas ab, doch in den heißen Phasen war er immer wieder zur Stelle.

So auch Mitte des dritten Viertels, als Kentavious Caldwell-Pope die Partie wieder ausgeglichen hatte. Mit purem Willen holte sich der Forward den Offensiv-Rebound und mogelte den Spalding irgendwie in den Korb, während ihm Dwight Howard den Arm ins Gesicht schlug und dafür ein Flagrant-1-Foul kassierte. Der Freiwurf saß, danach holte sich Butler einen weiteren Offensiv-Rebound, der zu einem Dreier von Duncan Robinson führte - 6-Punkte-Spiel.

Jimmy Butler: Die Definition des Two-Way-Players

Es waren die Kleinigkeiten, die in Spiel 4 noch gegen Miami liefen. Hier ein Offensiv-Rebound, dort ein erzwungenes Offensiv-Foul. Und doch waren die Lakers bis zum Ende im Spiel und schienen im vierten Viertel auf die Siegerstraße einzubiegen, als LeBron seinen sechsten Dreier traf und KCP nach einem leichten Butler-Ballverlust in Transition sechs Minuten vor dem Ende auf 99:96 stellte.

Der Heat-Star wirkte platt, geschlaucht vom intensiven Spiel. Es schien, als würde das Spiel endgültig kippen und dass den Heat auf den letzten Metern doch noch der Saft ausgehen würde. Überraschend wäre es nicht gewesen, schließlich setzte Coach Erik Spoelstra nur noch sieben Akteure ein, unter anderem weil Center Kelly Olynyk keine Sekunde Spielzeit sah.

Und doch hatte Butler noch einen Extra-Gang. Erst legte er Duncan Robinson seinen siebten Dreier auf, danach war endgültig Jimmy-Time. Der Heat-Star machte 8 Punkte am Stück und konterte die 7 LeBron-Punkte, der nun selbst in den Finals-MVP-Modus schaltete. "Das war herausragend", freute sich auch Coach Erik Spoelstra für seinen Star. "Dass er das nach 47 Minuten noch leisten konnte, ist herausragend. Jeder junge Spieler sollte Jimmy Butler studieren, er ist die Definition eines Two-Way-Players."

Jimmy Butler: Auf Worte folgen Taten

Auch von höchster Stelle gab es ein Lob. "Er hat heute ein Play mehr als ich gemacht und deswegen haben sie gewonnen", musste auch LeBron anerkennen, selbst wenn dieser wie das komplette Lakers-Team etwas mit den Foulpfiffen in der Crunchtime haderte.

Miami wird es egal gewesen sein, sie kämpften wie angekündigt um ihre letzte Chance und wurden belohnt. Doch es war nicht nur Butler, neben ihm blühten auch Robinson (26 Punkte, 7 Dreier) und der so gescholtene Kendrick Nunn (14 Zähler) auf, was auch der Anführer zu würdigen wusste. "Duncan war grandios und K-Nunn spielte so, wie wir ihn kennen. Wir haben heute zusammen gewonnen und genauso wird es auch die kommenden beiden Spiele sein."

Auch das klingt wieder verdächtig nach einer Parole, würden die Worte nicht aus dem Mund von Jimmy Butler III kommen. Man nimmt es ihm ab, wenn er sagt, dass er noch an den Titel glaubt, Spiel 5 war ein fettes Ausrufezeichen hinter diese Aussage. Miami hätte in diesem Spiel mehrfach umfallen können. Sie taten es nicht, weil Butler dies nicht genehmigte und bereits die nächste Kampfansage in die gegnerische Kabine schickte:

"Trotz des Sieges müssen wir uns steigern. Wir haben das Spiel nicht so beendet wie wir das wollten. Wir haben nicht ordentlich gereboundet und hatten am Ende Glück. Ich nehme den Sieg gerne mit, aber nächstes Mal müssen wir alles richtig machen, damit wir wieder gewinnen können."

Lakers vs. Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 115:104 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 96:102 5 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 108:111 6 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig