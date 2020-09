NBA - Denver Nuggets stolz trotz Ausscheiden gegen Los Angeles Lakers: Es entsteht "etwas Besonderes"

Die Denver Nuggets haben keine weitere Sensation geschafft und verloren die Serie gegen die Los Angeles Lakers nach einer 107:117-Niederlage in Spiel 5 mit 1-4. Die Enttäuschung war zwar groß, doch bereits jetzt richtet sich der Blick gen Zukunft.

"Das ist nicht das Ende unseres Weges", sagte ein niedergeschlagener Jamal Murray mit Tränen in den Augen im Anschluss. "Dass wir es so weit geschafft und so viele Leute überrascht haben, hinterlässt ein gutes Gefühl. Wir werden es nächstes Jahr wieder versuchen und noch stärker zurückkommen."

Zweimal schafften es die Nuggets in den Playoffs, einen 1-3-Serienrückstand noch umzubiegen, darunter auch gegen die hochfavorisierten L.A. Clippers in den Conference Semifinals. Gegen die Lakers war nun Endstation, auch weil LeBron James in Spiel 5 mit 38 Punkten, 16 Rebounds und 10 Assists eine Monster-Vorstellung hinlegte.

Das musste auch Denver-Coach Michael Malone neidlos anerkennen. "Wir haben gegen jemanden gespielt, der es gewohnt ist, auf dieser Bühne abzuliefern. Meine Aufgabe ist es nun, dass wir den Erfolg dieser Saison wiederholen können (...). Ich liebe unsere Gruppe und ich denke, dass bei uns etwas Besonderes entsteht."

Malone gab auch an, dass er davon ausgeht, dass die Erwartungen in der kommenden Spielzeit deutlich höher sein werden, doch Angst macht ihm das - wie auch Nikola Jokic - nicht. "Wir waren niemand und haben uns bis hierher vorgearbeitet", zeigte sich der Center stolz. "Einige von uns haben keine zwei Jahre in der NBA auf dem Buckel. Wir wissen, was es heißt, hart zu arbeiten."

Besonders warme Worte hatte Jokic für Murray übrig, für den die Playoffs der endgültige Durchbruch waren. "Er war in diesen Playoffs unser Anführer, ein echter Kämpfer. Er ist ein toller Schütze und war einfach nur unglaublich."

