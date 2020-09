NBA Playoffs - Celtics dominieren Spiel 5 gegen Toronto Raptors: Vorteil Boston, aber was heißt das schon?

Die Boston Celtics haben mit einer ganz starken Leistung in Spiel 5 gegen die Toronto Raptors das Momentum zurück auf ihre Seite geholt (die Highlights der Partie im Video). Ein Sieg fehlt noch zum Erreichen der Conference Finals. Doch Toronto sinnt bereits selbstbewusst auf Revanche, auch wenn die Situation für den Meister neu ist.

Der Matchball ist da. Nachdem die Celtics ihre komfortable 2:0-Führung in der Serie gegen die Toronto Raptors verspielt hatten, liegen sie nun wieder vorn. Der Druck ist zurück beim amtierenden Meister. Win or go home!

Boston ließ in Spiel 5 von Beginn an keinen Zweifel daran, dass sie ihre Lehren aus den vergangenen beiden Partien gezogen hatten. Die Intensität mit der sie zu Werke gingen, war beeindruckend. Sie hatten einen klaren Plan und setzten ihn von der ersten Sekunde an um. "Wir waren sehr aktiv, das konnte man vom Start weg sehen", lobte Coach Brad Stevens sein Team.

Bereits nach dem ersten Viertel hatte sein Team einen 14-Punkte-Vorsprung herausgespielt. Die Celtics waren so dominant, dass der Spielstand den Raptors sogar noch schmeichelte. "Sie haben einige Würfe liegenlassen und wir haben einige Würfe nicht getroffen", sagte Stevens.

Niemand von Toronto hätte sich beschweren können, wenn der Vorsprung bereits im ersten Viertel über 20 Punkte betragen hätte.

NBA - Die größten Playoff-Überraschungen: Underdog? Von wegen! © getty 1/21 Miami ist kurz davor, die Bucks aus den Playoffs zu kegeln. In Spiel 4 (heute ab 21.30 Uhr im LIVESTREAM FOR FREE) haben sie die erste Chance dazu. In der NBA-Historie gab es schon einige Underdogs, die den Top-Teams die Party versauten. © getty 2/21 1975: Warriors (1) - Bullets (2) 4:0 - Einen Sweep hatte viele Beobachter erwartet, allerdings für Washington. Schließlich hatte man vorher den Champion zurück nach Boston geschickt. Auch beim 0:3 glaubten noch viele an die Bullets - beim 0:4 nicht mehr. © getty 3/21 1984: Nets (6) - Sixers (3) 3:2 - Das war's mit dem Traum von Repeat. Der Champion aus Philly ging in der ersten Runde gegen New Jersey raus - trotz Dr. J, Moses Malone und Mo Cheeks. © getty 4/21 1986: Rockets (2) - Lakers (1): 4:1 - Drei Titel in vier Jahren - nur 1986 wollte es für Magic, Kareem und die Lakers nicht mit der Larry O'Brien Trophy klappen. Die Twin Towers der Rockets um Hakeem Olajuwon und Ralph Sampson waren nicht zu stoppen. © getty 5/21 1987: Sonics (7) - Mavericks (2) 3:1 - 151 Punkte legte Dallas beim Sieg in Spiel 1 auf, vielleicht wurde ihnen das zum Verhängnis. Rolando Blackman, Derek Harper und Co. verloren drei Partien gegen Seattle, das in Runde 2 auch noch Houston ausknockte. © getty 6/21 1989: Bulls (6) - Cavaliers (3): 3-2 - Die Cavs waren als 3-Seed Favorit, nachdem sie die Bulls in allen sechs Regular-Season-Spielen geschlagen hatten. Doch ein gewisser Michael Jordan hatte eine andere Idee, er beendete die Serie mit "The Shot". © getty 7/21 1991: Warriors (7) - Spurs (2) 3:1 - Run TMC mit Tim Hardaway, Mitch Richmond und Chris Mullin überliefen in Runde eins die Spurs um David Robinson. Danach war aber gegen die Lakers Endstation. © getty 8/21 1994: Nuggets (8) - SuperSonics (1) 3:2 - Der erste Upset eines Nr.-8-Seeds beförderte Detlef Schrempf und die 63-Siege-Sonics aus den Playoffs, weil Denver nach zwei Pleiten zum Start noch das für unmöglich gehaltene Wunder gelang. © getty 9/21 1995: Rockets (6) - Jazz (3) 3:2 - Die Rockets hatten zwar Olajuwon und Drexler, waren aber der Underdog gegen die Ultra-Kombo der Jazz, Stockton und Malone. In Spiel 5 lag Houston mit 13 zurück - und zog sich das Ding noch! Am Ende stand der Repeat. © getty 10/21 1999: Knicks (8) - Heat (1) 3:2 - Allan Houston wurde mit seinem Gamewinner zum Helden, als New York Miami in der Lockout-Postseason in der ersten Runde rauswarf - genau wie im Jahr zuvor! Für die Knicks war erst in den Finals gegen San Antonio Schluss. © getty 11/21 2001: Hornets (6) - Heat (3) 3:0 - Yeah, Baby! Der 21-jährige Baron Davis führte Charlotte zum Upset über Miami. Es war das dritte Mal in vier Jahren, dass die Jungs vom South Beach als Favorit ausschieden. Harter Tobak. © getty 12/21 2004: Pistons (3) - Lakers (2) 4:1 - Der Durchmarsch war fest eingeplant, doch dann stand auf einmal Detroit im Weg und vermasselte L.A. den sicher geglaubten Titel. Finals-MVP Chauncey Billups und Co. läuteten das Ende der Kobe/Shaq-Ära ein. © getty 13/21 2007: Warriors (8) - Mavericks (1) 4:2 - Dirks dunkelste Stunde. Als Liga-MVP ausgezeichnet und mit der besten Bilanz verlieren Nowitzki und die Mavs gegen die "We-Believe-Warriors" um Baron Davis und den späteren Maverick Monta Ellis. © getty 14/21 2010: Spurs (7) - Mavericks (2) 4:2 - Auch der 2010er-Anlauf auf Mavs-Wiedergutmachung nach den Finals 2006 wurde gestoppt, dieses Mal von den Spurs. Parker, Duncan und Ginobili waren in der ersten Runde 2010 zu viel für den Dirkster. © getty 15/21 2010: Celtics (4) - Cavaliers (1) 4:2 - Die Cavs lagen nach einer 61-Siege-Saison bereits 2:1 gegen die C's in Front, doch Boston holte drei Siege in Folge zum Einzug in die Conference Finals. Ohne diese Pleite wäre LeBron James vielleicht nie gegangen... © getty 16/21 2011: Grizzlies (8) - Spurs (1) 4:2 - Memphis hatte zuvor nicht ein einziges von zwölf Playoff-Spielen gewonnen, doch unter der Führung von Zach Randolph holten sie sich als Underdog gleich die komplette Serie gegen völlig geschockte Spurs. © getty 17/21 2012: Sixers (8) - Bulls (1) 4:2 - Es war der Anfang der unschönen Verletzungsmisere von Derrick Rose. Nach seinem Kreuzbandriss in Game 1 witterte Philly die Chance und siegte in sechs Spielen. In der nächsten Runde gegen die Celtics war dann Schluss. © getty 18/21 2013: Grizzlies (5) - Thunder (1): 4:1 - Erneut präsentierten sich die Grizzlies als Favoritenschreck. Dieses Mal traf es OKC, das im Vorjahr noch in den Finals stand. Aber: Westbrook fehlte verletzt, Durant konnte es alleine nicht richten. © getty 19/21 2014: Nets (6) - Raptors (3): 4:3 - Bevor Kawhi einen Titel in den hohen Norden brachte, musste TOR einige bittere Playoff-Pleiten verkraften, viele davon gegen LeBron, aber auch gegen die alternden Nets. Paul Pierce erinnert sich noch heute gerne daran. © getty 20/21 2016: Cavaliers (1) - Warriors (1): 4:3 - Golden State gewann in der regulären Saison 73 Spiele - All-Time-Rekord! Dazu lagen die Dubs auch noch mit 3-1 in Front, bevor die Cavs zurückstürmten. Dann kam Game 7: LeBrons Block und Kyries Dreier zum Sieg. © getty 21/21 2019: Raptors (2) - Warriors (1): 4-2 - Kaum jemand hatte damit gerechnet, dass Kawhi und Co. die Warriors tatsächlich vom Thron stoßen können. Dann kamen aber die Verletzungen (Durant & Thompson) und Toronto sicherte sich seinen ersten Titel.

Plan der Boston Celtics geht in Spiel 5 auf

"Es sind die Playoffs. Man muss rauskommen und jeden Abend bereit sein zu kämpfen. Wenn nicht, dann verlierst du deswegen", erklärte Jaylen Brown, der mit 27 Punkten Topscorer war (hier geht es zu seinen Highlights).

Doch fighten allein, reicht nicht aus. Boston hatte einen Plan. Sie beraubten den Raptors ihrer größten Stärke, das Transition Game. Toronto kam überhaupt nicht ins Laufen, weil die Celtics immer schnell genug hinter den Ball kamen oder direkt den ballführenden Spieler unter Druck setzten.

So musste Toronto sich jeden Punkt mühsam im Halfcourt-Spiel erkämpfen, etwas, das ihnen ohnehin nicht sonderlich liegt. Die defensive Intensität der Celtics tat ihr Übriges. Der Frust saß tief nach zwei Niederlagen in Folge. Bei jedem in der Starting Five. Egal ob Brown, Jayson Tatum, Kemba Walker, Marcus Smart oder auch Daniel Theis, entsprechend agierten sie auf beiden Enden des Courts.

Daniel Theis mit großem Anteil am Celtics-Sieg

Theis wurde gleich mehrfach vom TNT-Experten und Ex-NBA-Coach Stan van Gundy in den Himmel gelobt. Seine Präsenz unter dem Korb und der Wille, immer wieder die Wege in der Offensive zu gehen, auch wenn der Ball nicht bei ihm ankommt, hätten großen Anteil am Erfolg, lobte van Gundy. Theis machte viele Dinge, die nicht unbedingt auf dem Statistikzettel auftauchen. Und die Dinge, die auftauchten, konnten sich ebenfalls sehen lassen: 15 Punkte (5/5 FGs), 8 Rebounds und 2 Blocks standen dort zu Buche (seine besten Szenen gibt es hier im Video).

Doch wenn die Serie eines bislang gezeigt hat, im nächsten Spiel kann wieder alles ganz anders laufen. "Das bedeutet nichts. Wir müssen am Mittwoch wieder bereit sein. Der Job ist noch nicht beendet. Es gibt noch genug Arbeit, die erledigt werden muss", weiß auch Brown.

Denn den Willen, es allen zeigen zu wollen, haben nun die Raptors. "Jedes einzelne Spiel ist ein anderes Spiel. Spiel 1, 2, 3, 4, 5 waren jetzt unterschiedliche Spiele. Das sind die Playoffs. Man lernt daraus, nimmt Anpassungen vor und wächst an der Situation und findet einen Weg. Aktuell stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Wir müssen jetzt auf dem Court um unser Leben kämpfen", schaltete Raptors-Guard Kyle Lowry gleich nach dem Spiel in den Jetzt-erst-recht-Modus.

Toronto Raptors: Frust in Willen umwandeln

Es ist schwer vorstellbar, dass sich der Meister noch einmal so abkochen lässt. "Wir sind wirklich gut darin, zurückzuschlagen. Es ist für mich merkwürdig, dass wir solche Spiele haben. Ist es wirklich, aber das kam schon in der Vergangenheit vor. Und dann haben wir in der Regel auf große Weise zurückgeschlagen", sagte Raptors-Coach Nick Nurse.

Er hat nun zwei Tage Zeit, sein Team wieder einzustimmen, das nach dem zweiten Blowout in der Serie seine Frustation bereits auf dem Court ausließ.

So lieferten sich Serge Ibaka und Lowry ein kurzes Wortgefecht, nachdem sich der Guard bei den Referees beschwerte. Fred VanVleet, der die Situation gleich beruhigte, wollte die Szene nicht zu hoch hängen. "Diese Frustration gibt es immer wieder. Ihr bekommt sowas nur normal nicht mit", sagte VanVleet. Die kleine Halle ohne Fans im Disney World macht dies möglich.

© getty

VanVleet hat wahrscheinlich recht und man sollte in die Szene nicht zu viel hineininterpretieren, doch anders als im Vorjahr, als die Raptors eine Art Underdog auf dem Weg zum Titel waren, sind sie nun die Gejagten. Der Druck ist ein ganz anderer. Und ein Elimination Game mussten sie im Vorjahr auch nicht bestreiten.

Coach Nurse muss diesen Frust nun bündeln, das Underdog-Gefühl aus dem Vorjahr wiedererwecken. In Spiel 6 in der Nacht auf Donnerstag (ab 0.30 Uhr live auf DAZN) können die Raptors nun beweisen, aus welchen Holz sie geschnitzt sind.

Toronto Raptors vs. Boston Celtics: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 1 30. August 19 Uhr Toronto Raptors Boston Celtics 94:112 2 1. September 23.30 Uhr Toronto Raptors Boston Celtics 99:102 3 4. September 0.30 Uhr Boston Celtics Toronto Raptors 103:104 4 6. September 0.30 Uhr Boston Celtics Toronto Raptors 93:100 5 8. September 0.30 Uhr Toronto Raptors Boston Celtics 89:111 6 10. September 0.40 Uhr Boston Celtics Toronto Raptors 7* 12. September tba Toronto Raptors Boston Celtics

*falls nötig