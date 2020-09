NBA Above the Break: "Heat Culture" - Wie die Miami Heat es zurück in die NBA Finals geschafft haben

Die Miami Heat sind nach 2014 zum ersten Mal zurück in den Finals - diesmal jedoch beim besten Willen nicht wie damals mit einer Star-Truppe. Die Heat haben sich verändert, zentrale Eckpfeiler sind aber gleich geblieben. Above the Break erklärt die immer wieder zitierte "Heat Culture".

Seit 32 Saisons gibt es die Heat als NBA-Franchise. Drei Meisterschaften wanderten seither an den Südstrand, nun steht die bereits sechste Teilnahme an den Finals an. In 21 dieser Saisons nahm Miami an den Playoffs teil, richtig grausam waren die Heat nur in den ersten beiden Jahren sowie in der Saison 2007/08 (15 Siege).

Seitdem Pat Riley die Heat 1995 übernahm, ist die Bilanz mit nur sechs verpassten Postseasons sogar noch beeindruckender, kaum ein Team konnte über diese Jahre mit der Konstanz der Heat mithalten, geschweige denn ein Expansion-Team. Als Referenz: Die Charlotte Hornets, die im selben Jahr wie Miami in die Liga kamen, gewannen seither ganze vier Playoff-Serien.

Miami hat sich hingegen als Top-Franchise etabliert, wandelte mit nur kurzen Übergängen von einer Erfolgsära in die nächste: Den Grundstein legten Alonzo Mourning und Tim Hardaway in den späten 90ern, 2003 kam Dwyane Wade, 2006 der erste Titel mit Shaquille O'Neal, dann die vier Finals-Teilnahmen mit den Big Three. Nun stehen die Heat erneut auf der größten Bühne, und vielerorten wird Rileys Zusammenstellung dieses Teams sogar als sein größter Trick gefeiert.

Miami Heat als Antithese zum Tanking?

Nach dem Abgang von LeBron James 2014 und dem erzwungenen Karriereende von Chris Bosh sah der Ausblick Miamis verdammt düster aus, eine "normale" Franchise hätte höchstwahrscheinlich den Rebuild eingeleitet. Miami schlug einen anderen Weg ein. Miamis Erreichen der Finals ist ein Sieg der Kultur, der #HeatCulture, sozusagen eine Antithese zum verhassten Tanking.

Das liest und hört man derzeit oft, wie so oft ist es mit der Wahrheit allerdings nicht ganz so einfach. Miami hat viel richtig gemacht, gleichzeitig spielte das Glück auch eine Rolle und mehrere Verträge der letzten Jahre (wie für Tyler Johnson, James Johnson, Kelly Olynyk, Dion Waiters oder Hassan Whiteside) rangierten irgendwo zwischen mies und richtiggehend katastrophal.

Zudem hat Miami in seinem Standort einen Vorteil, den 90 Prozent der NBA-Teams nicht haben. Dass Shaq 2004 nicht in Charlotte landete, war kein Zufall, ebenso wenig wie die Zusammenkunft der Big Three. Der South Beach allein ist für viele Spieler ein Argument, um zumindest Meetings mit den Heat zuzustimmen.

Was wiederum nicht heißt, dass sie nicht auch selbst für viele Argumente sorgen würden. Einen guten Standort haben beispielsweise auch die Knicks, Rileys alte Liebe, die jedoch nunmehr seit Jahrzehnten fast alles andere falsch machen. Die Heat haben den Standort, Rileys Charme - aber sie ruhen sich eben nicht darauf aus.

NBA Finals - Los Angeles Lakers und Miami Heat im Kadervergleich: Wenn Star-Power auf eine verschworene Einheit trifft © imago images / ZUMA Press 1/51 Heute Nacht ist es endlich soweit! Ab 3 Uhr starten die NBA Finals zwischen den Los Angeles Lakers und Miami Heat (live auf DAZN). Kann Miami überraschen oder holen die Lakers den ersten Titel seit 2010? Wir machen den Head-to-Head-Vergleich. © getty 2/51 In nur 15 Spielen sind die Lakers durch den Westen gepflügt, sowohl gegen Portland, Houston und Denver gab es einen "Gentlemans Sweep". Damit sind die Lakers erstmals seit 2010 wieder in den Finals - und LeBron winkt der vierte Ring mit dem dritten Team. © imago images 3/51 STARTER - POINT GUARD: LeBron James - Playoff-Stats 2019/20: 35,0 Minuten, 26,7 Punkte, 10,3 Rebounds, 8,9 Assists und 1,3 Steals bei 54,7 Prozent aus dem Feld und 34,9 Prozent von der Dreierlinie (15 Spiele). © getty 4/51 Das dürfte kaum überraschen: Dank LeBron sind die Lakers ein Spitzenteam. LeBron hat alle Fäden in der Hand und kontrollierte das Geschehen in den ersten drei Runden fast nach Belieben. Und endlich kommt mehr Unterstützung von den Rollenspielern ... © imago images / ZUMA Wire 5/51 SHOOTING GUARD: Danny Green - Playoff-Stats 2019/20: 25,8 Minuten, 8,1 Punkte, 3,3 Rebounds und 1,4 Assists bei 35,5 Prozent aus dem Feld und 36,4 Prozent von der Dreierlinie (15 Spiele). © getty 6/51 Vom 3-and-D-Spezialisten vermisste L.A. zu Beginn des Restarts vor allem den ersten Teil der Jobbezeichnung. Nach einem katastrophalen Schooting-Einstand in der Bubble stabilisierte er sich gegen Houston, in der Nuggets-Serie war er dagegen eher schwach. © getty 7/51 SMALL FORWARD: Kentavious Caldwell-Pope - Playoff-Stats 2019/20: 28,1 Minuten, 9,9 Punkte, 1,8 Rebounds und 1,0 Steals bei 44,2 Prozent aus dem Feld und 42,1 Prozent von der Dreierlinie (15 Spiele). © getty 8/51 KCP hat sich dagegen Runde für Runde gesteigert. Er hat sich festgespielt und ist ohne Avery Bradley womöglich der beste Flügelverteidiger bei den Lakers, der nun gegen Butler oder Dragic ran muss. Gut 42 Prozent von Downtown sind ein netter Zusatz. © imago images 9/51 POWER FORWARD: Anthony Davis - Playoff-Stats 2019/20: 36,0 Minuten, 28,8 Punkte, 9,3 Rebounds, 3,6 Assists und 1,2 Blocks bei 57,1 Prozent FG und 36,6 Prozent Dreier (15 Spiele). © getty 10/51 LeBrons Co-Star spielt eine herausragende Saison und ganz starke Playoffs. Mit Adebayo wartet nun die nächste große Herausforderung. Es könnte das Schlüsselduell der Serie werden. © getty 11/51 CENTER: JaVale McGee - Playoff-Stats 2019/20: 9,7 Minuten, 2,9 Punkte, 3,1 Rebounds und 0,7 Blocks bei 62,5 Prozent aus dem Feld (14 Spiele). © getty 12/51 Startete gegen die Nuggets dreimal, dann begann Howard. Als Ringbeschützer wertvoll, dazu ist er eine stetige Lob-Gefahr. Aber: Wie lange wird er wirklich spielen gegen Miamis Small Ball? Es droht ein ähnliches Szenario wie gegen die Rockets. © getty 13/51 BANK - Rajon Rondo (Point Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 24,0 Minuten, 9,1 Punkte, 7,2 Assists und 1,6 Steals bei 50,0 Prozent aus dem Feld und 44,8 Prozent von der Dreierlinie (10 Spiele). © getty 14/51 Playoff-Rondo gibt es wirklich! Nach langer Verletzungspause lieferte der Guard einige spektakuläre Auftritte ab. Nimmt LeBron Aufgaben als Playmaker ab und steht auch in der Defense seinen Mann. Kann er sein Shooting einigermaßen konservieren? © getty 15/51 Alex Caruso (Point Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 23,9 Minuten, 6,6 Punkte, 3,0 Assists und 1,2 Steals bei 42,2 Prozent aus dem Feld und 24,0 Prozent von der Dreierlinie (15 Spiele). © getty 16/51 Der Fanliebling besitzt eine tolle Chemie mit LeBron, weswegen Caruso oft an großen Runs beteiligt ist. Das Shooting kommt und geht, dafür liefert Caruso Hustle und solide Defense. Der Lohn: Minuten in engen Spielen. © getty 17/51 Talen Horton-Tucker (Shooting Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 8,5 Minuten, 7,0 Punkte und 2,5 Rebounds bei 50 Prozent aus dem Feld und 40 Prozent von der Dreierlinie (2 Spiele). © getty 18/51 Etwas überraschend warf Coach Frank Vogel den Zweitrundenpick der Lakers in der Serie gegen die Rockets in die Rotation. Und der 19-Jährige wusste in seiner limitierten Einsatzzeit zu gefallen. Gegen die Nuggets war dann wieder komplett raus. © imago images / ZUMA Wire 19/51 Dion Waiters (Shooting Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 7,6 Minuten und 2,0 Punkte bei 33,3 Prozent aus dem Feld (5 Spiele). © getty 20/51 Fehlte die komplette Serie gegen die Nuggets mit einer Leistenverletzung und dürfte in den Finals kaum eine Rolle spielen. Immerhin: Ein Ring ist ihm sicher, da er zu Beginn der Saison auch 3 Spiele für Miami machte. © imago images / Icon SMI 21/51 J.R. Smith (Shooting Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 9,2 Minuten, 2,4 Punkte und 0,4 Assists bei 26,1 Prozent aus dem Feld und 26,3 Prozent von der Dreierlinie (7 Spiele). © imago images / ZUMA Press 22/51 Die Lakers holten den Guard als Ersatz für Avery Bradley, der in Orlando nicht mit dabei ist. Bisher haben sie Smith aber kaum gebraucht, das wird sich aller Voraussicht nach auch in den NBA Finals nicht ändern. © getty 23/51 Kyle Kuzma (Power Forward) - Playoff-Stats 2019/20: 23,6 Minuten, 10,5 Punkte und 3,2 Rebounds bei 45,8 Prozent aus dem Feld und 31,5 Prozent von der Dreierlinie (15 Spiele). © getty 24/51 In einigen Partien übernahm Kuzma erfolgreich die Rolle als dritte Geige in der Lakers-Offense. Dennoch wechseln sich starke Performances mit Spielen ab, in denen er untertaucht. Immerhin als Slasher brandgefährlich, LeBron und Rondo finden ihn immer. © imago images / ZUMA Wire 25/51 Markieff Morris (Power Forward) - Playoff-Stats 2019/20: 17,2 Minuten, 5,3 Punkte, 2,9 Rebounds und 0,9 Assists bei 50,0 Prozent aus dem Feld und 43,6 Prozent von der Dreierlinie (15 Spiele). © getty 26/51 Gegen die Rockets wurde er zwischenzeitlich sogar zum Starter, schon deswegen hat sich seine späte Verpflichtung schon gelohnt. Spielt oft in der Crunchtime, auch weil er 43 Prozent seiner Dreier trifft. © imago images / ZUMA Press 27/51 Dwight Howard (Center) - Playoff-Stats 2019/20: 17,6 Minuten, 7,3 Punkte, 5,5 Rebounds und 0,5 Blocks bei 67,3 Prozent aus dem Feld (12 Spiele). © getty 28/51 Der Big Man entnervte Jokic in den Conference Finals und bleibt die große Überraschung bei den Lakers. Er verteidigt, reboundet und räumt am Korb auf. Womöglich sind diese Qualitäten gegen Miami wieder etwas seltener gefragt. © getty 29/51 Kommen wir zu den Heat, die als 5-Seed erst Indiana sweepten und dann den Top-Favorit im Osten, Milwaukee, in fünf Spielen nach Hause schickten. Und auch die Vorstellung gegen Boston überzeugte, Miami ist zurecht in den Finals und ein echtes Spitzenteam. © getty 30/51 POINT GUARD: Goran Dragic - Playoff Stats 2019/20: 34,6 Minuten, 20,9 Punkte, 4,7 Assists, 4,2 Rebounds und 0,9 Steals bei 45,2 Prozent aus dem Feld und 36,3 Prozent von der Dreierlinie (15 Spiele). © getty 31/51 Der Slowene spielte bisher ganz starke Playoffs. Seine Produktion aus der Regular Season konnte er deutlich steigern und war auch in der Crunchtime oftmals die erste Option der Heat. Auch die Lakers könnte er vor einige Probleme stellen. © getty 32/51 SHOOTING GUARD: Duncan Robinson - Playoff Stats 2019/20: 27,2 Minuten, 11,3 Punkte, 2,8 Rebounds und 1,5 Assists bei 43,5 Prozent aus dem Feld und 40,0 Prozent von der Dreierlinie (15 Spiele). © getty 33/51 Miami ist auf die ein oder andere Scoring-Explosion von Robinson angewiesen, der gegen die Celtics weit über 40 Prozent von Downtown traf und sogar einige Zweier einstreute. Es wird interessant sein, wen die Lakers auf ihn ansetzen werden. © getty 34/51 SMALL FORWARD: Jimmy Butler - Playoff Stats 2019/20: 35,3 Minuten, 20,7 Punkte, 5,7 Rebounds, 4,5 Assists und 1,9 Steals bei 45,7 Prozent aus dem Feld und 36,7 Prozent von der Dreierlinie (15 Spiele). © getty 35/51 Ist zwar (knapp) nicht der Topscorer seines Teams, nimmt jedoch auf zahlreichen Ebenen Einfluss auf das Spiel. Nimmt nur noch durchschnittlich 2 Dreier, zieht aber dafür über 9 Freiwürfe und trifft hochprozentig in der Zone. DER Heat-Anführer. © getty 36/51 POWER FORWARD: Jae Crowder - Playoff Stats 2019/20: 31,4 Minuten, 12,3 Punkte, 5,7 Rebounds und 2,1 Assists bei 39,7 Prozent aus dem Feld und 34,4 Prozent von der Dreierlinie (15 Spiele). © getty 37/51 Wie gewohnt in der Defense eine Pest (was gegen LeBron oder Davis wichtiger denn je sein wird). Offensiv bleibt er wackelig. Vor der Boston-Serie schoss er die Lichter aus, gegen die Celtics traf er keinen Blumentopf. © getty 38/51 CENTER: Bam Adebayo - Playoff Stats 2019/20: 36,8 Minuten, 18,5 Punkte, 11,4 Rebounds und 4,9 Assists bei 57,1 Prozent aus dem Feld (15 Spiele). © getty 39/51 Der Shooting-Star der Saison. Seine Leistung in Spiel 6 gegen Boston war ein fettes Ausrufezeichen. Wenn er Davis einigermaßen in Schach halten kann, haben die Heat eine Chance. Doch kann er gegen AD auch offensiv Akzente setzen? © getty 40/51 BANK: Tyler Herro (SG) - Playoff Stats 2019/20: 33,2 Minuten, 16,5 Punkte, 5,5 Rebounds und 3,9 Assists bei 46,3 Prozent aus dem Feld und 37,8 Prozent von der Dreierlinie (15 Spiele). © getty 41/51 Mit Abstand wichtigster Reservist der Heat, ist anders als Robinson auch als sekundärer Ballhandler wertvoll, um für Entlastung für Dragic und Butler zu sorgen. Seine 37-Punkte-Explosion in Spiel 4 gegen Boston brachten ihm auch nationale Aufmerksamkeit. © getty 42/51 Kendrick Nunn (SG) - Playoff Stats 2019/20: 11,5 Minuten, 3,2 Punkte, 1,2 Rebounds und 1,0 Assists bei 29,3 Prozent aus dem Feld und 15,0 Prozent von der Dreierlinie (9 Spiele). © getty 43/51 In der Saison Starter und Zweiter bei der Wahl des Rookie of the Year. In den Playoffs ist er jedoch mehrfach komplett aus der Rotation gefallen. Der Wurf fällt nicht, defensiv kann er attackiert werden. Nunn zahlt bisher ordentlich Lehrgeld. © getty 44/51 Andre Iguodala (SG) - Playoff Stats 2019/20: 19,4 Minuten, 4,0 Punkte, 2,5 Rebounds und 1,3 Assists bei 47,8 Prozent aus dem Feld und 35,5 Prozent von der Dreierlinie (15 Spiele). © getty 45/51 Sechste Finals-Teilnahme in Folge für Iggy. Offensiv ging bisher nichts für den Oldie - mit einer Ausnahme: In Spiel 6 ärgerte der frühere Finals-MVP die Celtics mit 15 Punkten. Die Frage wird sein: Kann er LBJ defensiv ein wenig ärgern? © getty 46/51 Kelly Olynyk (PF) - Playoff Stats 2019/20: 12,1 Minuten, 6,0 Punkte, 4,1 Rebounds und 1,0 Assists bei 46,3 Prozent aus dem Feld und 31,3 Prozent von der Dreierlinie (12 Spiele). © getty 47/51 Der Center-Backup kann nicht mit der Athletik eines Adebayo mithalten, gegen die Lakers könnte er aber wieder mehr spielen, wenn die auf zwei Bigs setzen. Sein Wurf ist eine Waffe, defensiv wird er aber große Probleme bekommen. © getty 48/51 Derrick Jones Jr. (SF) - Playoff Stats 2019/20: 7,9 Minuten, 1,8 Punkte, 1,0 Rebounds und 0,6 Assists bei 46,7 Prozent aus dem Feld und 44, Prozent von der Dreierlinie (11 Spiele). © getty 49/51 Der Ausnahme-Dunker kam bisher in den Playoffs nur sporadisch zum Einsatz - daran wird sich auch gegen die Lakers nichts ändern. Zu wacklig ist sein Wurf, zu unzuverlässig ist er in der Defense. Kann kurzzeitig Energie von der Bank bringen. © imago images / ZUMA Wire 50/51 FAZIT: Coach Erik Spoelstra kennt LeBron aus dem Effeff und der King hatte seit seinem Abgang immer wieder Schwierigkeiten gegen Miami. In Davis hat LBJ aber noch einen weiteren Mega-Star an seiner Seite, hier müssen die Heat dagegenhalten. © imago images / ZUMA Press 51/51 Gelingt das einigermaßen, dürfen die Schützen, wie teils in der Celtics-Serie gesehen, nicht abkühlen. Die Lakers-Defense ist jedoch elitär, das könnte zu Miamis Problem werden. Am Ende überwiegt dann doch die Star-Power, deswegen: Lakers in 6.

Harte Arbeit an der Grenze zum Bodyshaming

Im Zentrum von fast allem, was die Heat machen, steht - so klischeehaft das klingt und so klischeehaft das von den Heat auch teilweise ausgeschlachtet wird - harte Arbeit. Die Heat definieren sich über teilweise militärische Strukturen, nicht aus Zufall fand das erste Training Camp der Big Three 2010 auf einer Militär-Basis statt.

Ständig werden die konditionellen und Körperfett-Werte aller Spieler gemessen, wer seine Linie nicht hält, verliert leicht auch mal seinen Kaderplatz. Schlechte konditionelle Werte werden am Ende von Trainingseinheiten vor dem gesamten Team ausgerufen, streng genommen betreiben die Heat "konstruktives" Bodyshaming.

"Diese Kultur ist echt", erklärte James Johnson, der von 2016 bis zum Anfang diesen Jahres in Miami spielte, mal dem Miami Herald. "Wir haben die Art von Trainingseinheiten, bei denen man nicht am Abend davor die ganze Zeit unterwegs sein kann. Denn wir werden es ansprechen, wenn du nicht voll dabei bist. Alle hier im Team. Wir überlassen das nicht den Coaches, wir kümmern uns selbst darum."

Als Resultat sind die Heat ein unheimlich fittes Team; legendär war das Beispiel von Johnson selbst, der zuvor keineswegs als unfitter Spieler verschrien war, in Miami aber innerhalb eines Sommers 18 Kilo abnahm und das beste Jahr seiner Karriere spielte. Waiters, aber auch LeBron James waren andere Beispiele. Der King blieb nicht in Miami, hat den Fokus auf unglaubliche Fitness aber in seiner weiteren Karriere beibehalten.

© getty

Pat Riley und Erik Spoelstra sind schon ein Vierteljahrhundert in Miami

Der Grundstein dafür wurde wiederum schon von Riley und Mourning gelegt - womit wir bei der nächsten Säule der Heat-Kultur wären. Die institutionelle Kontinuität ist diesseits von San Antonio fast beispiellos. Mourning beendete Anfang 2009 seine aktive Karriere, seit dem Juni desselben Jahres ist er als Vice President of Player Programs and Development für die Heat tätig.

Riley ist bereits ein Vierteljahrhundert in Miami tätig, Erik Spoelstra fing sogar schon ein paar Wochen eher an und arbeitete sich mit der Zeit vom Video-Koordinator zum Assistant Coach und 2008 sogar zu Rileys Nachfolger hoch. Die Loyalität zwischen beiden konnte auch nicht erschüttert werden, als die Big Three während der ersten gemeinsamen Saison fragten, ob Riley nicht doch wieder auf die Trainerbank zurückkehren wollte. Es gab keine Diskussion.

Mit dieser Loyalität versuchen die Heat auch ihre wichtigsten Spieler zu behandeln, auch wenn dies mit Wade kurzzeitig anders lief ("Mein größter Fehler", sagte Riley über dessen Abgang nach Chicago). Udonis Haslem ist so ein Fall. Seit gut fünf Jahren spielt der Veteran sportlich eigentlich keine Rolle mehr, Miami behält ihn jedoch als Mentor und "Fahnenträger", wie Riley es gern ausdrückt, und reserviert ihm solange einen Kaderplatz, wie Haslem das will.