NBA Playoffs - Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves: Kann der "Legend-Killer" die beste Defense der NBA knacken?

Mit den Thunder tritt das wahrscheinlich beste Team der NBA auf die Minnesota Timberwolves. Doch ein Upset ist durchaus im Bereich des Möglichen.

Zum ersten Mal überhaupt treffen die Oklahoma City Thunder und die Minnesota Timberwolves in einem Conference Final gegeneinander an. Shai Gilgeous-Alexander und Co. wollen ihrer Favoritenrolle gerecht werden und in die NBA-Finals einziehen.

Doch auf der Gegenseite wartet vor allem "Legend-Slayer" Anthony Edwards, der zusammen mit Julius Randle in den Playoffs für Furore sorgte. Was müssen beide Teams tun, um zu gewinnen und wer wird am Ende die Oberhand behalten?