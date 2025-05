Eine anonyme Umfrage bescherte Tyrese Haliburton einen zweifelhaften Ruf in der NBA. Der 25-Jährige münzt dies in Playoff-Fabelleistungen um.

Ein paar böse Worte, ein provozierender Blick aus der ersten Reihe und schon war es passiert: Der Spielmacher der Indiana Pacers war angezündet - ganz egal, ob dank oder wegen des Verhaltens eines einzelnen gegnerischen Fans. Was Tyrese Haliburton und seine Teamkollegen danach im Madison Square Garden in Spiel 7 der Eastern Conference Semifinals 2024 gegen die New York Knicks abfackelten, ging in die NBA-Geschichtsbücher ein. Den 130:109-Triumph bewerkstelligten die Männer von Coach Rick Carlisle mit einer Trefferquote von 67,1 Prozent aus dem Feld (Playoff-Rekord).