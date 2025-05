Ein Trio enttäuscht auf ganzer Linie - Serhou Guirassy steht einsam an der Spitze: Das Saison-Zeugnis des BVB

Serhou Guirassy überragt bei Borussia Dortmund alle - ein Trio enttäuscht auf ganzer Linie: Das Saison-Zeugnis für die Spieler des BVB.

Nicht zum ersten Mal in jüngerer Vergangenheit schließt Borussia Dortmund eine turbulente Saison ab, die demnächst mit der Teilnahme an der Klub-Weltmeisterschaft noch verlängert wird. Mit Nuri Sahin, Interimscoach Mike Tullberg und nun Niko Kovac musste der BVB auf drei Trainer zurückgreifen.

Letzterem gelang dank eines starken Endspurts in der Bundesliga doch noch die lange Zeit nicht mehr für mögliche gehaltene Qualifikation für die Champions League. Neben Platz vier in der Liga steht das Aus in der 2. Runde des DFB-Pokals und das Erreichen des Viertelfinals der Königsklasse in der Bilanz. Wie schlugen sich die einzelnen Spieler?