NBA heute live: Suns vs. Thunder, Jazz vs. Dallas Mavericks und viele weitere Spiele im Livestream und Liveticker

Das Playoff-Rennen im Westen ist in der heißen Phase. Am heutigen Montag wollen die Phoenix Suns ihr Chance auf die Postseason gegen die Oklahoma City Thunder wahren, während die Dallas Mavericks gegen die Utah Jazz ran müssen. SPOX begleitet das Geschehen ab 20 Uhr im Liveticker.

Die frühen Spiele des heutigen Montags stehen ganz im Zeichen des Positionierungskampfes in der Western Conference. Los geht es heute um 20.30 Uhr deutscher Zeit mit dem Duell der Phoenix Suns gegen die Oklahoma City Thunder.

Die Suns mit dem aktuell brandheißen Devin Booker machen sich noch Hoffnungen auf Platz acht im Westen und damit den letzten Playoff-Rang. Die ersten fünf Spiele seit dem Restart der NBA-Saison in Disney World Orlando konnten die Suns allesamt gewinnen - hält diese Serie auch gegen OKC an?

Für die Thunder geht es noch um eine möglichst gute Ausgangslage für die Postseason. Derzeit liegen die Thunder mit 43 Siegen und 26 Niederlagen auf dem fünften Platz im Westen, doch selbst Platz drei (Denver Nuggets, 46-24) ist noch in Reichweite.

Da wollen allerdings im Idealfall auch die Utah Jazz (43-27) noch ein Wörtchen mitreden. Die Mannen aus dem Mormonenstaat rangieren derzeit auf Rang sechs, könnten mit einem Sieg gegen die Mavs (ab 21 Uhr live auf DAZN) aber an die Konkurrenten weiter heranrücken.

Dallas (42-30) wiederum will den Rückstand auf die Jazz verkürzen, um eventuell doch noch ein drohendes Erstrundenmatchup mit den L.A. Clippers zu vermeiden. Hoffnung machte der starke Auftritt gegen die Milwaukee Bucks, als Luka Doncic die Mavs mit einem überragenden Auftritt zum Sieg gegen das beste Team der NBA führte. Der Slowene setzt allerdings gegen die Jazz aus.

Apropos Bucks: Der Spitzenreiter der Liga muss um 0.30 Uhr gegen den Ost-Zweiten Toronto Raptors ran - das Topspiel der Eastern Conference. Anschließend treffen auch noch die Miami Heat auf die Indiana Pacers (2 Uhr), wo es zwischen T.J. Warren und Jimmy Butler womöglich wieder hoch her gehen könnte. Für den Abschluss der langen NBA-Nacht sorgen die Los Angeles Lakers und Denver Nuggets (3 Uhr).

NBA heute live: Die Spiele am Montag im Überblick

Uhrzeit (MESZ) Team A Team B Übertragung 20.30 Uhr Phoenix Suns Oklahoma City Thunder League Pass 21 Uhr Utah Jazz Dallas Mavericks DAZN 0.30 Uhr (Di.) Milwaukee Bucks Toronto Raptors DAZN 2 Uhr (Di.) Miami Heat Indiana Pacers League Pass 3 Uhr (Di.) Los Angeles Lakers Denver Nuggets DAZN

NBA: Übertragung heute live im TV und Livestream

Die NBA-Spiele in der Saison 2019/20 sind nicht im Free-TV zu sehen, dafür hat sich der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an ausgewählten Partien gesichert.

Los geht es bereits um 21 Uhr mit dem Duell zwichen den Utah Jazz und Dallas Mavericks mit Superstar Luka Doncic, die Vorberichte auf DAZN beginnen bereits um 20.50 Uhr. Folgendes Trio wird Euch dabei zur deutschen Primtime durch den Abend begleiten:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Freddy Harder

Experte Alex Vogel

Um 0.30 Uhr geht es direkt mit dem nächsten Kracher auf DAZN weiter, wenn die Bucks auf die Raptors treffen. Kommentator der Partie ist Mannie Winter. Auch das Top-Duell im Westen zwischen den Lakers und Nuggets ist live auf DAZN zu sehen. Los geht es mit dieser Partie um 3 Uhr mit Benni Zander als Kommentator und Jan Jagla als Experte.

Die NBA-Tabelle seit dem Restart in der Bubble

Die jeweils ersten Plätze in der Eastern und Western Conference sind bereits vergeben, die Bucks und Lakers sind nicht mehr von der Spitzenposition zu verdrängen. Dahinter geht es allerdings teilweise noch ordentlich zur Sache. Sowohl im Westen als auch im Osten sind viele Playoff-Platzierungen noch nicht entschieden.