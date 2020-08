NBA-News: Dallas Mavericks gegen die Utah Jazz ohne Luka Doncic und Kristaps Porzingis

Die Dallas Mavericks (42-30) müssen in der Partie gegen die Utah Jazz (ab 21 Uhr live auf DAZN) auf ihr Star-Duo Luka Doncic und Kristaps Porzingis verzichten. Beide werden am ersten Tag des Back-to-Backs geschont, im Injury Report wird der Ausfall der beiden mit "Injury Recovery" begründet.

Donic knickte im Laufe der Saison bereits zweimal um, Porzingis riss sich im Februar 2018 das Kreuzband und wurde schon mehrfach geschont, wenn die Mavericks Spiele an aufeinanderfolgenden Tagen bestreiten mussten. Gegen die Jazz fällt mit Dorian Finney-Smith ein weiterer Starter aufgrund von Hüftproblemen aus.

Donic zeigte seit dem Restart in Orlando überragende Leistungen und legte in fünf Spielen 33,4 Punkte, 11,6 Rebounds und 11,6 Assists auf. Im vergangenen Spiel gegen die Bucks waren es sogar 36, 14 und 19 (hier geht es zu den Highlights). Auch Porzingis überzeugte in der Bubble mit 29,4 Punkten und 10,2 Rebounds, während Finney-Smith gegen Milwaukee sein bestes Saisonspiel zeigte (27 Punkte, 6/12 3FG).

Die Mavericks belegen momentan Platz 7 in der Western Conference, der Rückstand auf die Jazz beträgt 2 Spiele. Nach derzeitigem Stand würde Dallas in der ersten Playoff-Runde auf die L.A. Clippers treffen, auch ein Duell mit den Denver Nuggets ist noch möglich (aktuell 1 Spiel hinter den Clippers auf Platz drei).