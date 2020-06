NBA News: Nikola Jokic nach Kontakt mit Novak Djokovic positiv auf COVID-19 getestet

Nikola Jokic von den Denver Nuggets wurde in Serbien positiv auf COVID-19 getestet, wie ESPN berichtet. Der Superstar darf daher vorerst noch nicht in die USA einreisen.

Jokic, 25, ist zwar asymptomatisch, muss jedoch nach dem Liga-Protokoll erst zwei negative Tests binnen 24 Stunden in Serbien erhalten, bevor er wieder reisen darf. Auch in Denver muss der Center dann erneut getestet werden.

Jokic hatte kürzlich in Belgrad an einem Event von Tennis-Superstar Novak Djokovic teilgenommen, nach dem mehrere Tennisspieler, darunter Djokovic selbst, ebenfalls positiv getestet wurden. Djokovic stand aufgrund der Missachtung der gesundheitlichen Risiken in massiver Kritik.

Bei den Nuggets hatte auch Head Coach Mike Malone kürzlich angegeben, dass er während der Pause ebenfalls positiv auf COVID-19 getestet wurde. Das Team aus Colorado hatte zum Zeitpunkt der Unterbrechung mit einer 43-22-Bilanz den dritten Platz in der Western Conference belegt.

Jokic legte dabei 20,2 Punkte, 10,2 Rebounds und 6,9 Assists auf, während der Unterbrechung soll er über 18 Kilo abgenommen haben.